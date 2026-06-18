हैरी केन के रिकॉर्ड दो गोल के दम पर जीता इंग्लैंड, क्रोएशिया से लिया बदला

हैरी केन को दो रिकॉर्ड गोल के दम पर इंग्लैंड ने क्रोएशिया से 2018 की हार का बदला लिया। पिछली बार यह दोनों टीमें जब आपस में भिड़ी थी तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा था।

हैरी केन ने दो गोल करके वर्ल्ड कप फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने के इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बराबरी की जिससे उनकी टीम ने ग्रुप एल के अपने पहले मैच में क्रोएशिया पर 4-2 की जीत से अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। केन ने 12वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला। उन्होंने इसके बाद 42वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। मार्टिन बटुरिना (36वें) और पीटर मूसा ने पहले हाफ में गोल करके क्रोएशिया को मुकाबले में बनाए रखा। मूसा ने अपना गोल पहले हाफ के इंजरी टाइम के अंतिम क्षणों में किया। लेकिन जूड बेलिंघम (47वें) ने दूसरे हाफ के दो मिनट बाद ही इंग्लैंड को निर्णायक बढ़त दिला दी। मार्कस रैशफोर्ड ने 85वें मिनट में बढ़त को और मजबूत कर दिया।

इन दोनों टीम के बीच 2018 में सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसे क्रोएशिया ने जीता था लेकिन यहां इंग्लैंड की टीम बेहतर साबित हुई।

हाफ टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबरी पर था, लेकिन इंग्लैंड ने इसे 3-2 से अपने पक्ष में करने में देर नहीं लगाई।

बेलिंघम ने इलियट एंडरसन से एक लंबा पास लिया और एक डिफेंडर और गोलकीपर डोमिनिक लिवकोविच को छकाते हुए गोल कर दिया।

केन अब विश्व कप में 10 गोल कर चुके हैं। उन्होंने 1986 और 1990 के टूर्नामेंट में खेलने वाले गैरी लाइनकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

इस 32 वर्षीय खिलाड़ी का पहला गोल पेनल्टी किक पर मिले दूसरे मौके पर आया। लिवकोविच ने उनका पहला शॉट रोक दिया था लेकिन इसे वीडियो समीक्षा से पता चला कि जब केन ने गेंद पर शॉट मारा तब गोलकीपर के दोनों पैर गोल लाइन से बाहर थे।

केन ने दूसरे प्रयास में भी दाहिने पोस्ट की ओर उसी दिशा में शॉट लगाया, जबकि लिवकोविक ने दूसरी दिशा में यानि अपनी दाहिनी ओर छलांग लगाई।

पेनल्टी तब दी गई जब अपने पांचवें विश्व कप में खेल रहे 40 वर्षीय मिडफील्डर लुका मोड्रिक ने नोनी माडुएके की जांघ पर लात मारी।

केन ने डेक्लन राइस के कॉर्नर किक पर जोरदार हेडर लगाकर दूसरा गोल किया और इस तरह से लाइनकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। केन के अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 81 हो गई है।

क्रोएशिया के कोच यलात्चो डैलिच ने कहा, ''हमने दो गोल किए जो अच्छे प्रयासों और अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम थे, लेकिन वे काफी नहीं थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेलना बहुत कठिन था, हमें रक्षापंक्ति को भी मजबूत करना होगा।''

इंग्लैंड को दूसरे हाफ के शुरू में गोल करने के कुछ और अच्छे मौके मिले थे और अगर वह इनका फायदा उठा लेता तो जीत का अंतर और बेहतर होता। केन ने भी इसे स्वीकार किया।

केन ने कहा, ''हाफ टाइम के बाद पहले 20 मिनट के अंतराल में हम शायद तीन गोल कर सकते थे। लेकिन आखिर में हमारी टीम ने अच्छी जीत दर्ज की और हमें उम्मीद है की टीम काफी आगे जाएगी।''