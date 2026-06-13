कनाडा के साथ फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा, जीत का खाता खुले बिना मिला पॉइंट
कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप में उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेला। 1-1 से मैच ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के बीच अंक शेयर हुए। यह फीफा वर्ल्ड कप में पहला मौका है जब कनाडा को कोई पॉइंट मिला हो।
कनाडा और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच खेला गया था। 1-1 से यह मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। इसी के साथ कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। जी हां, इससे पहले सह-मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यह पहला मौका है जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल पाया है, यह उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में दो वर्ल्ड कप खेले थे।
कनाडा ने शानदार शुरुआत की और खचाखच भरे घरेलू दर्शकों की एनर्जी का फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन शुरुआती जोश उस समय गायब हो गया जब बोस्निया ने सबको याद दिलाया कि वर्ल्ड कप सिर्फ अच्छी वाइब्स से नहीं जीते जाते। विजिटर्स ने 21वें मिनट में कॉर्नर से गोल किया। इवान बेसिक ने बॉक्स में एक टीजिंग बॉल डाली, सीड कोलासिनाक ने उसे गोल के पार फ्लिक किया और जोवो लुकिच ने सबसे तेजी से रिएक्ट करते हुए पास से गोल कर दिया, जो उनके करियर का पहला इंटरनेशनल गोल था।
इस गोल ने मैच का रिदम बदल दिया। बोस्निया और नीचे बैठकर, अपने बॉक्स को डिफेंड करने और कनाडा को उन्हें हराने की चुनौती देने में खुश था। मेजबानों ने पजेशन और टेरिटरी का मजा लिया, लेकिन विजिटर्स के बॉल के पीछे लोगों के जमा होने से साफ मौके मिलना मुश्किल हो गया।
हाफटाइम तक, कनाडा के पास काफी पोजेशन था लेकिन बोस्निया लीड में था।
कैसे हुई कनाडा की मैच में वापसी?
दूसरा हाफ जल्द ही घेराबंदी में बदल गया। कनाडा ने और जोर लगाया, और तेजी से अटैक किया और उन मौकों को बनाना शुरू किया जो ब्रेक से पहले नहीं मिल रहे थे। उन्हें सबसे अच्छा मौका 53वें मिनट में मिला जब स्टीफन यूस्टाकियो ने रिची लारिया को गोल करने के लिए स्लाइड किया।
लारिया ने गोलकीपर निकोला वासिलज को छकाया और गोल करने का पक्का लग रहा था। किसी तरह, कोलासिनाक ने संभलकर शॉट को क्रॉसबार पर मारा और फिर बच निकला। यह उस तरह का इंटरवेंशन था जिसके बारे में डिफेंडर सपने देखते हैं और स्ट्राइकर इसके बारे में बुरे सपने देखते हैं।
कुछ ही देर बाद बोस्निया ने अपनी बढ़त लगभग दोगुनी कर ली जब एर्मेडिन डेमिरोविच ने आगे बढ़कर गोल किया, लेकिन मैक्सिम क्रेप्यू अपनी लाइन से दौड़कर आए और एक जरूरी इंटरवेंशन किया।
जैसे-जैसे घड़ी खत्म हो रही थी, खेल कनाडा की निराशाजनक हार की ओर बढ़ता दिख रहा था। फिर जेसी मार्श अपनी बेंच की ओर मुड़े।
लारिन का असर तुरंत हुआ। प्रॉमिस डेविड ने स्ट्राइकर के रास्ते में एक चालाक पास दिया और कनाडा के अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ने बाकी काम कर दिया। एक तेज टर्न लेकर, उन्होंने 78वें मिनट में निचले कोने में एक लो स्ट्राइक मारने से पहले अपने लिए जगह बनाई।
ज्यादा रात गेम का पीछा करने के बाद, कनाडा को आखिरकार अपना इनाम मिला। लारिन ने स्टॉपेज टाइम में भी लगभग टर्नअराउंड पूरा कर लिया था, लेकिन तारिक मुहरेमोविच ने बोस्निया का पॉइंट बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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