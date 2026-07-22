कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कैसा है भारत का पूरा शेड्यूल? नीरज चोपड़ा इस दिन मचाएंगे धमाल

India Commonwealth Games 2026 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 23 जुलाई से आगाज होने जा रहा है। इन खेलों में नीरज चोपड़ा समेत भारत के कई स्टार खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।

स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में गुरुवार (23 जुलाई) से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू होने जा रहा है, जो दो अगस्त तक चलेगा। इन खेलों में 74 देशों के 3000 से ज्यादा एथलीट अपनी किस्मत आजमाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मुख्य खेल में कुल 215 मेडल इवेंट होंगे। भारत के लगभग 125 एथलीट हिस्सा ले रहे, जिनमें जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज 30 जुलाई को धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। चलिए, आपको बताते हैं कि भारतीय एथलीट कब-कब एक्शन में होंगे।

23 जुलाई (गुरुवार) बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से)

पुरुष सिंगल्स (सेक्शनल प्ले) इंडिया बनाम कनाडा (पुतुल सोनोवाल)

महिला पेयर्स (सेक्शनल प्ले) इंडिया बनाम माल्टा (रूपा रानी टिर्की/पिंकी सिंह)

24 जुलाई (शुक्रवार) बॉक्सिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से)

महिला 54 kg (राउंड ऑफ 16): प्रीति पवार

महिला 57 kg (राउंड ऑफ 32): जैस्मीन लैम्बोरिया

पुरुष 70 kg (राउंड ऑफ 32): सुमित कुंडू

पुरुष 55 kg (राउंड ऑफ 32): जेदुमणि सिंह

पैरा पावरलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे मेडल इवेंट्स)

पुरुष लाइटवेट: अशोक मलिक, परमजीत कुमार

महिला लाइटवेट: सुमन देवी, जसप्रीत कौर

बॉक्सिंग (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से)

महिलाओं का 60 kg (राउंड ऑफ 16): प्रिया घनघस

पैरा पावरलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से मेडल इवेंट्स)

महिलाओं का हैवीवेट: कस्तूरी राजमणि

पुरुषों का हैवीवेट: सुधीर, झंडू कुमार

25 जुलाई (शनिवार) बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से)

पुरुषों का सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): पुतुल सोनोवाल

महिलाओं की पेयर्स (सेक्शनल प्ले): रूपा रानी टिर्की/पिंकी सिंह

3X3 बास्केटबॉल और 3X3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

भारत बनाम वेल्स

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

महिला टीम, फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन – सब. 1: प्रणति नायक/निष्का अग्रवाल/इशिता रेवाले/प्रोतिस्था सामंता

स्विमिंग और पैरा स्विमिंग (3 PM IST से)

पुरुषों की 400m फ़्रीस्टाइल, हीट्स: धक्षण शशिकुमार

पुरुषों की S14 200m फ़्रीस्टाइल, हीट्स: चैतन्य कुलकर्णी तेजस नंदकुमार

बॉक्सिंग (3:30 PM IST से)

महिलाओं की 65kg (राउंड ऑफ़ 16): परवीन हुड्डा

महिलाओं की 70kg (राउंड ऑफ़ 16): अरुंधति चौधरी

बॉक्सिंग (10:30 PM IST से)

महिलाओं की 75kg (राउंड ऑफ 16): लवलीना बोरगोहेन पुरुषों की 60kg (राउंड ऑफ़ 32): सचिन सिवाच

पुरुषों की 65kg (राउंड ऑफ़ 32): आदित्य प्रताप सिंह

पुरुषों की 80kg (राउंड ऑफ़ 32): अंकुश

26 जुलाई (रविवार) बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से)

पुरुष सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): पुतुल सोनोवाल

महिला पेयर्स (सेक्शनल प्ले): रूपा रानी टिर्की/पिंकी सिंह

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से)

मेन्स 60kg (फाइनल): ऋषिकांत सिंह

बॉक्सिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से)

