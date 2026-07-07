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क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना हुआ चकनाचूर, किसने तोड़ा पुर्तगाल का दिल?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी फीफा वर्ल्ड कप जीतने का आखिरी सपना चकनाचूर हो गया। राउंड 16 के मुकाबले में पुर्तगाल को स्पेन से 1-0 से हार मिली और इस तरह टीम क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। 

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना हुआ चकनाचूर, किसने तोड़ा पुर्तगाल का दिल?

FIFA World Cup 2026: पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोमवार 6 जुलाई 2026 को अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप मैच खेल लिया। स्पेन के खिलाफ पुर्तगाल की टीम यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में जारी फीफा विश्व कप के राउंड 16 के मैच में खेलने उतरी, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को हार का सामना करना पड़ा। 1-0 से पुर्तगाली टीम हारी और टूर्नामेंट से बाहर हो हुई। इसी के साथ रोनाल्डो को विश्व कप चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया।

स्पेन ने सोमवार को पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्पेनिश सब्स्टीट्यूट मिकेल मेरिनो ने टेक्सास के आर्लिंगटन में एटी एंड टी स्टेडियम में इबेरियन फुटबॉल राइवल्स के बीच एक मुश्किल मुकाबले में स्टॉपेज टाइम के पहले मिनट में ही गोल करके अपनी टीम की जीत पक्की कर दी। इस जीत से 2010 की विश्व कप चैंपियन टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां उनका सामना सीटल में शुक्रवार को यूएसए या बेल्जियम से होगा।

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रोनाल्डो के लिए दुखद विदाई

वहीं, इस हार के साथ पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो के लिए वर्ल्ड कप से दुखद विदाई हुई। 41 साल के सुपरस्टार रोनाल्डो टूर्नामेंट का अपना छठा एडिशन खेल रहे थे। उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार टीम को चैंपियन बनाना है और खुद का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करना है, लेकिन यह खेल बहुत निर्दयी है। यह वह अपने करियर की शुरुआत से जानते हैं।

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मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के पूर्व स्टार रोनाल्डो, जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक मुश्किल कैंपेन के दौरान अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाए थे, लंबे समय से अपने तीन दशकों के करियर में जमा किए गए सम्मानों के कलेक्शन में वर्ल्ड कप विनर्स मेडल जोड़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन किस्मत यह मंजूर नहीं था। रोनाल्डो ने मैच के बाद रिटायरमेंट का ऐलान तो नहीं, किया, लेकिन हार के बाद वह अपने भविष्य पर विचार करने के लिए समय लेंगे।

यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था- रोनाल्डो

महान फुटबॉलर रोनाल्डो ने कहा, "हां, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन मेरे पास बाकी चीजों के बारे में सोचने, अपने परिवार के साथ रहने, जल्दबाजी में फैसले न लेने और बस जिंदगी में आगे बढ़ने का समय होगा। यही फुटबॉल है, यही एक फुटबॉलर की ज़िंदगी है। कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, और आपको आगे बढ़ना होता है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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