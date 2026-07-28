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सर्वेश कुशारे ने CWG में लगाई ऐतिहासिक छलांग, भारत के खाते में आया पहला हाई जंप सिल्वर मेडल

By Vikash Gaur
Bhasha, ग्लासगो
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Commonwealth Games 2026 में सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता और इतिहास रच दिया। वे पहले भारतीय एथलीट बन गए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल इश प्रतियोगिता में जीता है।  

sarvesh kushare Silver
सर्वेश कुशारे ने CWG में सिल्वर मेडल अपने नाम किया

राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक सर्वेश कुशारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है। कुशारे ने वो कर दिखाया है, जो इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ग्लास्गो में जारी इन खेलों की पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा (मेंस हाई जंप कंप्टीशन) में सर्वेश कुशारे ने सिल्वर मेडल जीता है और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी इस स्पर्धा में सीडब्ल्यूजी में सिल्वर मेडल नहीं जीत पाया था। इस तरह सोमवार 27 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास रच गया।

सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जमैका के रोमेन बेकफोर्ड ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि, दोनों ही खिलाड़ियों की जंप 2.25-2.25 मीटर ही थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी 2.25 मीटर के बाद 2.28 मीटर पार करने में असफल रहे। वहीं, काउंटबैक नियम के आधार पर बेकफोर्ड को विजेता घोषित किया गया और उन्हें गोल्ड मेडल मिला, जबकि सर्वेश कुशारे ने सिल्वर मेडल से संतोष किया। इंग्लैंड के जैक किमानी ने 2.20 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।

तेजस्विन शंकर ने बीच में छोड़ी दी यह स्पर्धा

अन्य भारतीय खिलाड़ी आदर्श राम 2.15 मीटर की छलांग के साथ इस प्रतियोगिता में पांचवें स्थान पर रहे। इससे पहले भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप में मिला है, जो 2022 में आया था। सर्वेश कुशारे से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हाई जंप में भारत का पहला और एकमात्र पदक तेजस्विन शंकर ने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था, जो ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं, 31 वर्षीय कुशारे ने पदक का रंग बदलकर इसे ब्रॉन्ज से सिल्वर मेडल कर दिया, जो भारत के लिए एक नई उपलब्धि है।

गोल्ड मेडल के दावेदार लग रहे थे शंकर

तेजस्विन ने भी सोमवार को स्पर्धा में हिस्सा लिया, लेकिन बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा की तैयारी को देखते हुए उन्होंने 2.05 मीटर के पहले प्रयास में असफल रहने के बाद हटने का फैसला किया। 27 वर्षीय तेजस्विन का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.29 मीटर है और पिछले दो वर्षों में उन्होंने डेकाथलॉन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण व्यक्तिगत ऊंची कूद प्रतियोगिताओं में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया है। तेजस्विन अगर अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक भी पहुंचते तो इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर सकते थे, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। इसके अलावा उनका पूरा फोकस अपने डेकाथलॉन वाले इवेंट पर था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि इस इवेंट में भारत ने मेडल जीता।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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