क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या खत्म कर पाएंगे विश्व कप ट्रॉफी का सूखा? अब तक सपने जैसा रहा है करियर

पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो छठवीं बार विश्व कप में खेलने जा रहे हैं। उनकी कप्तानी में पुर्तगाल पहला विश्व कप जीतने के लिए बेताब है। रोनाल्डो टूर्नामेंट में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं।

फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर अपने पैर का जादू दिखाने के लिए तैयार है। दुनियाभर की तमाम ट्रॉफी जीत चुके रोनाल्डो अभी तक विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। लेकिन इस बार 41 साल की उम्र में वह इस सिलसिले को तोड़ना चाहेंगे और इस बार पुर्तगाल को चैंपियन बनाकर अपने करियर को नई उड़ान देना चाहेंगे। वह टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह छठवीं बार फुटबॉल विश्व कप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। यहां हम आपको रोनाल्डो के करियर से जुड़ी कई अहम जानकारी बताने जा रहे हैं।

रोनाल्डो का कैसा रहा शुरुआत करियर फुटबॉल इतिहास के सबसे महान और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ। उनका परिवार काफी गरीब था। वह चार भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता जोस डिनिस एवेरो म्यूनिसिपल गार्डनर और पार्ट-टाइम के तौर पर एक स्थानीय फुटबॉल क्लब अंदरिन्हा में किट मैन का काम करते थे। हालांकि शराब की लत के कारण 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रोनाल्डो 20 साल के थे। रोनाल्डो का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था। क्योंकि उनके पिता रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी मां मारिया डोलोरेस डॉस सांतोस एवेरो अपने बच्चों को पालने के लिए कुक और क्लीनर के रूप में काम करती थीं। रोनाल्डो अपनी मां के बेहद करीब हैं। रोनाल्डो के बड़े भाई ह्यूगो और दो बड़ी बहनें एल्मा और लिलियाना कातिया हैं। रोनाल्डो की पार्टनर का नाम जॉर्जीना रोड्रिगेज है, जो एक मॉडल हैं। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं।

रोनाल्डो का करियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी कड़ी मेहनत, फिटनेस और गोल करने की अद्भुत क्षमता के दम पर फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है। 41 साल की उम्र में भी रोनाल्डो फिटनेस और गोल स्कोरिंग के मामले में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में प्रोफेशनल डेब्यू किया। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के क्लब 'स्पोर्टिंग सीपी' से अपने करियर की शुरुआत की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन उनसे काफी प्रभावित हुए। 2003 में वे इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े, जहां उन्हें मशहूर नंबर 7 की जर्सी मिली। 2008 में चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और बैलन डी'ओर जीता। उन्होने क्लब के लिए 2003-2009 में 292 मैचों में 118 गोल किए।

2009 में वह रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस के साथ रियल मैड्रिड से जुड़े। वह उनके करियर के सबसे सुनहरे दौर में गिना जाता है। इस दौरान वह क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 438 मैचों में 450 गोल दागे। उन्होंने रियल मैड्रिड को 4 चैंपियंस लीग खिताब जिताए। इसके बाद वह जुवेंटस से जुड़े। वह 2018 से 2021 तक क्लब के लिए खेले। उन्होंने दो सीरी ए खिताब जीते। रोनाल्डो ने यहां पर 134 मैचों में 101 गोल किए। 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी की और 2022 के अंत तक टिके रहे। इस दौरान उन्होंने 54 मैच में 27 गोल किए। इसके बाद वह सऊदी अरब के क्लब अल-नसर में शामिल हुए और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे। दिग्गज फुटबॉलर ने सऊदी प्रो लीग में 100वां गोल किए हैं।

कैसा रहा इंटरनेशनल करियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में पुर्तगाल के लिए डेब्यू किया था। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी ने लगभग हर ट्रॉफी अपने नाम की है लेकिन वह कभी विश्व कप नहीं जीत पाए। पांच बार बैलोन डीओर विजेता रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 226 मैच में 143 गोल किए हैं जो विश्व रिकॉर्ड है। उनकी कप्तानी में पुर्तगाल ने यूरो कप 2016 और 2019 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता। रोनाल्डो ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब (Ballon d'Or) 5 बार (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) जीता है।