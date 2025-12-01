राष्ट्रमंडल खेल: जब भ्रष्टाचार से हुई थी जगहंसाई, अबकी चूके तो ओलिंपिक मेजबानी भूल ही जाओ

संक्षेप: अगर 2010 की तरह 2030 में भी आयोजन पर किसी तरह के दाग लगे तब तो आने वाले कई दशकों तक भारत को ओलिंपिक मेजबानी को भूल ही जाना होगा। लिहाजा अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा मौका भी है और साथ में बड़ी चुनौती भी।

राष्ट्रमंडल खेल 2030 की भारत को मेजबानी मिल चुकी है। ओलिंपिक मेजबानी का सपना देख रहे देश के लिए इन खेलों का सफल और बेदाग आयोजन बहुत ही अहम होगा। खासकर 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के अनुभवों को देखते हुए क्योंकि तब भ्रष्टाचार के दाग से देश की छवि ही खराब हुई थी। भारत 2036 के ओलिंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपना दावा ठोक रहा है। उससे पहले 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स तय कर देंगे कि भारत सच में ओलिंपिक मेजबानी के लिए तैयार भी है या नहीं, क्षमता है भी या नहीं। अगर 2010 की तरह 2030 में भी आयोजन पर किसी तरह के दाग लगे तब तो आने वाले कई दशकों तक भारत को ओलिंपिक मेजबानी को भूल ही जाना होगा। लिहाजा अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा मौका भी है और साथ में बड़ी चुनौती भी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रमंडल खेल के लिए जल्द गठित होगी आयोजन समिति राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए जल्द ही गठित होने वाली अहमदाबाद की आयोजक समिति इस टूर्नामेंट को 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये की परिचालन लागत में आयोजित करने का लक्ष्य रखेगी। खेलों की योजना बनाने में नजदीकी तौर पर शामिल एक विश्वसनीय सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि खेल और सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं सहित चल रहे बुनियादी ढांचा उन्नयन के लिए अनुमान अभी तय किए जा रहे हैं ताकि इस टूर्नामेंट की कुल लागत को अंतिम रूप दिया जा सके। अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के अक्टूबर 2030 में आयोजित होने की उम्मीद है जिसमें 15 से 17 खेल शामिल हो सकते हैं।

सूत्र ने एजेंसी को बताया कि गुजरात ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों से जरूरी सबक लिया है क्योंकि वे कई विवादों में घिर गए थे जिनमें बुनियादी ढांचे में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप और शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक बढ़ी हुई लागत शामिल थीं।

3000 से 5000 करोड़ रुपये परिचालन लागत का अनुमान उन्होंने कहा, ‘अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की परिचालन लागत 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये के बीच होगी। इसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है जो अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगाया जाएगा जिनमें से कुछ शहरी विकास विभाग द्वारा संभाले जा रहे हैं।’

सूत्र ने कहा, ‘स्पष्ट है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होने वाला खर्च खेलों की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका उपयोग खेलों से आगे भी किया जाएगा। यह एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया है और अंतिम अनुमान तक पहुंचने में हमें कुछ समय लगेगा।’

क्या होती है परिचालन लागत? खेलों की परिचालन लागत वह खर्च है जो टूर्नामेंट के संचालन पर उसकी निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा टिकट बिक्री और टूर्नामेंट के दौरान होने वाले व्यावसायिक सौदों से होने वाली आय से पूरा किया जा सकता है।

2010 खेलों की परिचालन लागत 2,600 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक थी जो शुरुआती 635 करोड़ रुपये के अनुमान से बहुत अधिक थी। ये खेल अब तक के सबसे महंगे खेल साबित हुए जिनकी कुल लागत सरकारी खजाने पर 70,000 करोड़ रुपये से अधिक बैठी।

गुजरात के खेल प्रधान सचिव अश्वनी कुमार पिछले सप्ताह की शुरुआत में ग्लास्गो में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और जब अहमदाबाद को 2030 खेलों की मेजबानी सौंपी गई तो उन्होंने बजट पर बात करने से इनकार कर दिया।

लेकिन उन्होंने पीटीआई को पुष्टि की कि एक आयोजन समिति बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है जो एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत हो और जिसे खेलों के बाद भंग किया जा सके।

आयोजन समिति में हो सकते हैं 12 से 15 सदस्य कंपनी का दर्जा होने के कारण आयोजक समिति पर वित्तीय निगरानी अधिक होगी और इसके दिसंबर के अंत या जनवरी 2026 की शुरुआत तक गठित होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, ‘इस गैर-लाभकारी कंपनी पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह मॉडल 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल में अपनाया गया था और 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के बाद कैग द्वारा सुझाया गया था। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि सबक ले लिए गए हैं।’

मेलबर्न चरण को अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रमंडल खेल में से एक माना जाता है। कुमार ने कहा कि अहमदाबाद की आयोजक समिति हर पहलू में पेशवरपन लाने के लिए काम करेगी और जनवरी के पहले सप्ताह तक काम शुरू कर देगी। उन्होंने कहा, ‘आयोजन समिति में 12 से 15 सदस्य होंगे।’

2010 में भ्रष्टाचार और विवाद की भेंट चढ़ गया था राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आयोजन समिति एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत थी जिसके अध्यक्ष उस समय के आईओए प्रमुख सुरेश कलमाड़ी थे। आयोजन समिति को तब भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। तब कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। भ्रष्टाचार के मामले में आयोजन समिति के अध्यक्ष और तत्कालीन कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी की अप्रैल 2011 में गिरफ्तारी भी हुई थी।

खेल के आयोजन के लिए कई सामान उनके वास्तविक बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा में खरीदने और कई के तो उनकी कीमत से कई गुना ज्यादा के रेंट पर लेने की बात सामने आई थी। मसलन एक लाख रुपये से कम के ट्रेडमिल 9.75 लाख किराए पर लिए गए। 100 रुपये के टॉयलेट पेपर को कथित तौर पर 4000 रुपये में खरीदा गया।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सिंगल बिड और यहां तक की नॉमिनेशन के आधार पर दे दिया गया। टीआरएस सिस्टम (टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट्स) की खरीद तक में अनियमितता हुई और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इससे 95.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट 141 करोड़ रुपये में एक स्विस कंपनी को दिया गया था,जो 46 करोड़ रुपये में ये काम कर सकती थी।

निर्माण कार्य में भी काफी देरी हुई और उसकी लागत भी शुरुआती बजट से दो से तीन गुना बढ़ गया। खेल की तारीखें नजदीक आ चुकी थीं लेकिन आनन-फानन में अभी खेल गांव का निर्माण चल ही रहा था। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे थे। कुल मिलाकर राष्ट्रमंडल खेल 2010 नकारात्मक वजहों से चर्चा में रहा था और काफी किरकिरी हुई थी। कांग्रेस की अगुआई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार को इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के कथित घोटाले ने देश में भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन को प्रेरित किया। विपक्षी दलों ने यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल की जिसमें राष्ट्रमंडल खेल में हुई अनियमितताओं की बड़ी भूमिका रही। जाहिर है 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए एक बड़ा मौका है। 2030 ओलिंपिक मेजबानी की दावेदारी कर रहे भारत के सामने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की सफल और बेदाग मेजबानी की बड़ी चुनौती है।