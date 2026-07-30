Neeraj Chopra CWG 2026 LIVE: नीरज चोपड़ा कितने बजे एक्शन में होंगे? दो और भारतीयों पर नजर

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। वह तब 86.47 मीटर के थ्रो के साथ चैंपियन बने थे। वह 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे। चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं नीरज ने सीजन में सिर्फ प्रतियोगिता में ही हिस्सा लिया है। भारतीय जैवलिन स्टार को पिछले साल सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ठीक पहले पीठ के निचले हिस्से में समस्या हो गई थी। नीरज की तरह नदीम भी इस सीजन में सिर्फ एक प्रतियोगिता में उतरे। वह इस महीने की शुरुआत में स्विट्जरलैंड में हुई 'स्पिट्जेन लीचथलेटिक ल्यूसर्न' मीट में 80 मीटर का मार्क पार नहीं कर पाए और नौवें स्थान पर रहे। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पाथिराज का उभरना भी ग्लासगो में पुरुषों के जैवलिन इवेंटको और दिलचस्प बना रहा। उनके नाम इस सीजन में 92.62 मीटर का वर्ल्ड लीडिंग थ्रो है। क्वालिफाइंग राउंड के बाद फाइनल अगले दिन खेला जाएगा।