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Commonwealth Games 2026 Live: भारत के मेडल इवेंट हुए शुरू, एथलीट लगाएंगे पदकों की झड़ी

By Himanshu Singh
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Commonwealth Games 2026 Live: भारतीय एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन आज पदकों की झड़ी लगा सकते हैं। शनिवार को भारतीय बॉक्सर 10 गोल्ड मेडल के लिए रिंग में होंगे।

Preeti Pawar, Nicole Clyde
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक्शन में मुक्केबाज प्रीति पवार

Commonwealth Games 2026 Live: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वेटलिफ्टिंग, जूडो और जैवलिन थ्रो सहित अन्य खेलों में कुल 23 पदक जीते हैं। शनिवार को भारत के 10 बॉक्सर फाइनल में हैं और गोल्ड मेडल दांव पर लगा है। नौवें दिन भारत ने जूडो में दो गोल्ड मेडल जीते थे। अब तक भारतीय दल कुल 5 गोल्ड के साथ 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। फाइनल में पहुंचे मुक्केबाज अब अंतिम कदम पूरा करने और अपने शानदार अभियान को कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल में बदलने की कोशिश करेंगी।

Commonwealth Games 2026 Live- मेडल इवेंट लाइव

2:40 PM: पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल (मेडल इवेंट) में प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन शिरकत कर रहे हैं।

2:35 PM: भारत का पहला मेडल इवेंट शुरू हो गया है। पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के F57 शॉट पुट फाइनल में शुभम जुयाल और सोमन राणा उतरे हैं।

10 मुक्केबाज गोल्ड के लिए उतरेंगे

शनिवार को भारतीय मुक्केबाज जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने-अपने मुकाबले में उतरेंगे तो कम से कम 10 रजत पदक जीतने की उम्मीद कायम है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में देश का सबसे सफल मुक्केबाजी अभियान बन गया है। टोक्यो ओलंपियन लवलीना बोरगोहेन के साथ साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लम्बोरिया, प्रिया घंगास, अरुंधती चौधरी, जदुमणि सिंह मांदेंगबाम, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बेरवाल रिंग में उतरेंगे। इस उपलब्धि ने बर्मिंघम 2022 में भारत के मुक्केबाजी के कुल पदकों की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया है जिसमें देश ने (तीन स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य) सात पदक जीते थे।

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नीरज चौपड़ा फिर चमके

भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने ग्लासगो में शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेल 2026 की डेकाथलॉन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इसी के साथ वह राष्ट्रमंडल खेलों में 10 स्पर्धा वाले इस मुकाबले में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गये है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा रजत पदक जीता। वहीं उनके हमवतन यश वीर सिंह ने कांस्य पदक जीत कर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का नाम रोशन किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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