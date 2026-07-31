Commonwealth Games 2026 में आज ये है टीम इंडिया का शेड्यूल, नीरज चोपड़ा से मेडल की उम्मीद
Commonwealth Games 2026 India Schedule Today: कॉमनवेल्थ गेम्स के नौवें दिन आज नीरज चोपड़ा समेत कई भारतीय खिलाड़ी मैदान में होंगे। कुछ पदक आने की भी पूरी उम्मीद है। आज का शेड्यूल कैसा है? ये जान लीजिए।
CWG 2026 India Schedule Today: ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत अब तक 17 पदक जीत चुका है। शुक्रवार 31 जुलाई को 9वें दिन के खेलों का आयोजन होना है। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी समेत कई सितारे आज मैदान में होंगे। कुछ पदक भी आने की पूरी उम्मीद है। खुद नीरज चोपड़ा भी मेडल के दावेदार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुक्केबाज आज अपने पदकों के रंग को सिल्वर या गोल्ड में तब्दील करने की कोशिश में रहेंगे। भारतीय खिलाड़ियों का आज का कार्यक्रम इस प्रकार है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया का आज का शेड्यूल (31 जुलाई 2026)
एथलेटिक्स:
पुरुष डेकाथलन 110 मीटर बाधा दौड़: तेजस्विन शंकर, दोपहर 2:35 बजे।
पुरुष डेकाथलन चक्का फेंक: तेजस्विन शंकर, दोपहर 3:20 बजे।
मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले, पहला दौर (हीट दो): विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर, अंसा बाबू और नीरू पाठक, शाम 4:05 बजे।
पुरुष डेकाथलन पोल वॉल्ट : तेजस्विन शंकर, शाम 5:00 बजे।
पुरुष डेकाथलन भाला फेंक : तेजस्विन शंकर, रात 11:30 बजे।
पुरुष भाला फेंक फाइनल : नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह, रात 12:45 बजे (एक अगस्त)।
पुरुष डेकाथलन 1500 मीटर (अंतिम स्पर्धा) : तेजस्विन शंकर, रात 1:05 बजे (एक अगस्त)।
पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ फाइनल : यशस पलाक्ष और संतोष कुमार तमिलरासन, रात 1:30 बजे (एक अगस्त)।
मुक्केबाजी:
महिला 54 किग्रा सेमीफाइनल : प्रीति पवार बनाम कैथरीन म्वापे (जाम्बिया), दोपहर 3:15 बजे।
पुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनल : अंकुश पंघाल बनाम जोशुआ ओफोरी (कनाडा), शाम 4:30 बजे।
महिला 57 किग्रा सेमीफाइनल : जैस्मिन लंबोरिया बनाम रापेलांग मासेलेला (लेसोथो), शाम 7:15 बजे।
महिला 70 किग्रा सेमीफाइनल : अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स), शाम 7:30 बजे।
पुरुष 55 किग्रा सेमीफाइनल : जादुमणि सिंह बनाम फिलिप हाओसेब (नामीबिया), रात 8:15 बजे।
महिला 51 किग्रा सेमीफाइनल : साक्षी चौधरी बनाम एम्बर जेन वॉल (कनाडा), रात 11:30 बजे।
महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल : प्रिया घंघास बनाम लूसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड), रात 12:15 बजे (एक अगस्त)।
महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल : लवलीना बोरगोहेन बनाम तारोना ताफाकी (तुवालु), रात 12:45 बजे (एक अगस्त)।
पुरुष 60 किग्रा सेमीफाइनल : सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलेन (वेल्स), रात 1:00 बजे (एक अगस्त)।
पुरुष 90 किग्रा से अधिक सेमीफाइनल : नरेंद्र बरवाल बनाम निगेल पॉल (त्रिनिदाद एवं टोबैगो), रात 1:30 बजे (एक अगस्त)।
जूडो:
पुरुष 60 किग्रा से कम, प्री क्वार्टर फाइनल : हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी कैथेवेरा (मलावी), दोपहर 3:30 बजे से।
महिला 52 किग्रा से कम, प्री क्वार्टर फाइनल : श्रद्धा चोपाडे बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन), दोपहर 3:30 बजे से।
पुरुष 66 किग्रा से कम, प्री क्वार्टर फाइनल : रोहित माजगुल बनाम सैमुएल रिबेरो (मोजाम्बिक), दोपहर 3:30 बजे से।
महिला 48 किग्रा से कम, क्वार्टर फाइनल : अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड), दोपहर 3:30 बजे से।
महिला 57 किग्रा से कम, क्वार्टर फाइनल : यामिनी मौर्य बनाम प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी, दोपहर 3:30 बजे से।
महिला 48 किग्रा से कम पदक दौर : अस्मिता डे, रात 8:30 बजे से (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष 60 किग्रा से कम पदक दौर : हर्ष सिंह, रात 8:30 बजे से (क्वालीफाई करने पर)।
महिला 52 किग्रा से कम पदक दौर : श्रद्धा चोपाडे, रात 8:30 बजे से (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष 66 किग्रा से कम पदक दौर : रोहित माजगुल, रात 8:30 बजे से (क्वालीफाई करने पर)।
महिला 57 किग्रा से कम पदक दौर : यामिनी मौर्य, रात 8:30 बजे से (क्वालीफाई करने पर)।
लॉन बॉल्स:
पुरुष पेयर्स, सेक्शन बी, चौथा दौर : दिनेश कुमार और नवनीत सिंह बनाम फॉकलैंड द्वीप समूह (इयान बर्न्स और ओलिवर थॉम्पसन), शाम 5:15 बजे।
महिला एकल, सेक्शन सी, चौथा दौर : नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकंडाविरे (जाम्बिया), रात 10:20 बजे।
ट्रैक साइकिलिंग:
पुरुष 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट क्वालीफिकेशन : दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों, शाम 4:59 बजे।
पुरुष केइरिन पहला दौर : रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम (हीट एक), डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो (हीट तीन) और जेम्स केथेल्लाकपाम (हीट चार), रात 8:30 बजे।
पुरुष केइरिन रेपेचेज : रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो और जेम्स केथेल्लाकपाम, रात 9:17 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट कांस्य पदक मुकाबला : दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों, रात 10:46 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट स्वर्ण पदक मुकाबला : दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों, रात 10:53 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष केइरिन दूसरा दौर : रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो और जेम्स केथेल्लाकपाम, रात 11:01 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष केइरिन स्थान 7-12 फाइनल : रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो और जेम्स केथेल्लाकपाम, रात 11:43 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष केइरिन स्थान 1-6 फाइनल : रोनाल्डो सिंह लैतोंजाम, डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो और जेम्स केथेल्लाकपाम, रात 11:48 बजे (क्वालीफाई करने पर)।
पुरुष एलिमिनेशन रेस फाइनल (पदक स्पर्धा) : हर्षवीर सिंह सेखों, रात 11:53 बजे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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