CWG 2026 India Medalist: कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, भारत के लिए इन सूरमाओं ने जीते 39 मेडल; देखें लिस्ट
Commonwealth Games 2026 India Medalist: ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया। भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। एक खिलाड़ी ने दो पदक भी जीते।
Commonwealth Games 2026 India Medalist: रविवार 2 अगस्त को ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया। भारतीय दल ने दमदार खेल दिखाया और कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत इन खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बना। भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुल 38 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीते, क्योंकि एक खिलाड़ी ने दो पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि किस-किसने भारत के लिए पदक जीता।
भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों का शतक दिल्ली में 2010 में लगाने में सफल रहा था। आपको लग रहा होगा कि 39 पदकों के साथ यह टूर्नामेंट उतना ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन असल में यह एक ब्लॉकबस्टर इवेंट भारत के लिए था, क्योंकि इस बार कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग जैसे गेम्स इन खेलों का हिस्सा नहीं थे, जिनमें पारंपरिक तौर पर भारत ज्यादा मेडल लेकर आता है। बावजूद इसके भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले गेम्स में अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की।
बॉक्सिंग में आए 10 मेडल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए बॉक्सर्स ने कमाल दिखाया और रिकॉर्ड 10 मेडल इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते और भारत के कैंपेन को लीड किया, जिसमें सात गोल्ड मेडल शामिल हैं - जो किसी एक कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खेल में किसी भी देश द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा मेडल हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने CWG टाइटल की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की और इस इवेंट में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गईं। जूडो भी एक शानदार कैंपेन भारत के लिए रहा, जब अस्मिता डे इस खेल में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बनीं, जिसके बाद उसी दिन बाद में हर्ष टोकस भी पोडियम पर टॉप पर पहुँच गए।
एथलेटिक्स में, गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में दो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने, उन्होंने पुरुषों की 10000m में सिल्वर और 5000m में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तेजस्विन शंकर ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स डेकाथलॉन मेडलिस्ट बनकर इतिहास रचा, जबकि नीरज चोपड़ा ने चोट के कारण बर्मिंघम 2022 में नहीं खेलने के बाद पुरुषों की जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर गेम्स में वापसी की। कुल मिलाकर, ग्लासगो 2026 में 122 भारतीय एथलीटों ने आठ एबल-बॉडीड स्पोर्ट्स और पांच इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया।
CWG India Medalist
|क्र. सं.
|एथलीट
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|झंडू कुमार
|पुरुष हैवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य
|2
|ऋषिकान्त सिंह
|पुरुष 60 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|3
|मीराबाई चानू
|महिला 48 किग्रा
|भारोत्तोलन
|स्वर्ण
|4
|मुथुपंडी राजा
|पुरुष 65 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिला 53 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|6
|बिंद्यारानी देवी
|महिला 58 किग्रा
|भारोत्तोलन
|कांस्य
|7
|शर्मिला धनखड़
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|सर्वेश कुशारे
|पुरुष ऊंची कूद
|एथलेटिक्स
|रजत
|9
|शिल्पा के. शैला
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|वल्लूरी अजय बाबू
|पुरुष 79 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|11
|हरजिंदर कौर
|महिला 69 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|12
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10000 मीटर
|एथलेटिक्स
|रजत
|13
|मुरली श्रीशंकर
|पुरुष लंबी कूद
|एथलेटिक्स
|रजत
|14
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|15
|मोहम्मद बासिल
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|16
|लवप्रीत सिंह
|पुरुष +110 किग्रा
|भारोत्तोलन
|रजत
|17
|सीमा कालीरामना
|महिला डिस्कस थ्रो
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|18
|असमीता डे
|महिला -48 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|19
|हर्ष सिंह
|पुरुष -60 किग्रा
|जूडो
|स्वर्ण
|20
|यामिनी मौर्य
|महिला -57 किग्रा
|जूडो
|रजत
|21
|तेजस्विन शंकर
|पुरुष डेकाथलन
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|22
|यश वीर सिंह
|पुरुष भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|23
|नीरज चोपड़ा
|पुरुष भाला फेंक
|एथलेटिक्स
|रजत
|24
|प्रीति पवार
|महिला 54 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|25
|प्रवीन चित्रवेल
|पुरुष ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|26
|सेल्वा प्रभु
|पुरुष ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|27
|जैस्मिन लंबोरिया
|महिला 57 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|28
|जादुमणि सिंह
|पुरुष 55 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|29
|शुभम जुयाल
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|30
|सोमन राणा
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|31
|उन्नति शर्मा
|महिला -63 किग्रा
|जूडो
|कांस्य
|32
|साक्षी चौधरी
|महिला 51 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|33
|प्रिया घंघास
|महिला 60 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|34
|अरुंधति चौधरी
|महिला 70 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|35
|लवलीना बोरगोहेन
|महिला 75 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|36
|सचिन सिवाच
|पुरुष 60 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|37
|अंकुश पांघाल
|पुरुष 80 किग्रा
|मुक्केबाजी
|स्वर्ण
|38
|नरेंद्र बेरवाल
|पुरुष +90 किग्रा
|मुक्केबाजी
|रजत
|39
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 5000 मीटर
|एथलेटिक्स
|कांस्य
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
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