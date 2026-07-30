CWG 2026 में आज ऐसा है भारत का शेड्यूल, नीरज चोपड़ा कितने बजे होंगे ऐक्शन में? जानिए
Commonwealth Games 2026 में आज इंडिया का शेड्यूल कैसा है? कौन सा खिलाड़ी कब मैदान पर उतरेगा और किस खिलाड़ी का मेडल इवेंट आज है? ये जान लीजिए। नीरज चोपड़ा भी आज ऐक्शन में होंगे।
<p>CWG 2026 India Schedule Today: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज यानी गुरुवार 30 जुलाई को आठवें दिन के खेलों का आयोजन होना है। एक दर्जन से ज्यादा पदक भारत की झोली में आ चुके हैं, जबकि आज कुछ और पदक बटोरने के साथ-साथ कुछ और पदकों की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश भारतीय खिलाड़ियों की होगी। आज के खेल इसलिए भी खास हैं, क्योंकि दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी ऐक्शन में होंगे। दोपहर को ही वे मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों का आज का कार्यक्रम क्या है? उसके बारे में जान लीजिए।
Commonwealth Games India Schedule Today
एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स :
पुरुषों की डेकाथलॉन 100 मीटर: तेजस्विन शंकर, दोपहर 2:40 बजे।
पुरुषों की भाला फेंक क्वालीफाइंग (ग्रुप ए) : नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह, दोपहर 2:55 बजे।
पुरुषों की डेकाथलॉन लंबी कूद : तेजस्विन शंकर, दोपहर 3:20 बजे।
पुरुषों की त्रिकूद क्वालीफाइंग: सेल्वा प्रभु थिरुमारन और प्रवीण चित्रवेल, शाम 4:55 बजे।
पुरुषों का डेकाथलॉन गोला फेंक: तेजस्विन शंकर, शाम 5:10 बजे।
पुरुषों का 400 मीटर सेमीफाइनल: विशाल टीके, शाम 5:40 बजे (सेमीफाइनल 1)।
पुरुषों का गोला फेंक फाइनल: तेजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल, रात 11:30 बजे। (पदक मुकाबला)
पुरुषों का 200 मीटर सेमीफाइनल: अनिमेष कुजूर, रात 11:37 बजे (सेमीफाइनल 2)।
पुरुषों की डेकाथलॉन ऊंची कूद: तेजस्विन शंकर, रात 11:38 बजे।
महिलाओं का चक्का फेंक फाइनल: निधि रानी और सीमा, सुबह 1:10 बजे (31 जुलाई) (पदक मुकाबला)।
पुरुषों की डेकाथलॉन 400 मीटर: तेजस्विन शंकर, सुबह 1:30 बजे (31 जुलाई)।
महिलाओं का 5000 मीटर फाइनल: पारुल चौधरी, सुबह 1:48 बजे (31 जुलाई) (पदक मुकाबला)।
लॉन बॉल्स:
पुरुषों की पेयर्स सेक्शनल मैच, सेक्शन बी राउंड 3: भारत (नवनीत सिंह और दिनेश कुमार) बनाम बोत्सवाना (काइजर गेचे और चार्ल्स डिटेको) शाम 7:30 बजे।
महिलाओं का एकल सेक्शनल मैच, सेक्शन सी राउंड 3: नयनमोनी सैकिया बनाम एम्मा फिरयाना सरोजी (मलेशिया) रात 8.55 बजे।
ट्रैक साइक्लिंग और पैरा ट्रैक साइक्लिंग:
महिलाओं का सी4-सी5 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट क्वालीफाइंग: लिशा दास, शाम 4.06 बजे।
पुरुषों का टीम स्प्रिंट क्वालीफाइंग: भारत (डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश सिंह केइथेलकप्पम, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम), शाम 5.07 बजे।
महिलाओं का सी4-सी5 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट फाइनल (क्वालीफिकेशन पर निर्भर), लिशा दास, रात 9.44 बजे (पदक मुकाबला)।
पुरुषों का टीम स्प्रिंट फाइनल (क्वालीफिकेशन पर निर्भर): भारत (डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश सिंह केइथेलकप्पम, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम) रात 10.50 बजे (पदक मुकाबला)।
भारोत्तोलन:
महिलाओं का 86 किग्रा से अधिक का फाइनल: मार्टिना देवी मैबाम शाम 6.30 बजे (पदक मुकाबला)।
पुरुषों का 110 किग्रा से अधिक का फाइनल: लवप्रीत सिंह, रात 11 बजे (पदक मुकाबला)।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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