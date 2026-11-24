किचन में मक्खियां और वॉश बेसिन के पास कॉकरोच, जहां खिलाड़ियों के भोजन बनता है वहां मिले ऐसे हालात
किचन में में मक्खियां और वॉश बेसिन के पास कॉकरेच पाए जाने के बाद एफडीए ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जहां खिलाड़ियों के लिए खाना बनाया जाता है। वहां के हालत बहुत गंदे थे।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने सोमवार 23 नवंबर को एक बड़ी कार्रवाई नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआई) के खिलाफ की। एफडीए ने कहा कि उसने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण मुंबई स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया यानी एनएससीआई का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षण के दौरान क्लब की मुख्य रसोई में मक्खियां और वॉश बेसिन के आस-पास के क्षेत्र में कॉकरोच पाए गए थे।
नियामक ने एक बयान में यह भी बताया कि उसने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के मामले में मुंबई विश्वविद्यालय की फोर्ट स्थित एक कैंटीन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एफडीए ने कहा कि उसने एनएससीआई का निरीक्षण किया और परिसर में स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन पाया। यही कारण है कि यह बड़ी कार्रवाई एनएससीआई के खिलाफ हुई है।
एफडीए की ओर से आए बयान में कहा गया, "मुंबई के वर्ली स्थित मेसर्स नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची चार के तहत स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। इस प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस 23 नवंबर से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।"
ये हैं लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण
लाइसेंस निलंबित करने के कारणों का उल्लेख करते हुए एफडीए ने कहा कि मुख्य रसोई में मक्खियां और वॉश बेसिन के आस-पास के क्षेत्र में कॉकरोच पाए गए। नालियों पर कॉकरोच से बचाव के लिए जाल भी नहीं लगाए गए थे। यही कारण है कि ये कार्रवाई नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के खिलाफ हुई है। ये एक बड़ा क्लब है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसी किचन से तमाम खिलाड़ी और अन्य लोगों को खाना परोसा जाता है, लेकिन साफ-सफाई की दृष्टि से हालात बहुत ही ज्यादा दयनीय नजर आए हैं।
एफडीए के अनुसार, कच्चे माल और खाने को जरूरी तापमान पर साफ जगह पर स्टोर नहीं किया गया था। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज एरिया में सही इंतजाम नहीं था और स्टोर रूम में कंटेनर पर लेबल नहीं लगे थे। इतना ही नहीं, दीवारों और छत से पपड़ी/कण गिर रहे थे और फर्श का कुछ हिस्सा गंदा था। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन पर धूल और गंदगी जमी हुई थी। इंस्पेक्शन के समय सफाई का शेड्यूल, इक्विपमेंट की सफाई के रिकॉर्ड, या कच्चे माल की खरीद के बिल नहीं दिखाए। इसके साथ-साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स को बिना ग्लव्स के काम करते देखा गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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