पुरुष 90kg (राउंड ऑफ़ 16): कपिल पोखरिया

पुरुष 90+kg (राउंड ऑफ़ 16): नरेंद्र बेरवाल

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से)

महिला 48kg (फाइनल): मीराबाई चानू 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल (भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से)

विमेन्स 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल ग्रुप स्टेज: इंडिया बनाम स्कॉटलैंड

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

पुरुषों का 65kg (फाइनल): एम राजा

27 जुलाई (सोमवार) एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

पुरुषों की लॉन्ग जंप, क्वालिफाइंग राउंड (ग्रुप A): मुरली श्रीशंकर

महिलाओं की हाई जंप, क्वालिफाइंग राउंड (ग्रुप A और B): पूजा सिंह

पुरुषों की लॉन्ग जंप, क्वालिफाइंग राउंड (ग्रुप B): लोकेश सत्यनाथन

पुरुषों की 110m हर्डल्स (राउंड 1): तेजस शिरसे

पुरुषों की 100m (राउंड 1): गुरिंदरवीर सिंह

पुरुषों की T37/38 100m (राउंड 1): राकेशभाई भट्ट, श्रेयांश त्रिवेदी

पुरुषों की 400m हर्डल्स (राउंड 1): यशस पलाक्षा, संतोष तमिलारासन

स्विमिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से) आगे)

पुरुषों की 200m बटरफ्लाई (हीट्स): साजन प्रकाश

बॉक्सिंग (3:30 PM IST से)

महिलाओं की 51kg (राउंड ऑफ़ 16): साक्षी चौधरी

वेटलिफ्टिंग (5:30 PM IST से)

महिलाओं की 53kg (फाइनल): ज्ञानेश्वरी यादव

महिलाओं की 58kg (फाइनल): बिंद्यारानी देवी

महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल (9:30 PM IST से)

ग्रुप स्टेज: भारत बनाम नाइजीरिया

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (11 PM IST से)

महिलाओं की शॉट पुट F55-57 (फाइनल): शर्मिला धनखड़, शिल्पा के शायला

पुरुषों की हाई जंप (फाइनल): सर्वेश कुशारे, आदर्श राम, तेजस्विन शंकर

वेटलिफ्टिंग (28 जुलाई; 12:30 AM IST)

पुरुषों का 79kg (फाइनल): अजय बाबू

28 जुलाई (मंगलवार) एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (2:30 PM IST से)

महिलाओं का डिस्कस थ्रो (क्वालिफाइंग राउंड): सीमा पुनिया, निधि रानी

महिलाओं का शॉट पुट (क्वालिफाइंग राउंड), ग्रुप A और B: मनप्रीत कौर

पुरुषों का 400m (राउंड 1): विशाल कायलविझी, राजेश रमेश

महिलाओं का 400m (राउंड 1): रशदीप कौर, नीरू पाठक, अंसा बाबू

स्विमिंग (3 PM IST से)

पुरुषों का 100m बैकस्ट्रोक (हीट्स): श्रीहरि नटराज

बाउल्स (7:30 PM IST से)

पुरुषों के पेयर्स (सेक्शनल प्ले): नवनीत सिंह/दिनेश कुमार

महिलाओं के सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): नयनमोनी सैकिया

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

महिलाओं का 69kg (फाइनल): हरजिंदर कौर

एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

पुरुषों का 10,000m (फाइनल): गुलवीर सिंह

29 जुलाई (बुधवार) बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से)

पुरुषों के पेयर्स (सेक्शनल प्ले): नवनीत सिंह/दिनेश कुमार

महिलाओं के सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): नयनमोनी सैकिया

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से)

