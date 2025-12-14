Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
कोलकाता-हैदराबाद के बाद महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी मुंबई पहुंचे, जानिए पूरा प्रोग्राम

विश्व कप विजेता टीम अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत रविवार को मुंबई पहुंचे। कोलकाता और हैदराबाद में कार्यक्रम के बाद यह उनके दौरे का तीसरा और सबसे व्यस्त शेड्यूल है।

Dec 14, 2025 03:38 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी रविवार को ‘विश्व कप स्तर’ की सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंचे। दोपहर के आसपास मुंबई पहुंचे मेसी के चार शहरों के ‘जीओएटी इंडिया टूर 2025’ का यह दूसरा दिन है। विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के कप्तान मेसी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे जहां वह एक पैडल जीओएटी क्लब स्पर्धा में शामिल होंगे। इसके बाद वह एक सेलीब्रिटी फुटबॉल मैच में शिरकत करेंगे।

इंटर मियामी टीम के अपने साथी लुई सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ मेसी के शाम पांच बजे के आसपास प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है जिसमें स्थल के अंदर पानी की बोतलें, धातु की चीजें और सिक्के ले जाने पर प्रतिबंध शामिल है जबकि भीड़ पर नजर रखने के लिए ‘वॉचटावर’ भी लगाए गए हैं।

मेसी के दौरे के दौरान स्टेडियम के पास भारी भीड़ की उम्मीद करते हुए पुलिस ने स्थल के अंदर और बाहर दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘कोलकाता में हुई अराजकता और सुरक्षा में चूक को देखते हुए हमने ब्रेबोर्न और वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की है।’’ मेसी शनिवार तड़के भारत पहुंचे थे लेकिन कोलकाता में दौरे का पहला चरण खराब भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में चूक के कारण जल्द ही अराजकता में बदल गया।

हालांकि हैदराबाद चरण में उनका शाम का कार्यक्रम कोलकाता की अराजकता के बिल्कुल विपरीत था जो सुचारू रूप से चला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी तथा उनकी इंटर मियामी टीम के साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज एवं रोड्रिगो डी पॉल का यहां आयोजित ‘जीओएटी भारत दौरा 2025’ के दूसरे चरण में खेल प्रेमियों, विशेषकर युवाओं का मनोरंजन करने के लिए रविवार को आभार जताया।

शनिवार शाम हैदराबाद में मेस्सी का कार्यक्रम सुव्यवस्थित तैयारी, सुनियोजित योजना और अनुशासन के कारण सकारात्मक तरीके से समाप्त हुआ। अर्जेंटीना के जाने-माने फुटबॉलर ने लगभग खचाखच भरे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने कौशल का प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने उस कौशल की झलकियां दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया जिसके कारण उन्हें खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।

मेस्सी ने लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ ‘जीओएटी कप पेनल्टी शूटआउट’ में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ फुटबॉल क्लिनिक भी आयोजित किया जिसके बाद वे स्टेडियम से रवाना हुए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी फुटबॉल किट पहने नजर आए।

