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किसके नाम है विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल? लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्क
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फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के नाम है। उन्होंने चार बार विश्व कप खेलते हुए 16 गोल किए हैं।

किसके नाम है विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल? लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे दोनों ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने की दौड़ में हैं। अर्जेंटीना के मेसी के नाम अभी 13 गोल हैं और फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे के नाम 12 गोल हैं। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम कुल 16 गोल हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में मेसी और एम्बाप्पे से आगे ब्राजील के रोनाल्डो (15) और जर्मनी के गर्ड मुलर (14) हैं। मेसी और एम्बाप्पे पहले ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास रच चुके हैं, लेकिन वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड बना सकते हैं।

किसने किए सबसे ज्यादा गोल

अर्जेंटीना के नंबर 10 खिलाड़ी और फ्रांस के कप्तान की नजर टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड पर है, जो अभी जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के नाम है। जर्मनी के इस स्ट्राइकर ने, जो 2014 वर्ल्ड कप चैंपियन और 2006 वर्ल्ड कप गोल्डन बूट विजेता रहे हैं, दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट के चार संस्करणों में खेलते हुए 16 गोल किए। मेसी और एम्बाप्पे पहले पेरिस सेंट-जर्मेन में टीम-मेट थे।

जर्मनी के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी (नेशनल टीम के लिए 71 गोल) और तीन अलग-अलग वर्ल्ड कप में कम से कम चार गोल करने वाले एकमात्र फॉरवर्ड क्लोस ने 2002 में सऊदी अरब के खिलाफ हैट्रिक लगाकर अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था।

वहां से उन्होंने गोल करने के एक बेमिसाल रिकॉर्ड की ओर अपना सफर शुरू किया। यह रिकॉर्ड उन्होंने एक ऐसी रात को हासिल किया जो इस खेल के सभी चाहने वालों की यादों में बसा हुआ है, जब जर्मनी ने 2014 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 से हराया था। उस मशहूर जीत में क्लोस ने बेलो होरिज़ोंटे के मिनेइराओ स्टेडियम में हैरान दर्शकों के सामने 'डी मैनशाफ्ट' (जर्मन टीम) के लिए दूसरा गोल किया था।

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उस समय मेसी 2014 के फाइनल में जर्मनी के खिलाफ हारने वाली टीम का हिस्सा थे। उसमें वर्ल्ड कप में केवल पांच गोल किए थे (जिनमें से चार गोल उसी टूर्नामेंट में हुए थे)। दूसरी ओर, एमबाप्पे ने फ्रांस की अंडर-17 टीम के लिए दो मैच खेलने के बाद मोनाको की यूथ अकादमी में अपना पहला सीजन पूरा किया था। आज तक, मेसी ने वर्ल्ड कप में 13 और एमबाप्पे ने 12 गोल किए हैं, हालांकि वे अभी भी रोनाल्डो (15 गोल), गर्ड मुलर (14) और जस्ट फोंटेन (13, सभी एक ही टूर्नामेंट में) से पीछे हैं।

सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी

मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी)- 16

रोनाल्डो (ब्राजील)- 15

गर्ड मुलर (वेस्ट जर्मनी)- 14

जस्ट फोंटेन (फ्रांस)- 13

लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)- 13

पेले (ब्राजील)- 12

किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)- 12

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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