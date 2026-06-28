FIFA World Cup 2026: अफ्रीका का दबदबा, 9 टीमें राउंड 32 में पहुंची; इन टीमों ने किया है क्वालीफाई
कांगो की शनिवार रात को उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत और अल्जीरिया के ऑस्ट्रिया के साथ मैच 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद अफ्रीका महाद्वीप की रिकॉर्ड नौ टीम विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रही।
FIFA World Cup 2026 में अफ्रीका का जलवा देखने को मिलने वाला है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में खेले जा रहे फुटबॉल विश्व कप में अफ्रीका महाद्वीप की 9 टीमों ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुल 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थीं। कांगो की शनिवार रात को उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत और अल्जीरिया के ऑस्ट्रिया के साथ मैच 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद अफ्रीका महाद्वीप की रिकॉर्ड नौ टीम विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रही।
अब तक 17 दिन तक चले मुकाबलों के बाद मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, घाना, केप वर्दे, मिस्र, अल्जीरिया और कांगो ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया। अफ्रीका के 10 देशों ने ऐतिहासिक रूप से 2026 विश्व कप के क्वालीफाई किया था। मोरक्को चार साल पहले कतर में विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश था और अब फिर से आगे तक जाने में सक्षम दिखता है क्योंकि उसने ब्राजील को 1-1 से ड्रॉ पर रोका है। वह 2030 में विश्व कप के अगले चरण का सह-मेजबान भी है।
पहले 6 देश करते थे क्वालीफाई
अब तक केवल छह अफ्रीकी देशों ने नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई (इनमें से कई ने कई बार) किया था। इस साल के टूर्नामेंट ने अफ्रीकी फुटबॉल की गहराई को दिखाया है जिसमें केप वर्दे और कांगो दोनों ने राउंड 32 में पहुंचकर हैरान किया है। कांगो अब अगले मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी जो एक बड़ी चुनौती है। कांगो के लिए फॉरवर्ड फिस्टन मायेले ने 78वें मिनट में गोल किया। उनका गोल 'प्लेयर ऑफ द मैच' योएन विस्सा के दो गोल (68वें मिनट में और 90+1वें मिनट में) के बीच हुआ। उज्बेकिस्तान के लिए एकमात्र गोल एल्डोर शोमुरोदोव ने 10वें मिनट में किया।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐसा था फॉर्मेट
आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 48 टीमों के साथ हुई थी, लेकिन अब 16 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। 32 टीमें आगे खेलने वाली हैं। राउंड 32 की शुरुआत आज से हो रही है। 12 ग्रुप में पहले 4-4 टीमों को रखा गया था। हर ग्रुप से दो-दो टीमें आगे के दौर के लिए क्वालीफाई करने वाली थीं, जबकि नंबर 3 की टीमों का एक टेबल बनाया गया था, जिसमें जो टीमें टॉप 8 में रहीं, उन टीमों को राउंड 32 का टिकट मिला। यह अब नॉकआउट राउंड है, जहां से और भी टीमें बाहर होती जाएंगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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