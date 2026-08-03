CWG 2026 Medal Tally: किस देश ने जीते कितने पदक और भारत किस स्थान पर रहा? देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 Medal Tally: ग्लास्गो 2 अगस्त को समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला चौथा देश बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इन खेलों में पदकों का शतक लगाया।
CWG 2026 Medal Tally: ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे कई खेल शामिल नहीं थे, जिनमें भारत पदकों का सबसे प्रबल दावेदार था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय दल ने 11 दिन तक चले इन खेलों में शानदार प्रदर्शन के साथ विदा ली। भारत के 38 खिलाड़ियों ने कुल 39 पदकों पर कब्जा किया और भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने के मामले में चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक जीते और यह देश सबसे ज्यादा मेडल इस बार जीतने वाला देश रहा।
भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। दो ही देश इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों का शतक लगाने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण समेत कुल 171 पदकों को अपने नाम करने में सफल रहा, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पदक जीतने वाला देश एक बार फिर से साबित हुआ। इंग्लैंड ने 110 और कनाडा ने 62 पदक जीते। मेजबान स्कॉटलैंड ने भी 39 पदक जीते। दोनों के गोल्ड मेडल भी 13-13 थे, लेकिन भारत ने ज्यादा सिल्वर मेडल जीते। ऐसे में मेजबान स्कॉटलैंड पांचवें और भारत चौथे स्थान पर रहा।
कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश न्यूजीलैंड था, जिसने 36 पदक अपने नाम किए। सातवें नंबर पर नाइजीरिया था, क्योंकि 24 पदक उन्होंने जीते, जिसमें 10 गोल्ड शामिल थे। 8वें स्थान पर जमैका रहा, जिसने 19 पदक जीते। इसमें भी 10 गोल्ड मेडल शामिल है। यही वजह है कि 9वें स्थान पर विराजमान वेल्स ने 31 पदक जीते, लेकिन उसमें गोल्ड की संख्या कम थी। मलेशिया ने 8 गोल्ड समेत 16 पदक जीते।
CWG 2026 Medal Tally
|रैंक
|देश का नाम
|स्वर्ण (Gold)
|रजत (Silver)
|कांस्य (Bronze)
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया (Australia)
|70
|45
|56
|171
|2
|इंग्लैंड (England)
|29
|45
|36
|110
|3
|कनाडा (Canada)
|19
|20
|23
|62
|4
|भारत (India)
|13
|17
|9
|39
|5
|स्कॉटलैंड (Scotland)
|13
|9
|17
|39
|6
|न्यूजीलैंड (New Zealand)
|10
|14
|12
|36
|7
|नाइजीरिया (Nigeria)
|10
|7
|7
|24
|8
|जमैका (Jamaica)
|10
|4
|5
|19
|9
|वेल्स (Wales)
|9
|10
|12
|31
|10
|मलेशिया (Malaysia)
|8
|3
|5
|16
|11
|दक्षिण अफ्रीका (South Africa)
|7
|11
|10
|28
|12
|उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland)
|3
|4
|9
|16
|13
|केन्या (Kenya)
|3
|4
|5
|12
|14
|साइप्रस (Cyprus)
|1
|5
|6
|12
|15
|मॉरीशस (Mauritius)
|1
|2
|1
|4
|16
|कैमरून (Cameroon)
|1
|1
|3
|5
|17
|जर्सी (Jersey)
|1
|1
|0
|2
|17
|समोआ (Samoa)
|1
|1
|0
|2
|17
|श्रीलंका (Sri Lanka)
|1
|1
|0
|2
|20
|फिजी (Fiji)
|1
|0
|1
|2
|20
|आइल ऑफ मान (Isle of Man)
|1
|0
|1
|2
|20
|बहामास (The Bahamas)
|1
|0
|1
|2
|23
|ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (British Virgin Islands)
|1
|0
|0
|1
|23
|डोमिनिका (Dominica)
|1
|0
|0
|1
|23
|ग्रेनाडा (Grenada)
|1
|0
|0
|1
|26
|त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad and Tobago)
|0
|3
|4
|7
|27
|युगांडा (Uganda)
|0
|2
|1
|3
|28
|सिंगापुर (Singapore)
|0
|2
|0
|2
|29
|नामीबिया (Namibia)
|0
|1
|2
|3
|30
|घाना (Ghana)
|0
|1
|1
|2
|31
|बारबाडोस (Barbados)
|0
|1
|0
|1
|31
|ग्वेर्नसी (Guernsey)
|0
|1
|0
|1
|33
|लेसोथो (Lesotho)
|0
|0
|2
|2
|33
|नौरू (Nauru)
|0
|0
|2
|2
|33
|जाम्बिया (Zambia)
|0
|0
|2
|2
|36
|बरमूडा (Bermuda)
|0
|0
|1
|1
|36
|गैबॉन (Gabon)
|0
|0
|1
|1
|36
|माल्टा (Malta)
|0
|0
|1
|1
|36
|नॉरफ़ॉक द्वीप (Norfolk Island)
|0
|0
|1
|1
|36
|पाकिस्तान (Pakistan)
|0
|0
|1
|1
|36
|पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea)
|0
|0
|1
|1
|36
|रवांडा (Rwanda)
|0
|0
|1
|1
|36
|द गाम्बिया (The Gambia)
|0
|0
|1
|1
|36
|टोंगा (Tonga)
|0
|0
|1
|1
|36
|तुवालु (Tuvalu)
|0
|0
|1
|1
भारतीय खिलाड़ियों ने 11 दिन तक चले खेलों में मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, जूडो, पैरा खेलों और भारोत्तोलन में बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि भारत राष्ट्रमंडल खेल महाशक्तियों में से एक है। मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत समेत दस पदक जीते। जूडो खिलाड़ियों ने भी जबर्दस्त प्रदर्शन करके पदक जीते। निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेल नहीं होने से भारत के पदकों की संख्या कम हुई है, लेकिन बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया।
कुछ घटनाओं ने निराश भी किया जैसे खेलों से पहले ही जूडो खिलाड़ी तूलिका मान डोपिंग रोधी नियमों के तहत ठिकाने का पता बनाने में तीन बार नाकाम रहने के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित हो गई और खेलों में हिस्सा नहीं ले पाई। ग्लास्गो से विदा लेने के बाद अब नजरें अहमदाबाद पर होंगी, जहां 2030 में खेल होने हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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