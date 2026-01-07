ISL के लिए 13 क्लबों ने दी मंजूरी, खेलमंत्री ने किया था 14 का ऐलान; AIFF लगाकर बैठा ये उम्मीद

संक्षेप: इंडियन सुपर लीग (ISL) के लिए 13 क्लबों ने मंजूरी दी है। खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया था कि आईएसएल में सभी 14 क्लब भाग लेंगे। एआईएफएफ को ओडिशा एफसी के आने की उम्मीद है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को उम्मीद है कि ओडिशा एफसी 14 फरवरी से शुरू हो रहे इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में भागीदारी की पुष्टि करेगा। खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वाणिज्यिक साझेदार नहीं मिलने के कारण स्थगित हुई आईएसएल 14 फरवरी से शुरू होगी और सभी 14 क्लब भाग लेंगे लेकिन समझा जाता है कि ओडिशा एफसी ने भागीदारी की पुष्टि के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है।

ओडिशा एफसी ने इसमें भाग नहीं लिया एक सूत्र ने बताया, ‘‘13 क्लबों ने पुष्टि कर दी है लेकिन ओडिशा एफसी ने कल तक का समय मांगा है। एआईएफएफ को उम्मीद है कि गुरुवार को वह पुष्टि कर देगा।’’ ओडिशा एफसी ने डूरंड कप और सुपर कप में भी भाग नहीं लिया था। इसके अलावा खिलाड़ियों और स्टाफ के अनुबंध भी पिछले साल अगस्त में रद्द कर दिए थे। आईएसएल में हर टीम 13 मैच खेलेगी और ओडिशा के नहीं खेलने पर 12 मैच खेलने होंगे यानी कुल 78 मैच होंगे।

इतने कम समय में मैच कराना मुश्किल इतने कम समय में 91 या 78 मैच कराना मुश्किल होगा। पिछली बार आईएसएल फाइनल 12 अप्रैल को हुआ था। फीफा विंडो 23 से 31 मार्च तक है जिसमें भारत 2027 एशियाई कप क्वालीफाइंग दौर के मैच खेलेगा हालांकि भारत दौड़ से बाहर हो चुका है। इसके अलावा अप्रैल में गर्मी भी बहुत होगी। खेलमंत्री मांडविया ने एआईएफएफ (अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ) और आईएसएल क्लबों के बीच भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय पर हुई बैठक के बाद मीडिया को बताया था, ‘‘इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से होगी जिसमें सभी क्लब भाग लेंगे। सरकार, एआईएफएफ और मोहन बागान तथा ईस्ट बंगाल समेत सभी 14 क्लबों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि लीग 14 फरवरी से शुरू होगी।’’