महिलाओं का 77kg (फाइनल): संजना

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

पुरुषों का शॉट पुट (क्वालिफाइंग राउंड), ग्रुप A और B: समरदीप गिल, तजिंदरपाल तूर

पुरुषों का 100m T45-47 (राउंड 1): मोहम्मद बेसिल, दिलीप गावित

पुरुषों की 200m (राउंड 1): अनिमेष कुजूर

स्विमिंग और पैरा स्विमिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से)

पुरुषों की 1500m फ्रीस्टाइल (धीमी हीट्स): आर्यन नेहरा

पुरुषों की 200m फ्रीस्टाइल (हीट्स): अनीश एस गौड़ा

पुरुषों की S7 50m फ्रीस्टाइल (हीट्स): रवि बुदिगिना, सुयश जाधव, स्वातिक पाटिल

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से)

पुरुषों की 94kg (फाइनल): दिलबाग सिंह

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

महिलाओं की 86kg (फाइनल): सेराम निरुपमा देवी

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़ (फाइनल): पारुल चौधरी

पुरुषों की डिस्कस थ्रो F42-44/61-64 (फाइनल): देवेंद्र कुमार, सागर थायत

29 जुलाई (बुधवार)

बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से)

पुरुषों के पेयर्स (सेक्शनल प्ले): नवनीत सिंह/दिनेश कुमार

महिलाओं के सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): नयनमोनी सैकिया

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से)

महिलाओं का 77kg (फाइनल): संजना

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

पुरुषों का शॉट पुट (क्वालिफाइंग राउंड), ग्रुप A और B: समरदीप गिल, तजिंदरपाल तूर

पुरुषों की 100m T45-47 (राउंड 1): मोहम्मद बेसिल, दिलीप गावित

पुरुषों की 200m (राउंड 1): अनिमेष कुजूर

स्विमिंग और पैरा स्विमिंग (भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से)

पुरुषों की 1500m फ्रीस्टाइल (स्लोअर हीट्स): आर्यन नेहरा

पुरुषों की 200m फ़्रीस्टाइल (हीट्स): अनीश एस गौड़ा

पुरुषों की S7 50m फ़्रीस्टाइल (हीट्स): रवि बुदिगिना, सुयश जाधव, स्वातिक पाटिल

वेटलिफ़्टिंग (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से)

पुरुषों की 94kg (फ़ाइनल): दिलबाग सिंह

वेटलिफ़्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

महिलाओं की 86kg (फ़ाइनल): सेराम निरुपमा देवी

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज (फाइनल): पारुल चौधरी

पुरुषों की डिस्कस थ्रो F42-44/61-64 (फाइनल): देवेंद्र कुमार, सागर थायत

30 जुलाई (गुरुवार) बाउल्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से)

पुरुषों की पेयर्स (सेक्शनल प्ले): नवनीत सिंह/दिनेश कुमार

महिलाओं की सिंगल्स (सेक्शनल प्ले): नयनमोनी सैकिया

ट्रैक साइकिलिंग और पैरा साइकिलिंग (2:30 PM IST से)

पुरुषों की 4000m टीम परस्यूट (क्वालिफिकेशन): सेखों सिंह

एथलेटिक्स (2:30 PM IST से)

पुरुषों की जेवलिन थ्रो (क्वालिफिकेशन राउंड): नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यश वीर सिंह

पुरुषों की पोल वॉल्ट (क्वालिफिकेशन राउंड), ग्रुप A और B: देव मीना, कुलदीप कुमार

पुरुषों की ट्रिपल जंप (क्वालिफिकेशन राउंड), ग्रुप A और B: प्रवीण चित्रावेल, सेल्वा प्रभु

पुरुषों की डेकाथलॉन (राउंड 1), 100m: तेजस्विन शंकर

पुरुषों की डेकाथलॉन (राउंड 2), लॉन्ग जंप: तेजस्विन शंकर

पुरुषों की डेकाथलॉन (राउंड 3), शॉट पुट, तेजस्विन शंकर

वेटलिफ्टिंग (6:30 PM IST से)

