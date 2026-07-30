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CWG 2026: 7 दिन में 15 भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 15 मेडल, 3 को मिला गोल्ड; देखें पूरी लिस्ट

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India's medallists from CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सप्ताह समाप्त हो चुका है। भारत के पास एक दर्जन से ज्यादा मेडल आ गए हैं। भारत टॉप 10 में है। 3 भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीता है। पूरी लिस्ट देख लीजिए।

CWG India Medallist
CWG 2026 में इंडिया के मेडलिस्ट

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India's medallists from CWG 2026: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। 7 दिनों के खेलों का समापन 29 जुलाई को हो गया। भारत ने अब तक एक दर्जन से ज्यादा मेडल जीत लिए हैं। 3 भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड पर कब्जा किया है। बुधवार तक भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 6 पदक भारत की महिलाओं ने जीते हैं, जबकि 9 पदकों पर पुरुष खिलाड़ियों का कब्जा देखने को मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब तक कौन-कौन मेडल जीत चुका है, उसके बारे में जान लीजिए।

भारत के लिए इन खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक वेटलिफ्टिंग में देखने को मिला है। इस प्रतिस्पर्धा में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें एक गोल्ड भी शामिल है। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में भी अच्छे खासे पदक भारत को मिले हैं। 4 पदक पैरा एथलेटिक्स में अलग-अलग इवेंट में आए हैं। वहीं, एथलेटिक्स में 3 पदक भारत ने जीते हैं, जबकि एक पदक पैरा पावरलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ी ने जीता है।

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इन खिलाड़ियों ने जीते हैं भारत के लिए गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें मीराबाई चानू, शर्मिला धनकर और दिलीप गावित का नाम शामिल है। चानू ने वेटलिफ्टिंग में, जबकि शर्मिला और दिलीप ने पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है।

इन्होंने जीते हैं भारत के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में ऋषिकांत सिंह, मुथुपंडी राजा, सर्वेश कुशारे, वल्लुरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद बासिल का नाम शामिल है। इंडिया के अब तक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट झंडू कुमार, बिंद्यारानी देवी और शिल्पा के शियाला रही हैं।

India's medallists from CWG 2026 (29 जुलाई तक)

क्रमएथलीटइवेंटस्पोर्टपदक
1झंडू कुमारमेंस हेवीवेटपैरा पावरलिफ्टिंगब्रॉन्ज
2ऋषिकांत सिंहमेंस 60kgवेटलिफ्टिंगसिल्वर
3मीराबाई चानूवुमेंस 48kgवेटलिफ्टिंगगोल्ड
4मुथुपंडी राजामेंस 65kgवेटलिफ्टिंगसिल्वर
5ज्ञानेश्वरी यादववुमेंस 53kgवेटलिफ्टिंगसिल्वर
6बिंदयारानी देवीवुमेंस 58kgवेटलिफ्टिंगब्रॉन्ज
7शर्मिला धनकरवुमेंस shot put F57पैरा एथलेटिक्सगोल्ड
8सर्वेश कुशारेमेंस high jumpएथलेटिक्ससिल्वर
9शिल्पा के शियालावुमेंस shot put F57पैरा एथलेटिक्सब्रॉन्ज
10वल्लुरी अजय बाबूमेंस 79kgवेटलिफ्टिंगसिल्वर
11हरजिंदर कौरवुमेंस 69kgवेटलिफ्टिंगसिल्वर
12गुलवीर सिंहमेंस 10000mएथलेटिक्ससिल्वर
13मुरली श्रीशंकरमेंस long jumpएथलेटिक्ससिल्वर
14दिलीप गावितमेंस 100m T47पैरा एथलेटिक्सगोल्ड
15मोहम्मद बासिलमेंस 100m T47पैरा एथलेटिक्ससिल्वर

10 पदक बॉक्सिंग में हो गए पक्के

भारतीय मुक्केबाजों का बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी रहा जिसमें छह और मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 10 पदक पक्के कर दिए। इसके साथ ही भारत ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जीते गए कुल पदकों के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

अंकुश पंघाल (80 किलो), साक्षी चौधरी (51 किलो), अरूंधति चौधरी (70 किलो), सचिन सिवाच (60 किलो), नरेंदर बेरवाल (90 किलो से अधिक) और विश्व चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया (57 किलो) बुधवार की जीत से लवलीना बोरगोहेन (75 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो) , प्रीति पवार (54 किलो) और जादूमणि सिंह (पुरूष 55 किलो) के साथ अंतिम चार में पहुंचने वाले मुक्केबाज रहे।

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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