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FIFA World Cup 2026: अफ्रीका का दबदबा, 9 टीमें राउंड 32 में पहुंची; इन टीमों ने किया है क्वालीफाई

Vikash Gaur Bhasha, अटलांटा
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कांगो की शनिवार रात को उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत और अल्जीरिया के ऑस्ट्रिया के साथ मैच 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद अफ्रीका महाद्वीप की रिकॉर्ड नौ टीम विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रही।

FIFA World Cup 2026: अफ्रीका का दबदबा, 9 टीमें राउंड 32 में पहुंची; इन टीमों ने किया है क्वालीफाई

FIFA World Cup 2026 में अफ्रीका का जलवा देखने को मिलने वाला है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में खेले जा रहे फुटबॉल विश्व कप में अफ्रीका महाद्वीप की 9 टीमों ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुल 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थीं। कांगो की शनिवार रात को उज्बेकिस्तान पर 3-1 की जीत और अल्जीरिया के ऑस्ट्रिया के साथ मैच 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद अफ्रीका महाद्वीप की रिकॉर्ड नौ टीम विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रही।

अब तक 17 दिन तक चले मुकाबलों के बाद मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, घाना, केप वर्दे, मिस्र, अल्जीरिया और कांगो ने राउंड 32 के लिए क्वालीफाई किया। अफ्रीका के 10 देशों ने ऐतिहासिक रूप से 2026 विश्व कप के क्वालीफाई किया था। मोरक्को चार साल पहले कतर में विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश था और अब फिर से आगे तक जाने में सक्षम दिखता है क्योंकि उसने ब्राजील को 1-1 से ड्रॉ पर रोका है। वह 2030 में विश्व कप के अगले चरण का सह-मेजबान भी है।

ये भी पढ़ें:FIFA World Cup 2026 के राउंड 32 के लिए सभी टीमों का ऐलान, ये 16 टीमें हुईं बाहर

पहले 6 देश करते थे क्वालीफाई

अब तक केवल छह अफ्रीकी देशों ने नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई (इनमें से कई ने कई बार) किया था। इस साल के टूर्नामेंट ने अफ्रीकी फुटबॉल की गहराई को दिखाया है जिसमें केप वर्दे और कांगो दोनों ने राउंड 32 में पहुंचकर हैरान किया है। कांगो अब अगले मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी जो एक बड़ी चुनौती है। कांगो के लिए फॉरवर्ड फिस्टन मायेले ने 78वें मिनट में गोल किया। उनका गोल 'प्लेयर ऑफ द मैच' योएन विस्सा के दो गोल (68वें मिनट में और 90+1वें मिनट में) के बीच हुआ। उज्बेकिस्तान के लिए एकमात्र गोल एल्डोर शोमुरोदोव ने 10वें मिनट में किया।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐसा था फॉर्मेट

आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 48 टीमों के साथ हुई थी, लेकिन अब 16 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। 32 टीमें आगे खेलने वाली हैं। राउंड 32 की शुरुआत आज से हो रही है। 12 ग्रुप में पहले 4-4 टीमों को रखा गया था। हर ग्रुप से दो-दो टीमें आगे के दौर के लिए क्वालीफाई करने वाली थीं, जबकि नंबर 3 की टीमों का एक टेबल बनाया गया था, जिसमें जो टीमें टॉप 8 में रहीं, उन टीमों को राउंड 32 का टिकट मिला। यह अब नॉकआउट राउंड है, जहां से और भी टीमें बाहर होती जाएंगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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