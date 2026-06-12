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FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony : फीफा विश्व कप का हुआ धमाकेदार आगाज, शकीरा ने मैक्सिको में बाधा समां

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मैक्सिको में शुक्रवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार आगाज हुआ। एस्टाडियो एज्टेका में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल सुपरस्टार्स शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गाने 'दाई दाई' को लाइव परफॉर्म कर पूरे स्टेडियम को झूमाया।

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony : फीफा विश्व कप का हुआ धमाकेदार आगाज, शकीरा ने मैक्सिको में बाधा समां

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: फीफा विश्व कप 2026 का शुक्रवार को रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ आगाज हुआ। मेक्सिको के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मेक्सिको सिटी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह मेक्सिकन संस्कृति, संगीत और भव्यता से भरपूर रहा। यह टूर्नामेंट आकार, टिकट कीमतों और सुविधाओं के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप हो रहा है। इस मेगा इवेंट की शुरुआत को कोलंबिया की मशहूर गायिका शकीरा और नाइजीरियाई गायक बर्ना बॉय ने मिलकर यादगार बनाया। इसके अलावा दुनिया के कई मशहूर कलाकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। फुटबॉल का महाकुंभ 'फीफा विश्व कप' 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा जिसमें 39 दिनों में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे।

Shakira and Burna Boy

यह विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि फीफा के इतिहास में पहली बार 48 टीमें इस खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत मेक्सिको की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक संगीत और लोक नृत्य के शानदार प्रदर्शन के साथ हुई। उद्घाटन समारोह लगभग 15-20 मिनट चला, जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य, स्वदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां और आकर्षक आतिशबाजी शामिल रही। शकीरा ने 15 साल पहले 2010 में फीफा विश्वकप के लिए 'वाका वाका' गाना पेश किया था था और आज शकीरा ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच से पहले अपना नया गाना 'दाई दाई' पेश किया। जे बाल्विन, टायला समेत कई अन्य कलाकारों ने भी मंच पर धमाल मचाया। 87,500 से ज्यादा दर्शकों से भरे स्टेडियम में जब स्टार्स ने परफॉर्म किया तो स्टेडियम फैंस की आवाजों से गूंज उठा।

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony
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तीन देशों में तीन अलग ओपनिंग सेरेमनी

फैंस को इस बार तीन ओपनिंग सेरेमनी देखने को मौका मिलेगा। फीफा ने इस बार फैंस को एक अनोखा अनुभव देने के लिए तीनों मेजबान देशों में अलग-अलग ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगा। मेक्सिको में हुए आयोजन के साथ टूर्नामेंट का आगाज हुआ। दूसरी ओपनिंग सेरेमनी 12 जून को कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में होगी, जबकि तीसरा लॉस एंजिल्स स्टेडियम में होगा, जहां केटी पेरी जैसी स्टार्स परफॉर्म करेंगी।

इस टूर्नामेंट के आधिकारिक गाने ने मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मैच से पहले मैक्सिको सिटी में उद्घाटन समारोह के दौरान फैंस में जोश भर गया। यह गीत नाइजीरियाई गायक बुर्ना बॉय के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे टूर्नामेंट का आधिकारिक गसपस बनाया गया है। यह गाना आधिकारिक विश्व कप एल्बम में भी शामिल होगा, जिसमें स्टॉर्मजी, द रोलिंग स्टोन्स और जे बाल्विन जैसे कलाकारों के गाने भी होंगे।

प्रत्येक मेजबान देश में शुरुआत मैच से पहले उद्घाटन समारोह होगा। 12 जून को टोरंटो में कनाडाई सिंगर माइकल बुबले और एलैनिस मोरिससेट मुख्य कलाकार होंगे, जबकि उसी शाम बाद में लॉस एंजिल्स में केटी पेरी और रैपर फ्यूचर प्रस्तुति देंगे।

Mexico vs South Africa

ओपनिंग सेरेमनी के ठीक बाद इसी मैदान पर टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। फुटबॉल का महाकुंभ 'फीफा विश्व कप' 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 39 दिनों में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जायेंगे। पहली बार, इस टूर्नामेंट में 48 नेशनल टीमें और 104 मैच होंगे, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप बन जाएगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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