महिलाओं की +86kg (फाइनल): मार्टिना देवी

वेटलिफ्टिंग (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

पुरुषों का +110kg (फाइनल): लवप्रीत सिंह

एथलेटिक्स (रात 11 बजे से)

पुरुषों का डेकाथलॉन (राउंड 4), हाई जंप: तेजस्विन शंकर

पुरुषों का डेकाथलॉन (राउंड 5), 400m: तेजस्विन शंकर

महिलाओं का 5000m फाइनल: पारुल चौधरी

31 जुलाई (शुक्रवार) एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

मिक्स्ड 4x400m रिले (हीट्स): विशाल कायलविझी, राजेश रमेश, रशदीप कौर, अंसा बाबू, नीरू पाठक

पुरुषों का डेकाथलॉन (राउंड 6), 110m हर्डल्स: तेजस्विन शंकर

पुरुषों का डेकाथलॉन (राउंड 7), डिस्कस थ्रो: तेजस्विन शंकर

पुरुषों का डेकाथलॉन (राउंड 8), पोल वॉल्ट: तेजस्विन शंकर

ट्रैक साइकिलिंग (2:30 PM IST से)

पुरुषों की 4000m (इंडिविजुअल परस्यूट), प्रीलिमिनरी: दिनेश कुमार, रोजित यांगलेम

जूडो (3:30 PM IST से)

महिलाओं की -48kg (प्रिलिमिनरी राउंड, QF, SF और रेपेचेज): अस्मिता डे

महिलाओं की -52kg (प्रिलिमिनरी राउंड, QF, SF और रेपेचेज): श्रद्धा चोपड़े

महिलाओं की -57kg (प्रिलिमिनरी राउंड, QF, SF और रेपेचेज): यामिनी मौर्या

पुरुषों की -60kg (प्रिलिमिनरी राउंड, QF, SF और रेपेचेज): हर्ष सिंह

पुरुषों की -66kg (प्रिलिमिनरी राउंड, QF, SF और रेपेचेज): रोहित मजगुल

ट्रैक साइकिलिंग (8:30 PM IST आगे)

पुरुष केइरिन (राउंड 1): डेविड एल्काटोचूंगो, जेमश कीथेलाक्रम

पुरुष डेकाथलॉन (राउंड 10), 1500m (फाइनल): तेजस्विन शंकर

पुरुष डेकाथलॉन (राउंड 9), जेवलिन थ्रो: तेजस्विन शंकर

अगस्त 1 (शनिवार) एथलेटिक्स (2:30 PM IST से आगे)

पुरुष शॉट पुट F55-57 फाइनल: शुभम जुयाल, सोमन राणा

पुरुष 1500m T53/54 फाइनल: रमेश शनमुगम

महिला 10,000m रेस वॉक फाइनल: प्रियंका गोस्वामी, रवीना गायकवाड़

जूडो (8:30 PM IST से आगे)

पुरुष -73kg, मेडल कॉन्टेस्ट: अरुण कुमार

महिला -63kg, मेडल कॉन्टेस्ट: उन्नति शर्मा

पुरुष-81kg, मेडल मुकाबले: हर्ष टोकस

महिलाओं का -70kg, मेडल मुकाबले: इनुंगनबी ताखेलम्बम

पुरुषों का -90kg, मेडल मुकाबले: करनजीत सिंह मान

एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से)

पुरुषों का 5000m, फाइनल: गुलवीर सिंह

2 अगस्त (रविवार) एथलेटिक्स (भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से)

पुरुषों का 1000m टाइम ट्रायल, फाइनल: रोनाल्डो लैटनजम

जूडो (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से)

पुरुषों का -100kg (शुरुआती राउंड, QF, SF और रेपेचेज): अवतार सिंह

पुरुषों का +100kg (शुरुआती राउंड, QF, SF और रेपेचेज): यश घनघस

जूडो (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से)

महिलाओं का -78kg, मेडल मुकाबले: इशरूप नारंग