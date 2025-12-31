फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज: अर्जुन एरिगैसी ने रचा इतिहास, विश्वनाथन आनंद के बाद मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय
दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ नौवां विश्व ब्लिट्ज खिताब अपने नाम कर लिया। दो दिन पहले ही उन्होंने रैपिड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व ब्लिट्ज में कार्लसन को हराने वाले भारत के ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। एरिगैसी की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है।
भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी सेमीफाइनल में हार गए और उन्हें मंगलवार को दुबई में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।
युवा उज्बेक ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में कार्लसन ने एक अनोखी चाल चलते हुए 2.5-1.5 से जीत हासिल की और ब्लिट्ज़ में अपना दबदबा कायम रखा। पहले तीन गेम के बाद दोनों खिलाड़ी 1.5 अंकों के साथ बराबरी पर थे।
क्वालिफाइंग (स्विस राउंड) में लगातार हार के बाद नॉर्वेजियन खिलाड़ी के लिए यह जीत काफी संतोषजनक थी, जहां उन्हें नॉकआउट सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था।
पीएम मोदी ने एरिगेसी को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोहा में विश्व ब्लिट्ज चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे शतरंज में भारत के बढ़ते कद की बानगी मिलती है ।
एरिगैसी स्विस राउंड में 15 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। उन्होंने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया लेकिन सेमीफाइनल में उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव से 2.5 . 1.5 से हारकर तीसरे स्थान पर रहे ।
विश्व ब्लिट्ज में पदक जीतने वाले वह विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हो गए ।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘शतरंज में भारत का दबदबा बरकरार। अर्जुन एरिगैसी को फिडे रैपिड चैम्पियनशिप में कांस्य के बाद दोहा में फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैम्पियनशिप में कांस्य जीतने पर बधाई। उनका कौशल, जुनून और संयम असाधारण है।’
उन्होंने आगे लिखा, ‘उनकी सफलता से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्हें मेरी शुभकामनायें।’
