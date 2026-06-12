फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार! ओपनिंग मैच में गोल से ज्यादा मिले रेड कार्ड
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। इस मैच को मेजबान मेक्सिको ने 2-0 के अंतर से जीता। मैच के दौरान 3 रेड कार्ड मिले, जिसके साथ इतिहास रचा गया।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जोरदार अंदाज में हुआ। सह-मेजबान मेक्सिको ने ओपनिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट का आगाज किया। हालांकि इस मैच की हाइलाइट्स यह रही की मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान गोल से ज्यादा रेड कार्ड दिखाए गए। जी हां, इस मैच के दौरान जहां गोल की संख्य दो रही, वहीं रेड कार्ड की संख्या तीन थी।फुटबॉल के मैदान पर रेड कार्ड मिलना बड़ी बात होती है। रेफरी द्वारा रेड कार्ड दिखाए जाने पर खिलाड़ी को तुरंत मैदान छोड़ना पड़ता है, इससे टीम को भी काफी नुकसान पहुंचता है। मैच रेफरी द्वारा खिलाड़ी को रेड कार्ड गंभीर नियमों के उल्लंघन या खराब व्यवहार के चलते दिखाया जाता है।
मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में रेड कार्ड का इस्तेमाल तीन बार हुआ। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब ओपनिंग मैच के दौरान रेफरी ने तीन बार रेड कार्ड का इस्तेमाल किया हो।
इस मैच में तीन रेड कार्ड दिखाए गए - दो साउथ अफ्रीका को और एक मेक्सिको को। मैच के दौरान जबरदस्त टैकल, रेफरी से बहस और खिलाड़ियों के बीच काफी शारीरिक टकराव देखने को मिला। ESPN के अनुसार, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में दिखाए गए ये तीन रेड कार्ड अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है।
जर्मनी में हुए 2006 के वर्ल्ड कप के बाद यह पहली बार था जब किसी टीम को एक ही मैच में दो रेड कार्ड मिले; इससे पहले 20 साल पहले पुर्तगाल और नीदरलैंड्स को एक मैच में दो-दो रेड कार्ड दिखाए गए थे।
हैरानी की बात यह भी है कि पिछले दो वर्ल्ड कप 2022 और 2018 के दौरान कुल 4-4 रेड कार्ड्स दिए गए थे।
फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में किन-किन खिलाड़ियों को मिला रेड कार्ड?
गुरुवार को मेक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में, साउथ अफ्रीका के स्फेफेलो सिथोले और थेम्बा जवाने को मैदान से बाहर भेज दिया गया, जबकि टूर्नामेंट के को-होस्ट के लिए सीजर मोंटेस को रेड कार्ड दिखाया गया।
यह पहली बार है जब वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में तीन खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा गया है – और तीनों को सीधे रेड कार्ड दिखाए गए, यानी बाहर भेजे गए किसी भी खिलाड़ी को दो येलो कार्ड नहीं मिले थे।
दूसरे हाफ की शुरुआत में बॉक्स के किनारे पर मेक्सिको के ब्रायन गुटिएरेज को गिराने के बाद सिथोले को रेड कार्ड दिखाया गया।
साउथ अफ्रीका के लिए स्थिति तब और खराब हो गई जब 84वें मिनट में रॉबर्टो अल्वाराडो के चेहरे पर मारने के कारण वीडियो रिव्यू के बाद जवाने को बाहर भेज दिया गया। आखिर में, स्टॉपेज टाइम में, खुलिसो मुदाऊ को गिराने के कारण मोंटेस को रेड कार्ड मिला।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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