घर लौटने पर सोमालिया के रैफरी उमर अर्टन का हुआ जोरदार स्वागत, अमेरिका ने एंट्री देने से किया था मना
अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी की भूमिका निभाने वाले एक सोमाली रेफरी को उनके देश में एंट्री नहीं दी गई है। फीफा द्वारा चुने गए 52 रेफरी में शामिल उमर अर्टन वर्ल्ड कप में किसी मैच का संचालन करने वाले पहले सोमाली रेफरी बनने वाले थे।
अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलने के बाद सोमालिया के फुटबॉल विश्व कप रैफरी उमर अर्टन का बुधावार को राजधानी मोगादिशू पहुंचने पर समर्थकों और अधिकारियों ने स्वागत किया। अर्टन टूर्नामेंट के लिए फीफा की अंतिम सूची में जगह बनाने के बाद विश्व कप में रैफरी की भूमिका निभाने वाले सोमालिया के पहले रैफरी बनने वाले थे।
अमेरिका में नहीं मिली एंट्री
अमेरिका के सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने हालांकि एक बयान में कहा कि मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच-पड़ताल से जुड़ी चिंताओं के कारण उन्हें देश में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद फीफा ने उन्हें टूर्नामेंट की रैफरी की सूची से हटा दिया। खबरों के मुताबिक उनके पास एंट्री के लिए वैध वीज़ा था, लेकिन सोमालिया के युवा और खेल मंत्रालय के सलाहकार सिसे एडेन एबशिर के अनुसार, मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया और उन्हें वापस इस्तांबुल लौटना पड़ा, जहां वे ठहरे हुए थे।
एबशिर ने कहा, "उमर अर्टन अफ्रीका के सबसे सम्मानित रेफरी में से एक हैं और वे पूरे फुटबॉल समुदाय के समर्थन के हकदार हैं। उन्हें अमेरिका में एंट्री न देना और तय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाने से रोकना न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि निष्पक्षता, योग्यता और फेयर प्ले की भावना के प्रति फुटबॉल की प्रतिबद्धता को भी कमजोर करता है।"
कीनिया में सोमालिया के दूतावास ने वीजा की प्रक्रिया की थी और उसके अनुसार अर्टन को पिछले हफ्ते अमेरिका जाने के लिए वीजा जारी किया गया था। मोगादिशू हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने सोमालिया सरकार, लोगों और फीफा को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अर्टन ने कहा, ''मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं अगले टूर्नामेंट का हिस्सा जरूर बनूंगा। मैं चाहता हूं कि सोमालिया की जनता धैर्य रखे और भरोसा बनाए रखे।'' इस दौरान हवाई अड्डे पर सैकड़ों समर्थकों ने सोमालिया का झंडा लहराया।
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) विभाग ने सोमवार को बताया कि सोमालिया के एक नागरिक को शनिवार को इस्तांबुल से मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। इस व्यक्ति को विश्व कप में रैफरी की भूमिका निभानी थी। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था ने एक बयान में कहा, ''फीफा मेजबान देश की आव्रजन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होता जिसमें वीजा से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। अधिकारियों ने हमें बताया है कि अर्टन की स्थिति में अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।''
इस वजह से नहीं मिली थी एंट्री
बयान के अनुसार, ''फीफा की पिछली प्रतियोगिताओं की तरह मेजबान सरकार ही यह तय करती है कि किसे वीजा मिलेगा और किसे देश में प्रवेश दिया जाएगा।'' सीबीपी ने बयान जारी कर बताया कि अर्टन को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। सीबीपी ने कहा, ''प्रोसेसिंग के दौरान यात्री की अतिरिक्त जांच की गई। यह सीबीपी की जांच प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है जब अधिकारियों को जानकारी का सत्यापन करना होता है या यह तय करना होता है कि किसी को प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं।''
उन्होंने कहा, ''जांच के बाद फीफा विश्व कप के रैफरी को जांच-पड़ताल से जुड़ी चिंताओं के कारण देश में प्रवेश के लिए अयोग्य पाया गया और उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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