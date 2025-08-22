Changes in the format of the 12th season of PKL starting on August 29 पीकेएल के 29 अगस्त से शुरू होने वाले 12वें सत्र के प्रारूप में बदलाव, Sports Hindi News - Hindustan
पीकेएल के 29 अगस्त से शुरू होने वाले 12वें सत्र के प्रारूप में बदलाव

प्रो कबड्डी लीग नए सीजन में बदले कलेवर में सामने आ रहा है। शुक्रवार को पीकेएल ने 12वें सत्र के लिए प्रारूप में बदलाव की घोषणा की ताकि खेलप्रेमियों को और ज्यादा रोमांच का अनुभव हो। इस सत्र में लीग चरण 108 मैच का होगा और इस दौरान हर टीम 18 मैच खेलेगी।

Bhasha नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 04:51 PM
प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) ने 29 अगस्त से शुरू होने वाले 12वें सत्र के लिए शुक्रवार को प्रारूप में बदलाव की घोषणा की ताकि कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ खेल प्रेमियों को और अधिक रोमांच देखने को मिले।

आगामी सत्र विशाखापत्तनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें 108 मैच का रोमांचक लीग चरण होगा जिसमें प्रत्येक टीम 18 मैच खेलेगी।

इस प्रारूप से पूरे लीग चरण में टीमों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जबकि प्रशंसकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

पीकेएल की विज्ञप्ति के अनुसार 12वें सत्र में एक ‘टाई-ब्रेकर नियम’ प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें सभी लीग चरण मैचों में ‘गोल्डन रेड’ प्रारूप शामिल है जबकि पहले यह केवल प्लेऑफ मैच तक सीमित थी।

पीकेएल ने आगामी सत्र के लिए अपनी अंक प्रणाली को सरल बनाने का भी फैसला लिया है। अब टीमों को जीत के लिए दो अंक मिलेंगे और हार के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। संशोधित प्रारूप तालिका को अधिक सरल बनाएगा जिससे समझने में आसानी रहेगी।

इस सत्र में नए प्लेऑफ ढांचे के साथ ‘प्ले इन’ की भी शुरूआत होगी। पहली बार लीग चरण की शीर्ष आठ टीमों को प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा जिससे ज्यादा टीमों को ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के मौके मिलेंगे।

लीग चरण की शीर्ष दो टीमें (पहली और दूसरी) क्वालीफायर एक में भिड़ेंगी जिसमें विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगी।

हारने वाली टीम को क्वालीफायर दो के जरिए फाइनल में एक और मौका मिलेगा।

प्लेऑफ प्रक्रिया में अब तीन एलिमिनेटर और दो क्वालीफायर होंगे जिससे फाइनल मुकाबले की तैयारी रोमांचक हो जाएगी।

