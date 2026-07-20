स्पेन पर हुई पैसों की बारिश, FIFA World Cup 2026 जीतकर हुई 4814 करोड़ की कमाई; अर्जेंटीना भी पीछे नहीं

स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराया। इस जीत के बाद स्पेन पर पैसों की बारिश हुई। विजेता बनने पर उन्हें 4814 करोड़ की प्राइज मनी से नवाजा गया।

फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में गोल करके स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बनाया। स्पेन पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद पैसों की बारिश हुई। फीफा वर्ल्ड कप ने इस बार फाइनल के लिए 83 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी रखी थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा प्राइज मनी थी। विजेता स्पेन को 50 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4814 करोड़ की प्राइज मनी से नवाजा गया। वहीं हारकर भी अर्जेंटीना 33 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3177 करोड़ रुपए कमा गई। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम इंग्लैंड को $29 मिलियन (लगभग ₹2,792 करोड़) मिलेंगे, जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली फ्रांस को $27 मिलियन (लगभग ₹2,599 करोड़) की प्राइज मनी से नवाजा गया।।

रविवार को मियामी में हुए एक रोमांचक तीसरे स्थान के मैच में थ्री लायंस यानी इंग्लैंड ने लेस ब्लेस को 6-4 से हराकर 1966 में FIFA वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए रखी गई थी रिकॉर्ड प्राइज मनी इस साल के टूर्नामेंट ने पिछले सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। FIFA ने शुरू में $727 मिलियन के प्राइज फंड की घोषणा की थी, लेकिन बाद में बेस पार्टिसिपेशन फीस और तैयारी ग्रांट दोनों को बढ़ाकर इसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिससे कुल प्राइज पूल $871 मिलियन (लगभग ₹83,866 करोड़) हो गया।

क्वार्टर फाइनल में बाहर होने वाली टीमों में से हर एक को $19 मिलियन (लगभग ₹1,829 करोड़) मिले हैं, जबकि राउंड ऑफ 16 में बाहर होने वाली टीमों की $15 मिलियन (लगभग ₹1,444 करोड़) की कमाई हुई।

ग्रुप-स्टेज में जगह बनाने वाली टीमों को कम से कम $11 मिलियन (लगभग ₹1,059 करोड़) मिलने की गारंटी है, और जो टीमें ग्रुप से बाहर नहीं हो पाती हैं, उन्हें भी $9 मिलियन (लगभग ₹866 करोड़) मिलने की गारंटी है।

प्राइज मनी को दो कैटेगरी में बांटा गया है: परफॉर्मेंस-बेस्ड रिवॉर्ड और नॉन-परफॉर्मेंस फाइनेंशियल सपोर्ट। परफॉर्मेंस-बेस्ड रिवॉर्ड कुल प्राइज पूल का $703 मिलियन (लगभग ₹67,668 करोड़) है। इसके अलावा, FIFA ने सभी हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर $168 मिलियन (लगभग ₹16,173 करोड़) दिए हैं।

2026 वर्ल्ड कप पर्स का ब्रेकडाउन: चैंपियन: $50 मिलियन (लगभग ₹4,814 करोड़) – स्पेन

रनर-अप: $33 मिलियन (लगभग ₹3,177 करोड़) – अर्जेंटीना

तीसरा स्थान: $29 मिलियन (लगभग ₹2,792 करोड़) – इंग्लैंड

चौथा स्थान: $27 मिलियन (लगभग ₹2,599 करोड़) – फ्रांस

5वां–8वां स्थान: $19 मिलियन (लगभग ₹1,829 करोड़) – स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, मोरक्को

9वां–16वां स्थान: $15 मिलियन (लगभग ₹1,444 करोड़) – कनाडा, पैराग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, मिस्र

17वां–32वां स्थान: $11 मिलियन (लगभग ₹1,059 करोड़) – साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्वीडन, सेनेगल, बोस्निया और हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, जापान, कोटे डी आइवर, इक्वाडोर, DR कांगो, अल्जीरिया, घाना, ऑस्ट्रेलिया, केप वर्डे