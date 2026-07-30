Neeraj Chopra CWG 2026 LIVE: नीरज चोपड़ा कितने बजे एक्शन में होंगे? दो और भारतीयों पर नजर

Neeraj Chopra CWG 2026 LIVE: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज आठवां दिन है। गुरुवार को भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्कॉट्सटौन स्टेडियम में एक्शन में होंगे। पुरुषों के जैवलिन इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगा। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 14 देशों के कुल 18 जैवलिन थ्रोअर एंट्री लिस्ट में हैं। नीरज के अलावा भारत के रोहित यादव और यश वीर सिंह पर भी नजर रहेगी। भारत के सर्वाधिक तीन जैवलिन थ्रोअर हिस्सा ले रहे। श्रीलंका और पाकिस्तान के दो-दो एथलीट शामिल हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम और मुहम्मद यासिर हिस्सा ले रहे। अरशद डिफेंडिंग चैंपियन हैं। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। अरशद मौजूदा ओलंपिक चैंपियन हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुके नीरज
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। वह तब 86.47 मीटर के थ्रो के साथ चैंपियन बने थे। वह 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे। चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं नीरज ने सीजन में सिर्फ प्रतियोगिता में ही हिस्सा लिया है। भारतीय जैवलिन स्टार को पिछले साल सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ठीक पहले पीठ के निचले हिस्से में समस्या हो गई थी। नीरज की तरह नदीम भी इस सीजन में सिर्फ एक प्रतियोगिता में उतरे। वह इस महीने की शुरुआत में स्विट्जरलैंड में हुई 'स्पिट्जेन लीचथलेटिक ल्यूसर्न' मीट में 80 मीटर का मार्क पार नहीं कर पाए और नौवें स्थान पर रहे। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिराज का उभरना भी ग्लासगो में पुरुषों के जैवलिन इवेंटको और दिलचस्प बना रहा। उनके नाम इस सीजन में 92.62 मीटर का वर्ल्ड लीडिंग थ्रो है। क्वालिफाइंग राउंड के बाद फाइनल अगले दिन खेला जाएगा।
Neeraj Chopra Live: ये जैवलिन थ्रोअर देंगे टक्कर
ग्रेनाडा के दो बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के मौजूदा वर्ल्ड और पूर्व ओलंपिक चैंपियन केशोर्न वालकॉट भी मुकाबले में शामिल हैं। केन्या के जूलियस येगो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के पास चैंपियनशिप का बहुत अनुभव है और चुनौती देने में सक्षम हैं। भारत के रोहित यादव ने पिछले महीने 87.05 मीटर का थ्रो किया था। यश वीर सिंह भी मेडल की दौड़ में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
Neeraj Chopra Live: 90 मीटर पार कर चुके नीरज
28 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पिछले साल दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किया था। उन्होंने करियर में पहली बार 90 मीटर का बहुप्रतीक्षित आंकड़ा पार किया। हालांकि, नीरज की किसी भी चैंपियनशिप में पहली प्राथमिकता गोल्ड जीतना होती है जबकि थ्रो की दूरी उसके बाद आती है। वह मानते हैं कि मौसम और अन्य बाहरी परिस्थितियां भाला फेंक प्रतियोगिताओं को काफी प्रभावित करती हैं इसलिए केवल लंबी दूरी नहीं बल्कि निरंतर अच्छा प्रदर्शन भी उतना ही अहम है।
Neeraj Chopra Live: 90 मीटर के पीछे नहीं नीरज चोपड़ा
नीरज चोपड़ा हर प्रतियोगिता में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने को लेकर 'जुनूनी' नहीं हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उतरने से पहले एक सवाल के जवाब में कहा, ''नहीं, मुझे ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं होता और ना ही मैं किसी खास दूरी को लेकर जुनूनी हूं। एक खिलाड़ी के रूप में मेरा लक्ष्य हमेशा अपनी दूरी में सुधार करना होता है।''