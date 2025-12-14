Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
लियोनेल मेसी के आने पर सचिन तेंदुलकर क्या बोले? 'क्रिकेट के भगवान' को मिला एक गिफ्ट

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के भारत दौरे को देश के खेल इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया है। मेसी अपने बहुप्रतीक्षित 'GOAT इंडिया टूर' के तहत मुंबई में थे।

Dec 14, 2025 08:50 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रविवार को अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के मुंबई दौरे को शहर और देश के लिए एक सुनहरा पल बताया। तेंदुलकर ने इसी मैदान पर 2011 क्रिकेट विश्व कप की जीत की तुलना मेसी के दौरे से की जो अपने इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ पहुंचे। तेंदुलकर ने भारत की वनडे विश्व कप जीत का जिक्र करते हुए यह बात कही, जिसमें उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। इस दौरान सचिन और मेसी ने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने यहां कुछ अविश्वसनीय पल बिताए हैं। जैसा कि हम कहते हैं, मुंबई सपनों का शहर है। और इस जगह पर कई सपने पूरे हुए हैं और आपके समर्थन के बिना, हम 2011 में इस मैदान पर उन सुनहरे पलों को कभी नहीं देख पाते। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘और आज, इन तीन महान हस्तियों का यहां होना वाकई मुंबई, मुंबईवासियों और भारत के लिए एक सुनहरा पल है। जिस तरह से आपने खेल के इन तीनों महान खिलाड़ियों का स्वागत किया है, वह सच में कमाल का है। ’’

मेसी के बारे में बात करते हुए तेंदुलकर ने कहा, ‘‘जहां तक ‘लियो’ (मेसी) की बात है तो अगर मुझे उनके खेल के बारे में बात करनी है तो यह सही मंच नहीं होगा और आप जानते हैं, उनके बारे में कोई क्या बात करे? उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। हम सच में उनकी लगन, दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता की तारीफ करते हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘और सबसे बढ़कर उनकी विनम्रता की, वह जिस तरह के इंसान हैं। और मुंबईवासियों और भारतीयों की ओर से, मैं उन्हें और उनके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और आप सभी को खुशी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। ’’

तेंदुलकर ने यह भी उम्मीद जताई कि ‘भारत भी उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिसकी हम सभी (फुटबॉल में) ख्वाहिश रखते हैं।’ तेंदुलकर ने मेसी को अपने हस्ताक्षर की हुई 10 नंबर की जर्सी भेंट की। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी ने बदले में एक फुटबॉल भेंट की। मेसी दोपहर विश्व कप स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुंबई पहुंचे जो उनके चार शहरों के जीओएटी भारत दौरे 2025 का दूसरा दिन था। वह सोमवार को नयी दिल्ली में अपना दौरा खत्म करेंगे जहां वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे।

