इंग्लैंड फुटबॉल टीम का चोरी हुआ था 17 लाख का सामान, दो लोगों पर हुआ मुकदमा
फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही इंग्लैंड की टीम का 17 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी हो गया था। इस केस में पुलिस ने दो लोगों पर आरोप लगाए हैं। अगर अपराधी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर अधिकतम सात वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है।
वर्ल्ड कप में भाग लेने आई इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सामान की चोरी के मामले में शनिवार देर रात दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पर चोरी का सामान अपने पास रखने का आरोप है। टीम जब फ्लोरिडा स्थित अपने प्रारंभिक अभ्यास शिविर से कैनसस सिटी स्थित विश्व कप बेस कैंप की ओर रवाना हो रही थी, तभी उसके कुछ उपकरण चोरी हो गए थे। मिसौरी के जैक्सन काउंटी अभियोजकों ने टेक्सास के सैन एंटोनियो निवासी मुस्तफा सालिक और इरफान कमाल पर चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का एक-एक गंभीर आपराधिक (क्लास-डी फेलोनी) आरोप लगाया है। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। अदालत ने दोनों आरोपियों के लिए 75,000 डॉलर की जमानत राशि निर्धारित की है।
जैक्सन काउंटी की अभियोजक मेलेसा जॉनसन ने कहा, "विश्व कप में भाग लेने के लिए यहां आए अंतरराष्ट्रीय दलों सहित किसी भी आगंतुक को निशाना बनाने वाली आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप शीघ्र दाखिल करने में पुलिस और कानूनी टीम की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है।"
चोरी हुए सामान का अनुमानित मूल्य लगभग 18,000 डॉलर बताया गया है। हालांकि इंग्लैंड टीम की तैयारियों के लिए इनमें से कोई भी वस्तु अत्यावश्यक नहीं थी।
समाचार एजेंसी एपी द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से नौ जोड़ी फुटबॉल जूते (क्लीट्स), गोलकीपर दस्ताने, विश्व कप फुटबॉल, जर्सी और शॉर्ट्स के कई सेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, राष्ट्रीय टीम की हस्ताक्षरित जर्सियां तथा 99.99 डॉलर मूल्य का नाइकी एयर जूतों का एक लेगो सेट बरामद किया गया।
कैनसस सिटी (मिसौरी) के मेयर क्विंटन लुकास ने कहा कि कई राज्यों तक फैली जांच को शीघ्रता से पूरा कर चोरी का सामान बरामद करना और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस तथा अभियोजन पक्ष की बड़ी सफलता है।
उन्होंने कहा, "शहर का सुरक्षा तंत्र सभी आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को शीघ्र जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध है।"
इंग्लैंड विश्व कप में क्रोएशिया के खिलाफ बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत करेगा।
कैनसस सिटी में गत चैंपियन अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीमों के भी शिविर लगे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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