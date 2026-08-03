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CWG 2026 India Medalist: कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, भारत के लिए इन सूरमाओं ने जीते 39 मेडल; देखें लिस्ट

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Commonwealth Games 2026 India Medalist: ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया। भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। एक खिलाड़ी ने दो पदक भी जीते।

Commonwealth Games India Medalist
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया के मेडलिस्ट

Commonwealth Games 2026 India Medalist: रविवार 2 अगस्त को ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया। भारतीय दल ने दमदार खेल दिखाया और कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत इन खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बना। भारत ने कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुल 38 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीते, क्योंकि एक खिलाड़ी ने दो पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं कि किस-किसने भारत के लिए पदक जीता।

भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों का शतक दिल्ली में 2010 में लगाने में सफल रहा था। आपको लग रहा होगा कि 39 पदकों के साथ यह टूर्नामेंट उतना ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन असल में यह एक ब्लॉकबस्टर इवेंट भारत के लिए था, क्योंकि इस बार कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग जैसे गेम्स इन खेलों का हिस्सा नहीं थे, जिनमें पारंपरिक तौर पर भारत ज्यादा मेडल लेकर आता है। बावजूद इसके भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले गेम्स में अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की।

ये भी पढ़ें:कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जीते 39 पदक, आखिरी दिन हाथ नहीं लगा मेडल

बॉक्सिंग में आए 10 मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए बॉक्सर्स ने कमाल दिखाया और रिकॉर्ड 10 मेडल इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते और भारत के कैंपेन को लीड किया, जिसमें सात गोल्ड मेडल शामिल हैं - जो किसी एक कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खेल में किसी भी देश द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा मेडल हैं। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने CWG टाइटल की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की और इस इवेंट में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गईं। जूडो भी एक शानदार कैंपेन भारत के लिए रहा, जब अस्मिता डे इस खेल में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बनीं, जिसके बाद उसी दिन बाद में हर्ष टोकस भी पोडियम पर टॉप पर पहुँच गए।

एथलेटिक्स में, गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में दो इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने, उन्होंने पुरुषों की 10000m में सिल्वर और 5000m में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तेजस्विन शंकर ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स डेकाथलॉन मेडलिस्ट बनकर इतिहास रचा, जबकि नीरज चोपड़ा ने चोट के कारण बर्मिंघम 2022 में नहीं खेलने के बाद पुरुषों की जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर गेम्स में वापसी की। कुल मिलाकर, ग्लासगो 2026 में 122 भारतीय एथलीटों ने आठ एबल-बॉडीड स्पोर्ट्स और पांच इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया।

CWG India Medalist

क्र. सं.एथलीटस्पर्धाखेलपदक
1झंडू कुमारपुरुष हैवीवेटपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
2ऋषिकान्त सिंहपुरुष 60 किग्राभारोत्तोलनरजत
3मीराबाई चानूमहिला 48 किग्राभारोत्तोलनस्वर्ण
4मुथुपंडी राजापुरुष 65 किग्राभारोत्तोलनरजत
5ज्ञानेश्वरी यादवमहिला 53 किग्राभारोत्तोलनरजत
6बिंद्यारानी देवीमहिला 58 किग्राभारोत्तोलनकांस्य
7शर्मिला धनखड़महिला शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8सर्वेश कुशारेपुरुष ऊंची कूदएथलेटिक्सरजत
9शिल्पा के. शैलामहिला शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10वल्लूरी अजय बाबूपुरुष 79 किग्राभारोत्तोलनरजत
11हरजिंदर कौरमहिला 69 किग्राभारोत्तोलनरजत
12गुलवीर सिंहपुरुष 10000 मीटरएथलेटिक्सरजत
13मुरली श्रीशंकरपुरुष लंबी कूदएथलेटिक्सरजत
14दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
15मोहम्मद बासिलपुरुष 100 मीटर T47पैरा एथलेटिक्सरजत
16लवप्रीत सिंहपुरुष +110 किग्राभारोत्तोलनरजत
17सीमा कालीरामनामहिला डिस्कस थ्रोएथलेटिक्सकांस्य
18असमीता डेमहिला -48 किग्राजूडोस्वर्ण
19हर्ष सिंहपुरुष -60 किग्राजूडोस्वर्ण
20यामिनी मौर्यमहिला -57 किग्राजूडोरजत
21तेजस्विन शंकरपुरुष डेकाथलनएथलेटिक्सकांस्य
22यश वीर सिंहपुरुष भाला फेंकएथलेटिक्सकांस्य
23नीरज चोपड़ापुरुष भाला फेंकएथलेटिक्सरजत
24प्रीति पवारमहिला 54 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
25प्रवीन चित्रवेलपुरुष ट्रिपल जंपएथलेटिक्सरजत
26सेल्वा प्रभुपुरुष ट्रिपल जंपएथलेटिक्सकांस्य
27जैस्मिन लंबोरियामहिला 57 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
28जादुमणि सिंहपुरुष 55 किग्रामुक्केबाजीरजत
29शुभम जुयालपुरुष शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सरजत
30सोमन राणापुरुष शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
31उन्नति शर्मामहिला -63 किग्राजूडोकांस्य
32साक्षी चौधरीमहिला 51 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
33प्रिया घंघासमहिला 60 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
34अरुंधति चौधरीमहिला 70 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
35लवलीना बोरगोहेनमहिला 75 किग्रामुक्केबाजीरजत
36सचिन सिवाचपुरुष 60 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
37अंकुश पांघालपुरुष 80 किग्रामुक्केबाजीस्वर्ण
38नरेंद्र बेरवालपुरुष +90 किग्रामुक्केबाजीरजत
39गुलवीर सिंहपुरुष 5000 मीटरएथलेटिक्सकांस्य
Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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