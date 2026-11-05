दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिया संन्यास, शेयर किया इमोशनल वीडियो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मैच खेले हैं और 146 गोल किए हैं। उनके नाम अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक मैच खेलने और सर्वाधिक गोल करने का सर्वकालिक विश्व रिकॉर्ड दर्ज है।

पुर्तगाल के महान फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। रोनाल्डो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी और अपने देश के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले (234 मैच) खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 146 गोल किए। वे पुर्तगाल के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी और सबसे लंबे समय तक कप्तान रहने वाले खिलाड़ी के रूप में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदा ले रहे हैं।

पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को एक वीडियो मैसेज के जरिए इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के साथ छह बार के चैंपियंस लीग विजेता और साथ ही यूरो और नेशंस लीग चैंपियन रह चुके 41 वर्षीय ने कहा कि वे नवंबर के अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के बाद अपनी 'नंबर 7' जर्सी को सौंप देंगे।

रोनाल्डो ने छह फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया, यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का पुरुष खिलाड़ियों का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। दो दशक से भी अधिक समय पहले यूरो 2004 से पहले शुरू हुए उनके शानदार करियर का अंत हालांकि निराशाजनक अंदाज में हुआ। कोच जॉर्ज जीसस के साथ मतभेद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम से दूरी बना ली।

रोनाल्डो ने शेयर किया वीडियो मैसेज इस 41 वर्षीय महान खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर जारी एक लंबे वीडियो संदेश में कहा, ''पुर्तगाल के लोगों, वह दिन आ गया है जब मैं अपनी राष्ट्रीय टीम की सात नंबर की जर्सी वापस सौंप रहा हूं।'' उन्होंने आगे कहा, ''मैंने कभी नहीं माना कि यह जर्सी सिर्फ मेरी थी, लेकिन 23 वर्षों तक इसे पहनने, इसकी गरिमा बनाये रखने और दुनिया भर के स्टेडियमों में इसे अपने साथ लेकर उतरने का सौभाग्य और जिम्मेदारी मुझे मिली।''

रोनाल्डो के रिकॉर्ड 2003 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने के बाद एथेंस 2004 ओलंपिक खेलों में खेले और इसके बाद पांच फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। रोनाल्डो सभी 6 वर्ल्ड कप संस्करणों (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने थे। वर्ल्ड कप इतिहास में उनके नाम कुल 11 गोल दर्ज हैं और वे विश्व कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं।

वे पुर्तगाल के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी और सबसे लंबे समय तक कप्तान रहने वाले खिलाड़ी के रूप में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदा ले रहे हैं। उनकी कप्तानी में पुर्तगाल ने यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप 2016 और यूइएफए नेशंस लीग 2019 का खिताब जीता था।