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कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का जलवा, सचिन, जादुमणि, साक्षी, अरुंधति और प्रिया ने पदक पक्के किए

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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साक्षी चौधरी, अरूंधति चौधरी और सचिन सिवाच ने राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 

Sakshi Chaudhary
आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को हराने के बाद साक्षी चौधरी

साक्षी चौधरी और अरूंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर दो और पदक पक्के कर लिये। 26 वर्ष की साक्षी ने 51 किलोवर्ग में उत्तरी आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराया। वहीं अरूंधति ने न्यूजीलैंड की मोर्गन हेंडरसन को 3-1 से मात दी। पूर्व विश्व युवा चैम्पियन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोवर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पक्का कर लिया। उन्होंने बोत्स्वाना के ट्रेजर मोरेमी को सर्वसम्मति से लिये गए फैसले में 5-0 से हराया।

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इन मुक्केबाजों ने पक्के किए पदक

भारत के सचिन सिवाच (60 किग्रा), अरुंधति (70 किग्रा),जादुमणि सिंह (55 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा) और प्रिया घनघस (60 किग्रा) ने कॉमनवेल्थ गेम्स के मुक्केबाजी मुकाबलों के सेमीफाइनल में प्रवेश करने के साथ ही देश के लिए पदक पक्के कर दिए हैं। लवलीना बोरगोहेन (75 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो) , प्रीति पवार (54 किलो) और जादूमणि सिंह (पुरूष 55 किलो) के बाद साक्षी इन खेलों में पदक पक्का करने वाली पांचवीं भारतीय मुक्केबाज बन गई। अपने कद का पूरा इस्तेमाल करते हुए साक्षी ने फ्रायर्स को जवाबी हमलों का मौका ही नहीं दिया । उन्होंने जीत के बाद कहा ,''उसकी रणनीति करीब से आक्रमण करने की थी जबकि मैं लंबी रेंज से मुक्के लगा रही थी जो मेरी ताकत है ।''

आयरिश मुक्केबाज ने लगातार आक्रामक तेवर अपनाकर और धड़ाधड़ पंच मारकर साक्षी को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मुक्केबाज ने संयम बनाए रखा । उन्होंने ज्यादातर हमलों से बचते हुए बेहतर और असरदार संयोजन के साथ जवाबी हमला किया। फ्रायर्स के लगातार दबाव के बावजूद साक्षी ने शानदार फुटवर्क और रिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए दूरी को बखूबी नियंत्रित किया, शुरू से आखिर तक मुकाबले की रफ्तार अपने हिसाब से तय की और आसानी से जीत हासिल की।

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जादुमणि सिंह ने जाम्बिया के म्वेंगो म्वाले की आक्रामक शुरुआत का सामना करते हुए 5-0 से शानदार जीत हासिल की और पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किग्रा क्वार्टर-फ़ाइनल में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को स्प्लिट फैसले में 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। लेकिन परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किग्रा क्वार्टर-फाइनल में इंग्लैंड की साशा हिकी से स्प्लिट फैसले में 3-2 से हार गईं।

इससे पहले आदित्य प्रताप यादव को युगांडा के नूहू बाटे के खिलाफ 'राउंड ऑफ 16' के मुक़ाबले में 3-2 के 'स्प्लिट फैसले' से हार का सामना करना पड़ा। ग्लासगो 2026 में बॉक्सिंग में भारत की यह पहली हार थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक कुल 12 पदक जीत लिए हैं। जिसमें दो गोल्ड, सात सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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