कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते? इस देश के कोई आसपास भी नहीं
India At Commonwealth Games 2026 Medal Tally: भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में टॉप-10 में हैं। स्कॉटलैंड चौथे स्थान पर है, जहां इन खेलों का हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज है।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जारी है। पिछले छह दिनों में 22 देशों के हाथ मेडल लगे हैं। बुधवार को खेलों का सातवां दिन है। भारत ने अब तक 12 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें दो गोल्ड, सात सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज हैं। भारत पदल तालिका में फिलहाल नौवें स्थान पर है। धावक गुलवीर सिंह ने भारत को 12वां मेडल दिलाया। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर ने मंगलवार को पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर जीतकर इतिहास रचा। वह इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अंतिम चरण में उन्होंने जबरदस्त तेजी दिखाई और 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया।
भारत ने वेटलिफ्टिंग में जीते इतने मेडल
भारत ने आठ मेडल वेटलिफ्टिंग में हासिल किए हैं। पैरा वेटलिफ्टर झंडू कुमार ने ब्रॉन्ड जीतकर भारत को मेडल का खाता खोला था। मीराबाई चानू ने महिलाओं के वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड पर कब्जा जमाया। शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में गोल्ड जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा एथलेटिक्स पदक के 20 साल के इंतजार को खत्म किया। वह पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
ऑस्ट्रेलिया के कोई आसपास भी नहीं
वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स की पदल तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज है। मेडल जीतने के मामले में कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं है। उसने कुल 80 मेडल पर कब्जा जमाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 35 गोल्ड, 18 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज हासिल किए हैं। कनाडा 35 मेडल के साथ दूसरे पायदान पर है। उसने 13 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ड जीते हैं। इंग्लैंड (43 मेडल) तीसरे स्थान पर हैं। उसने 10 गोल्ड, 18 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। स्कॉटलैंड 15 मेडल जीतकर चौथे नंबर पर है। स्कॉटलैंड ने सात गोल्ड, जबकि चार सिल्वर और चार ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पदक विजेता
झंडू कुमार - पुरुष हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग (ब्रॉन्ज)
ऋषिकंत सिंह - पुरुष 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग (सिल्वर)
मीराबाई चानू - महिला 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग (गोल्ड)
मुथुपंडी राजा - पुरुष 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग (सिल्वर)
ज्ञानेश्वरी यादव - महिला 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग (सिल्वर)
बिंद्यारानी देवी - महिला 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग (ब्रॉन्ज)
शर्मिला धनखड़ - महिला शॉट पुट एफ57 पैरा एथलेटिक्स (गोल्ड)
सर्वेश कुशारे - पुरुष हाई जंप एथलेटिक्स (सिल्वर)
शिल्पा शायला - महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स (ब्रॉन्ज)
वल्लुरी अजय बाबू - पुरुष 79 किग्रा वेटलिफ्टिंग (सिल्वर)
हरजिंदर कौर - महिला 69 किग्रा वेटलिफ्टिंग (सिल्वर)
गुलवीर सिंह - पुरुष 10,000 मीटर एथलेटिक्स (सिल्वर)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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