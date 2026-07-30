CWG 2026: 7 दिन में 15 भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 15 मेडल, 3 को मिला गोल्ड; देखें पूरी लिस्ट
India's medallists from CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सप्ताह समाप्त हो चुका है। भारत के पास एक दर्जन से ज्यादा मेडल आ गए हैं। भारत टॉप 10 में है। 3 भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता है। पूरी लिस्ट देख लीजिए।
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India's medallists from CWG 2026: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। 7 दिनों के खेलों का समापन 29 जुलाई को हो गया। भारत ने अब तक एक दर्जन से ज्यादा मेडल जीत लिए हैं। 3 भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड पर कब्जा किया है। बुधवार तक भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 6 पदक भारत की महिलाओं ने जीते हैं, जबकि 9 पदकों पर पुरुष खिलाड़ियों का कब्जा देखने को मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब तक कौन-कौन मेडल जीत चुका है, उसके बारे में जान लीजिए।
भारत के लिए इन खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक वेटलिफ्टिंग में देखने को मिला है। इस प्रतिस्पर्धा में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें एक गोल्ड भी शामिल है। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में भी अच्छे खासे पदक भारत को मिले हैं। 4 पदक पैरा एथलेटिक्स में अलग-अलग इवेंट में आए हैं। वहीं, एथलेटिक्स में 3 पदक भारत ने जीते हैं, जबकि एक पदक पैरा पावरलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ी ने जीता है।
इन खिलाड़ियों ने जीते हैं भारत के लिए गोल्ड मेडल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें मीराबाई चानू, शर्मिला धनकर और दिलीप गावित का नाम शामिल है। चानू ने वेटलिफ्टिंग में, जबकि शर्मिला और दिलीप ने पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है।
इन्होंने जीते हैं भारत के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल
सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में ऋषिकांत सिंह, मुथुपंडी राजा, सर्वेश कुशारे, वल्लुरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद बासिल का नाम शामिल है। इंडिया के अब तक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट झंडू कुमार, बिंद्यारानी देवी और शिल्पा के शियाला रही हैं।
India's medallists from CWG 2026 (29 जुलाई तक)
|क्रम
|एथलीट
|इवेंट
|स्पोर्ट
|पदक
|1
|झंडू कुमार
|मेंस हेवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|ब्रॉन्ज
|2
|ऋषिकांत सिंह
|मेंस 60kg
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|3
|मीराबाई चानू
|वुमेंस 48kg
|वेटलिफ्टिंग
|गोल्ड
|4
|मुथुपंडी राजा
|मेंस 65kg
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|वुमेंस 53kg
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|6
|बिंदयारानी देवी
|वुमेंस 58kg
|वेटलिफ्टिंग
|ब्रॉन्ज
|7
|शर्मिला धनकर
|वुमेंस shot put F57
|पैरा एथलेटिक्स
|गोल्ड
|8
|सर्वेश कुशारे
|मेंस high jump
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|9
|शिल्पा के शियाला
|वुमेंस shot put F57
|पैरा एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|10
|वल्लुरी अजय बाबू
|मेंस 79kg
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|11
|हरजिंदर कौर
|वुमेंस 69kg
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|12
|गुलवीर सिंह
|मेंस 10000m
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|13
|मुरली श्रीशंकर
|मेंस long jump
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|14
|दिलीप गावित
|मेंस 100m T47
|पैरा एथलेटिक्स
|गोल्ड
|15
|मोहम्मद बासिल
|मेंस 100m T47
|पैरा एथलेटिक्स
|सिल्वर
10 पदक बॉक्सिंग में हो गए पक्के
भारतीय मुक्केबाजों का बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी रहा जिसमें छह और मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 10 पदक पक्के कर दिए। इसके साथ ही भारत ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जीते गए कुल पदकों के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
अंकुश पंघाल (80 किलो), साक्षी चौधरी (51 किलो), अरूंधति चौधरी (70 किलो), सचिन सिवाच (60 किलो), नरेंदर बेरवाल (90 किलो से अधिक) और विश्व चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया (57 किलो) बुधवार की जीत से लवलीना बोरगोहेन (75 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो) , प्रीति पवार (54 किलो) और जादूमणि सिंह (पुरूष 55 किलो) के साथ अंतिम चार में पहुंचने वाले मुक्केबाज रहे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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