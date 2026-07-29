CWG India Schedule: आज कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा है भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल, टाइमिंग कर लीजिए नोट
CWG 2026 India Schedule Today: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के आज यानी सातवें दिन के इंडिया के शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। बुधवार 29 जुलाई को कौन कब मैदान पर उतरेगा? कई मेडल दांव पर हैं।
Commonwealth Games 2026 India Schedule Today: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में आज यानी बुधवार 29 जुलाई का भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल कैसा है? ये जान लीजिए। इन खेलो के सातवें दिन भारतीय खिलाड़ी कब और किसके खिलाफ मैदान पर उतरेंगे? कौन कब मेडल मैच में उतरेगा? सारी जानकारी आपको इस स्टोरी में मिल जाएगी। भारत ने अब तक 12 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कई और पदक भी पक्के हो गए हैं। आज भी कई खेलों में मेडल आने की पूरी संभावना है।
कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का आज का शेड्यूल (29 जुलाई)
एथलेटिक्स:
पुरुष गोला फेंक क्वालीफिकेशन: तेजिंदरपाल सिंह तूर (ग्रुप ए) और समरदीप सिंह गिल (ग्रुप बी) – दोपहर 3:35 बजे
पुरुष 200 मीटर हीट: अनीमेष कुजूर (हीट 4) – शाम 4:02 बजे
पुरुष लंबी कूद फाइनल: मुरली श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन – रात 11:54 बजे
पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ हीट: यशास पलाक्षा (हीट एक) और संतोष कुमार तमिलरासन (हीट दो) – रात 12:03 बजे (30 जुलाई)
महिला गोला फेंक फाइनल: मनप्रीत कौर – रात 12:31 बजे (30 जुलाई)
महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल: पारुल चौधरी – रात 2:05 बजे (30 जुलाई)
पैरा एथलेटिक्स:
पुरुष चक्का फेंक एफ 42-44/एएफ 61-64 फाइनल: देवेंद्र कुमार और सागर थयात – रात 12:55 बजे (30 जुलाई)
पुरुष 100 मीटर टी47 फाइनल: मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनकाथ और दिलीप महादू गावित – रात 1:42 बजे (30 जुलाई)
मुक्केबाजी:
महिला 51 किग्रा क्वार्टर फाइनल: साक्षी चौधरी बनाम कैटलिन फ्रायर्स (उत्तरी आयरलैंड) – शाम 4:45 बजे
महिला 70 किग्रा क्वार्टर फाइनल: अरुंधति चौधरी बनाम मॉर्गन हेंडरसन (न्यूजीलैंड) – शाम 5:30 बजे
पुरुष 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल: सचिन सिवाच बनाम ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) – शाम 6:15 बजे
पुरुष 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल: अंकुश यादव बनाम जेड मिकॉक (सेशेल्स) – शाम 7:00 बजे
पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टर फाइनल: नरेंद्र बरवाल बनाम माइकल सेको (समोआ) – शाम 7:30 बजे
महिला 57 किग्रा क्वार्टर फाइनल: जैस्मिन लांबोरिया बनाम एलिस ग्लिन (इंग्लैंड) – रात 11:00 बजे
लॉन बॉल्स:
पुरुष पेयर्स सेक्शनल मुकाबला: दिनेश कुमार और नवनीत सिंह बनाम नामीबिया – रात 8:55 बजे
महिला एकल सेक्शनल मुकाबला: नयनमोनी सैकिया बनाम कैरोलिन व्हाइटहेड (आइल ऑफ मैन) – रात 1:10 बजे (30 जुलाई)
तैराकी:
पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट: साजन प्रकाश (हीट चार) और अनीश एस गौड़ा (हीट पांच) – दोपहर 3:12 बजे
पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल: साजन प्रकाश और अनीश एस गौड़ा – रात 11:51 बजे (क्वालीफाई करने पर)
पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल: आर्यन नेहरा – रात 1:14 बजे (30 जुलाई)
पैरा तैराकी:
पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल एस7 हीट: सुयश नारायण जाधव और चैतन्य विश्वास कुलकर्णी – दोपहर 3:44 बजे
पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल एस 7 फाइनल: सुयश नारायण जाधव और चैतन्य विश्वास कुलकर्णी – रात 12:46 बजे (30 जुलाई) (क्वालीफाई करने पर)
भारोत्तोलन:
महिला 77 किग्रा फाइनल: संजना – दोपहर 2:00 बजे (पदक मुकाबला)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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