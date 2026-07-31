Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Commonwealth Games 2026: भारत अभी तक जीत चुका है 17 मेडल, आज नीरज चोपड़ा की बारी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 30 जुलाई तक 3 गोल्ड समेत 17 मेडल जीत चुका है। आज एक दर्जन से भी अधिक मेडल पक्के हो सकते हैं। नीरज चोपड़ा पर हर किसी की निगाहें रहेगी। देखें मेडल लिस्ट-

Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा भारतीय तिरंगे के साथ

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 8वें दिन तक भारत 3 गोल्ड समेत 17 मेडल जीत चुका है। आज यानी शुक्रवार, 31 जुलाई को भारतीय भाला फेंक नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे, जिनकी नजरें गोल्ड पर होगी। हैवीवेट भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि बृहस्पतिवार को दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भालाफेंक के फाइनल में पहुंच गए। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु त्रिकूद फाइनल में पहुंच गए। 28 वर्षीय लवप्रीत ने स्नैच में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड 176 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 212 किग्रा सहित कुल 388 किग्रा भार उठाया। न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटि ने क्लीन एवं जर्क में खेलों का रिकॉर्ड 223 किग्रा भार उठाते हुए कुल 389 किग्रा (166 किग्रा और 223 किग्रा) वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता।

ये भी पढ़ें:CWG 2026 में आज ये है टीम इंडिया का शेड्यूल, नीरज चोपड़ा से मेडल की उम्मीद

पुरूषों के शॉटपुट फाइनल में एशियाई खेलों के चैम्पियन तेजिंदरपाल सिंह तूर पदक से चूककर पांचवें स्थान पर रहे । वहीं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर (200 मीटर ) और विशाल टीके (400 मीटर) फाइनल में जगह नहीं बना सके। पुरूषों की लॉन बॉल्स टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखा । युवा महिला भारोत्तोलक प्लस 86 किलो वर्ग में पदक से चूक गई और पांचवें स्थान पर रही।

गोल्ड मेडल

मीराबाई चानू – वेटलिफ्टिंग (महिलाओं की 48kg)

शर्मिला धनखड़ – पैरा एथलेटिक्स (महिलाओं की शॉट पुट F57)

दिलीप महादू गावित – पैरा एथलेटिक्स (पुरुषों की 100m T47)

सिल्वर मेडल

विनर्सभारत ने 10 सिल्वर मेडल जीते, जिसमें ऋषिकांत सिंह, मुथुपंडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू, सर्वेश कुशारे, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर, मोहम्मद बेसिल और लवप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया।

ब्रॉन्ज मेडल

विनर्सभारत ने 4 ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीते, जिसमें झंडू कुमार, बिंद्यारानी देवी, शिल्पा शायला और सीमा कालीरामन ने शानदार प्रदर्शन किया।

भारत के मेडल विजेता और उनके इवेंट

नंबरएथलीटइवेंटखेलमेडल
1झंडू कुमारपुरुषों का हैवीवेटपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
2ऋषिकांत सिंहपुरुषों का 60kgवेटलिफ्टिंगरजत
3मीराबाई चानूमहिलाओं का 48kgवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
4मुथुपंडी राजापुरुषों का 65kgवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादवमहिलाओं का 53kgवेटलिफ्टिंगरजत
6बिंद्यारानी देवीमहिलाओं का 58kgवेटलिफ्टिंगकांस्य
7शर्मिला धनकरमहिलाओं का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8सर्वेश कुशारेपुरुषों का हाई जंपएथेटिक्सरजत
9शिल्पा के शायलामहिलाओं का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10वल्लूरी अजय बाबूपुरुषों का 79kgवेटलिफ्टिंगरजत
11हरजिंदर कौरमहिलाओं का 69kgवेटलिफ्टिंगरजत
12गुलवीर सिंहपुरुषों का 10000mएथलेटिक्सरजत
13मुरली श्रीशंकरपुरुषों का लॉन्ग जंपएथलेटिक्सरजत
14दिलीप गावितपुरुषों का 100m T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
15मोहम्मद बेसिलपुरुषों का 100m T47पैरा एथलेटिक्सरजत
16लवप्रीत सिंहपुरुषों का +110kgवेटलिफ्टिंगरजत
17सीमा कालीरमनामहिलाओं का डिस्कस थ्रोएथलेटिक्सकांस्य

कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप-10 मेडल जीतने वाले देश

पोजिशनदेशगोल्डसिल्वरब्रॉन्जटोटल
1ऑस्ट्रेलिया512435110
2इंग्लैंड15302065
3कनाडा15131745
4स्कॉटलैंड97925
5नाइजीरिया85215
6दक्षिण अफ्रीका69823
7मलेशिया63312
8न्यूज़ीलैंड59721
9जमैका4127
10भारत310417
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Commonwealth Games
Hindi News के साथ Neeraj Chopra CWG 2026 Live, Cricket News, Football, Tennis, Commonwealth Games 2026 और अन्य खेलों की ताजा खबरें, लाइव स्कोर व मैच अपडेट पढ़ें। खेल जगत की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।