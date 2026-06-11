चोट से जूझ रहे नेमार क्या दिखा पाएंगे कमाल? ब्राजील के लिए खेलेंगे आखिरी विश्व कप

ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार एक बार फिर विश्व कप में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। हालांकि चोट के कारण उनके शुरुआती मैचों में खेलने पर संशय है। वह ब्राजील के लिए 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।

फुटबॉल विश्व कप का आगाज 11 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होना है। पिछले कई विश्व कप की तरह इस बार भी मौजूदा दिग्जज फुटबॉलरों पर सबकी नजरें रहेंगी। मेसी, रोनाल्डो, लामिन यमाल, एर्लिंग हालैंड जैसे सितारों के अलावा ब्राजील के सुपरस्टार नेमार से भी फैंस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ब्राज़ील इस टूर्नामेंट की शुरुआत 13 जून को न्यू जर्सी में मोरक्को के खिलाफ करेगा। इसके बाद ग्रुप सी में उसका मुकाबला हैती और स्कॉटलैंड से होगा। यहां हम आपको नेमार के करियर से जुड़ी रोचक बातें शेयर कर रहे।

नेमार का शुरुआती जीवन दुनिया के बेहतरीन और सबसे मशहूर फुटबॉलरों में से एक नेमार का जन्म ब्राजील के साओ पाउलो में हुआ था। वह बेहद साधारण परिवार से हैं। उनके पिता नेमार सैंटोस सीनियर एक पूर्व फुटबॉलर थे, हालांकि चोट के कारण वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उनके पहले कोच और मेंटर बने। नेमार का नाम उनके पिता के नाम पर ही रखा गया है। वे नेमार के सलाहकार, मेंटर और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। उनकी मां का नाम नादिन गोंसाल्वेस है, जिन्होंने शुरुआती समय में परिवार को संभाला था क्योंकि उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। नेमार अपनी छोटी बहन राफेला बेकरन के काफी करीब हैं। नेमार ने अपनी बाह पर बहन के चेहरे का टैटू बनवाया है, जबकि जबकि बहन ने भाई की आंखें टैटू कराई हैं। नेमार का बेटे का नाम दावी लुक्का है और उनकी एक बेटी मावी है।

नेमार का करियर नेमार बचपन से काफी बेहतरीन एथलीट थे। 11 साल की उम्र में 2003 में ब्राजीलियाई क्लब 'सांतोस' की यूथ एकेडमी जॉइन की। सत्रह साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल मैच खेलना शुरू किया। उन्होंने सांतोस को कई घरेलू खिताब 2011 में प्रतिष्ठित 'कोपा लिबर्टाडोरेस' जिताया। उन्होंने 2009 से 2013 के बीच 179 मैच खेलते हुए 107 गोल किए। 2013 में वह स्पेन के दिग्गज क्लब बार्सिलोना से जुड़े। जहां उन्होंने 123 मैच में 68 गोल दागे। यहां पर वह लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज के साथ भी खेले। बार्सिलोना के साथ उन्होंने ला लीगा, कोपा डेल रे और यूईएफए चैंपियंस लीग जीता। वह 2017 में दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्होंने 222 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड फीस पर फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन का रुख किया। पीएसजी के साथ उन्होंने कई फ्रेंच लीग खिताब जीते और टीम को पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल (2020) तक पहुंचाया। वहां नेमान ने 173 मैच खेलते हुए 118 गोल किए। वह 2023-2025 अल हिलाल के लिए खेले। सऊदी प्रो लीग में भी खेले।

ब्राजील के लिए दागे सबसे ज्यादा गोल नेमार ने 2010 में सिर्फ 18 साल की उम्र में ब्राजील की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था। वह ब्राजील के लिए 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने महान खिलाड़ी पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने ब्राजील को 2013 फीफा कन्फेडरेशन कप और 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया।

पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब सांतोस में लौटने के बाद सभी कॉम्पिटिशन में 38 मैचों में सिर्फ 17 गोल कर पाए हैं। नेमार ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में ब्राज़ील के लिए खेला था। उस समय उरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान उनके घुटने का एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) टूट गया था। ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार ने संकेत दिया है कि गुरुवार से शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा।

पहले मैच से बाहर ब्राजील ग्रुप सी में अपने अभियान की शुरुआत न्यू जर्सी में मोरक्को के खिलाफ करेगा, जिसके बाद वह फ़िलाडेल्फ़िया में हैती और मियामी में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने कहा कि नेमार पिंडली की चोट के कारण 13 जून को मोरक्को के खिलाफ होने वाले पहले फीफा विश्व कप मैच में नहीं खेल पाएंगे। रियो डी जेनेरियो के पास टेरेसपोलिस में ब्राजील टीम के अभ्यास शिविर में स्कैन से पता चला कि सैंटोस के इस फॉरवर्ड को ग्रेड-टू पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिससे ठीक होने में दो से तीन हफ्ते लगेंगे।