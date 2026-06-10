वर्ल्ड कप से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम में बड़ी सुरक्षा चूक, पासपोर्ट डेटा हुआ लीक, लियोनल मेसी भी हुए शिकार
फीफा विश्व कप 2026 से पहले अर्जेंटीना की टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। आइसलैंड के खिलाफ मैच से पहले विश्व चैंपियन लियोनेल मेसी समेत अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के पासपोर्ट डिटेल्स लीक हो गए।
अर्जेंटीना ने मंगलवार को अपने आखिरी विश्व कप अभ्यास मैच में आइसलैंड को 3-0 से आसानी से हराया। लियोनेल मेसी ने चोट से वापसी करते हुए गोल किया। हालांकि मैच से पहले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। टीम के कप्तान और महान फुटबॉलर लियोनल मेसी सहित उनके कई साथी खिलाड़ियों के पासपोर्ट का बेहद संवेदनशील और निजी डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है। यह सुरक्षा चूक मंगलवार को आइसलैंड के खिलाफ वार्म-अप फ्रेंडली मैच के दौरान हुई। इसे टूर्नामेंट से पहले अर्जेंटीना के खेमे में सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है।
टीम शीट पर पासपोर्ट नंबर
आधिकारिक टीम शीट पर दिए गए पासपोर्ट नंबरों को मीडिया और जनता के सामने लाने से पहले धुंधला कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अलबामा के जॉर्डन-हेयर स्टेडियम में उन्हें बिना छिपाए ही जारी कर दिया गया। टीम शीट में मेसी, लिसांद्रो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडीज समेत पूरी टीम के पासपोर्ट डिटेल्स शामिल थे।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैच से पहले जारी की गई आधिकारिक टीम शीट में अर्जेंटीना टीम के हर खिलाड़ी का पासपोर्ट नंबर शामिल था। हालांकि, आइसलैंड के खिलाड़ियों के पासपोर्ट नंबर का खुलासा नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने टीम शीट में अपने पासपोर्ट नंबर जमा नहीं किए थे।
अर्जेंटीना ने जीता मुकाबला
अर्जेंटीना और आइसलैंड मैच की बात करें तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम को वैलेंटीन बारको ने बढ़त दिलाई। उन्होंने जल्दबाजी में किए गए क्लीयरेंस का फायदा उठाया और 20 गज की दूरी से पहली बार में ही जोरदार शॉट मारकर गेंद को निचले बाएं कोने में पहुंचा दिया। मेसी, जो हैमस्ट्रिंग में हल्की खिंचाव के कारण शनिवार को होंडुरास के खिलाफ अर्जेंटीना की 2-0 की फ्रेंडली जीत में नहीं खेल पाए थे, 72वें मिनट में जूलियानो सिमोन की जगह मैदान पर उतरे और आते ही असर दिखाया।
उनका पहला टच लौटारो मार्टिनेज के लिए एक बेहतरीन 'थ्रू बॉल' था। मार्टिनेज जब गोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो गोलकीपर एलियास ओलाफसन ने उन्हें गिरा दिया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी का इशारा किया और मेसी ने पेनल्टी किक मारकर गेंद को ओलाफसन की पहुंच से दूर गोल में पहुंचा दिया। दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए थियागो अल्माडा ने जीत पक्की कर दी। उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल के क्रॉस पर छह-यार्ड बॉक्स के किनारे से गेंद को गोल में पहुंचा दिया।
अर्जेंटीना अगले मंगलवार को कैनसस सिटी में अल्जीरिया के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप खिताब के बचाव की शुरुआत करेगा। इसके बाद ग्रुप जे में उसका सामना ऑस्ट्रिया और जॉर्डन से होगा। आइसलैंड अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले इस गर्मी के टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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