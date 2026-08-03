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CWG 2026 Medal Tally: किस देश ने जीते कितने पदक और भारत किस स्थान पर रहा? देखें पूरी लिस्ट

By Vikash Gaur
Bhasha, नई दिल्ली
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CWG 2026 Medal Tally: ग्लास्गो 2 अगस्त को समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला चौथा देश बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इन खेलों में पदकों का शतक लगाया।

Commonwealth Games 2026 Medal standing
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक तालिका

CWG 2026 Medal Tally: ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे कई खेल शामिल नहीं थे, जिनमें भारत पदकों का सबसे प्रबल दावेदार था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय दल ने 11 दिन तक चले इन खेलों में शानदार प्रदर्शन के साथ विदा ली। भारत के 38 खिलाड़ियों ने कुल 39 पदकों पर कब्जा किया और भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने के मामले में चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक जीते और यह देश सबसे ज्यादा मेडल इस बार जीतने वाला देश रहा।

भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। दो ही देश इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों का शतक लगाने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण समेत कुल 171 पदकों को अपने नाम करने में सफल रहा, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पदक जीतने वाला देश एक बार फिर से साबित हुआ। इंग्लैंड ने 110 और कनाडा ने 62 पदक जीते। मेजबान स्कॉटलैंड ने भी 39 पदक जीते। दोनों के गोल्ड मेडल भी 13-13 थे, लेकिन भारत ने ज्यादा सिल्वर मेडल जीते। ऐसे में मेजबान स्कॉटलैंड पांचवें और भारत चौथे स्थान पर रहा।

ये भी पढ़ें:कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, भारत के लिए इन सूरमाओं ने जीते 39 मेडल; देखें लिस्ट

कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश न्यूजीलैंड था, जिसने 36 पदक अपने नाम किए। सातवें नंबर पर नाइजीरिया था, क्योंकि 24 पदक उन्होंने जीते, जिसमें 10 गोल्ड शामिल थे। 8वें स्थान पर जमैका रहा, जिसने 19 पदक जीते। इसमें भी 10 गोल्ड मेडल शामिल है। यही वजह है कि 9वें स्थान पर विराजमान वेल्स ने 31 पदक जीते, लेकिन उसमें गोल्ड की संख्या कम थी। मलेशिया ने 8 गोल्ड समेत 16 पदक जीते।

CWG 2026 Medal Tally

रैंकदेश का नामस्वर्ण (Gold)रजत (Silver)कांस्य (Bronze)कुल पदक
1ऑस्ट्रेलिया (Australia)704556171
2इंग्लैंड (England)294536110
3कनाडा (Canada)19202362
4भारत (India)1317939
5स्कॉटलैंड (Scotland)1391739
6न्यूजीलैंड (New Zealand)10141236
7नाइजीरिया (Nigeria)107724
8जमैका (Jamaica)104519
9वेल्स (Wales)9101231
10मलेशिया (Malaysia)83516
11दक्षिण अफ्रीका (South Africa)7111028
12उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland)34916
13केन्या (Kenya)34512
14साइप्रस (Cyprus)15612
15मॉरीशस (Mauritius)1214
16कैमरून (Cameroon)1135
17जर्सी (Jersey)1102
17समोआ (Samoa)1102
17श्रीलंका (Sri Lanka)1102
20फिजी (Fiji)1012
20आइल ऑफ मान (Isle of Man)1012
20बहामास (The Bahamas)1012
23ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (British Virgin Islands)1001
23डोमिनिका (Dominica)1001
23ग्रेनाडा (Grenada)1001
26त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad and Tobago)0347
27युगांडा (Uganda)0213
28सिंगापुर (Singapore)0202
29नामीबिया (Namibia)0123
30घाना (Ghana)0112
31बारबाडोस (Barbados)0101
31ग्वेर्नसी (Guernsey)0101
33लेसोथो (Lesotho)0022
33नौरू (Nauru)0022
33जाम्बिया (Zambia)0022
36बरमूडा (Bermuda)0011
36गैबॉन (Gabon)0011
36माल्टा (Malta)0011
36नॉरफ़ॉक द्वीप (Norfolk Island)0011
36पाकिस्तान (Pakistan)0011
36पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea)0011
36रवांडा (Rwanda)0011
36द गाम्बिया (The Gambia)0011
36टोंगा (Tonga)0011
36तुवालु (Tuvalu)0011

भारतीय खिलाड़ियों ने 11 दिन तक चले खेलों में मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, जूडो, पैरा खेलों और भारोत्तोलन में बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि भारत राष्ट्रमंडल खेल महाशक्तियों में से एक है। मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत समेत दस पदक जीते। जूडो खिलाड़ियों ने भी जबर्दस्त प्रदर्शन करके पदक जीते। निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेल नहीं होने से भारत के पदकों की संख्या कम हुई है, लेकिन बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया।

कुछ घटनाओं ने निराश भी किया जैसे खेलों से पहले ही जूडो खिलाड़ी तूलिका मान डोपिंग रोधी नियमों के तहत ठिकाने का पता बनाने में तीन बार नाकाम रहने के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित हो गई और खेलों में हिस्सा नहीं ले पाई। ग्लास्गो से विदा लेने के बाद अब नजरें अहमदाबाद पर होंगी, जहां 2030 में खेल होने हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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