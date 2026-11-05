क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरनेशनल करियर रहा है शानदार, पुर्तगाल के लिए बनाए हैं कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि वह अब पुर्तगाल के लिए नहीं खेलेंगे। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए खेलते हुए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुर्तगाल के साथ सफर समाप्त हो गया है। फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार 41 वर्षीय स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने गुरुवार को राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के साथ 23 साल के करियर में रोनाल्डो ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। रोनाल्डो ने छह फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया, यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का पुरुष खिलाड़ियों का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके शानदार करियर का आगाज यूरो 2004 से कुछ समय पहले हुआ और यह दो दशक से अधिक समय तक चला। उनके शानदार करियर का अंत हालांकि निराशाजनक अंदाज में हुआ। कोच जॉर्ज जीसस के साथ मतभेद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम से दूरी बना ली।

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार हैं-

20 अगस्त, 2003 : 18 वर्ष की उम्र में कजाखस्तान के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले में पुर्तगाल के लिए पदार्पण किया। पुर्तगाल ने यह मैच 1-0 से जीता।

12 जून, 2004 : यूरोपीय चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले में यूनान के खिलाफ 1-2 की हार के दौरान अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल किया। यह किसी बड़े सीनियर टूर्नामेंट में उनका पहला मैच भी था।

17 जून, 2006 : जर्मनी में खेले गए विश्व कप में ईरान के खिलाफ 2-0 की जीत के दौरान पेनल्टी पर अपना पहला विश्व कप गोल किया।

छह फरवरी, 2007 : ब्राजील के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले में पहली बार पुर्तगाल की कप्तानी की।

16 अक्टूबर, 2012 : उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर में 1-1 से ड्रॉ रहे मुकाबले के दौरान पुर्तगाल के लिए अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला।

छह सितंबर, 2013 : विश्व कप क्वालीफायर में उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ 4-2 की जीत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगाई।

पांच मार्च, 2014 : कैमरून के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले में दो गोल करके पुर्तगाल के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इस जीत के साथ उनके गोल की संख्या 49 हो गई जो उस समय पाउलेटा से दो अधिक थी।

18 जून, 2016 : यूरो 2016 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपना 128वां मैच खेलकर पुर्तगाल के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने लुई फिगो का रिकॉर्ड तोड़ा।

10 जुलाई, 2016 : यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में फ्रांस को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर पुर्तगाल के साथ अपना पहला सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। हालांकि, चोटिल होने के कारण रोनाल्डो को मैच के शुरुआती चरण में ही मैदान छोड़ना पड़ा।

15 जून, 2018 : रूस में खेले गए विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में स्पेन के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ रहे मैच में विश्व कप की अपनी पहली हैट्रिक लगाई।

नौ जून, 2019 : फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराकर पुर्तगाल को पहली बार नेशंस लीग का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

आठ सितंबर, 2020 : नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ 2-0 की जीत के दौरान अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल पूरे किए। इसी मुकाबले में उन्होंने अपना 101वां गोल भी किया।

15 जून, 2021 : हंगरी के खिलाफ दो गोल करके यूरोपीय चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने माइकल प्लातिनी के नौ गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

एक सितंबर, 2021 : आयरलैंड के खिलाफ 2-1 की जीत में अंतिम क्षणों में दो गोल करके अली दाई के 109 अंतरराष्ट्रीय गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा और पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने।

24 नवंबर, 2022 : घाना के खिलाफ 3-2 की जीत में पेनल्टी पर गोल करके पांच अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने।

23 मार्च, 2023 : लिकटेंस्टाइन के खिलाफ अपना 197वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने कुवैत के बदर अल-मुतावा का रिकॉर्ड तोड़ा।

20 जून, 2023 : आइसलैंड के खिलाफ 1-0 की जीत के दौरान 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर बने। उन्होंने मैच का विजयी गोल दागा।

18 जून, 2024 : चेक गणराज्य के खिलाफ पुर्तगाल की 2-1 की जीत में मैदान पर उतरकर छह यूरोपीय चैंपियनशिप में खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने।

आठ जून, 2025 : स्पेन के खिलाफ नेशंस लीग फाइनल में गोल करके पुर्तगाल को दूसरी बार खिताब दिलाने में मदद की। निर्धारित समय में मुकाबला 2-2 से बराबर रहने के बाद पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से जीत दर्ज की।

23 जून, 2026 : उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 की जीत में दो गोल करके छह अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। इसी दिन उन्होंने यूसेबियो को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप में पुर्तगाल के लिए सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उनके गोल की संख्या 10 हो गई।

30 सितंबर, 2026 : मुख्य कोच जॉर्ज जीसस के साथ मतभेद के बाद राष्ट्रीय टीम का शिविर छोड़ा।

19 अक्टूबर, 2026 : पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने राष्ट्रीय टीम के शिविर को छोड़ने के मामले में रोनाल्डो पर 30 दिन का निलंबन और 255 यूरो का जुर्माना लगाया।