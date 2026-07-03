क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, नॉकआउट गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने
रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। 41 साल और 147 दिन की उम्र में, रोनाल्डो 40 साल की उम्र के बाद FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी भी बन गए।
पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागा। 68वें मिनट में किए गए इस गोल के साथ रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। 41 साल और 147 दिन की उम्र में, रोनाल्डो 40 साल की उम्र के बाद FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी भी बन गए।
रोनाल्डो ने तोड़ा पेपे का रिकॉर्ड
FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने का पिछला रिकॉर्ड पुर्तगाल के पूर्व डिफेंडर पेपे के नाम था। पेपे 39 साल और 283 दिन के थे, जब उन्होंने 6 दिसंबर, 2022 को लुसैल के लुसैल स्टेडियम में स्विट्जरलैंड के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2022 राउंड ऑफ 16 मैच में पुर्तगाल के लिए गोल किया था।
फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के नाम 10 से ज्यादा गोल
रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में 10 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रोएशिया के खिलाफ यह गोल उनके वर्ल्ड कप करियर का 11वां गोल था।
68वें मिनट में रोनाल्डो की सफल पेनल्टी ने उनके FIFA वर्ल्ड कप गोल की संख्या को 11 तक पहुंचा दिया, जिससे FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में पुर्तगाल के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर उनका रिकॉर्ड और बढ़ गया।
उन्होंने 2006, 2010, 2014 और 2022 FIFA वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए एक-एक गोल किया, 2018 एडिशन में चार गोल किए, और अभी चल रहे FIFA वर्ल्ड कप 2026 में उनके नाम तीन गोल हैं।
क्या रोनाल्डो पूरे कर पाएंगे 1000 करियर गोल
क्रोएशिया के खिलाफ अपने गोल के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब और इंटरनेशनल खेल में एक प्रोफेशनल के तौर पर 976 ऑफिशियल गोल किए। वह 1000 करियर गोल से अब 24 कदम दूर है। उनकी उम्र को देखते हुए यह काम थोड़ा कठिन नजर आता है, मगर क्लब फुटबॉल के जरिए उनकी नजरें जल्द से जल्द इस मील के पत्थर को अपने नाम करने पर होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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