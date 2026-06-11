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फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आज से, नोट कर लीजिए शेड्यूल; यहां फ्री में देखें लाइव मैच

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से होने जा रहा है। पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलिकास्ट डिटेल जान लीजिये-

फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आज से, नोट कर लीजिए शेड्यूल; यहां फ्री में देखें लाइव मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी 11 जून से होने जा रहा है। पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं और पहली ही बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन-तीन देश कर रहे हैं। 39 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 104 मैच 16 अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, वहीं दिन का दूसरा मैच साउथ कोरिया और चेकिया के बीच होगा। भारत में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा क्योंकि पहला मैच रात 12.30 बजे शुरू होगा। आईए एक नजर आज के फीफा वर्ल्ड कप शेड्यूल पर डालते हैं-

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज कब होगा?

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी गुरुवार, 11 जून से होने जा रहा है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच होगा?

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आज मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच भारतीय समयानुसार रात 12.30 बजे से खेला जाए।

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आज का शेड्यूल

मैक्सिको और साउथ अफ्रीका- रात साढ़े 12 बजे से

साउथ कोरिया और चेकिया- सुबह साढ़े 7 बजे से (12 जून)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को भारत में कैसे देखें लाइव?

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण Unite8 Sports नेटवर्क पर होगा। टीवी पर इसके लिए चार नए चैनल (Unite8 Sports 1, 1 HD, 2, और 2 HD) लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा, DD Sports (दूरदर्शन) पर ओपनिंग मैच, क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल जैसे चुनिंदा बड़े मैच फ्री में प्रसारित किए जा रहे हैं।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग का कैसे उठाएं लुत्फ?

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप Zee5 ऐप पर उठा सकते हैं।

फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप इस प्रकार हैं-

ग्रुप A: मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, कोरिया रिपब्लिक (साउथ कोरिया), चेकिया (चेक रिपब्लिक)

ग्रुप B: कनाडा, बोस्निया और हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड

ग्रुप C: ब्राजील, मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड

ग्रुप D: यूनाइटेड स्टेट्स, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये

ग्रुप E: जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर

ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया

ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड

ग्रुप H: स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे

ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे

ग्रुप J: अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन

ग्रुप K: पुर्तगाल, DR कांगो, उज़्बेकिस्तान, कोलंबिया

ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा

टूर्नामेंट के शेड्यूल का स्टेज-वाइज ब्रेकडाउन इस तरह है:

ग्रुप स्टेज: 11 जून – 27 जून

राउंड ऑफ़ 32: 28 जून – 3 जुलाई

राउंड ऑफ़ 16: 4 – 7 जुलाई

क्वार्टरफ़ाइनल: 9 – 11 जुलाई

सेमीफ़ाइनल: 14 – 15 जुलाई

ब्रॉन्ज़ मेडल मैच: 18 जुलाई

फ़ाइनल: 19 जुलाई

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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