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वर्ल्ड कप में खेलेगा 96 साल के इतिहास का सबसे लंबा खिलाड़ी, फ्लोरियन विगेले के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड

Himanshu Singh वार्ता, न्यूयॉर्क
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ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले विश्व कप के इतिहास के सबसे लंबे खिलाड़ी बनने वाले हैं। वह डच गोलकीपर एंड्रीस नोपर्ट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। विगेले की हाइट 6 फीट 9.5 इंच है।

वर्ल्ड कप में खेलेगा 96 साल के इतिहास का सबसे लंबा खिलाड़ी, फ्लोरियन विगेले के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रिया की टीम के गोलकीपर फ्लोरियन विगेले आगामी फुटबॉल विश्व कप में इतिहास रचने के करीब हैं। ऑस्ट्रिया टूर्नामेंट के 96 साल के इतिहास में सबसे लंबे खिलाड़ी को उतारकर एक नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऑस्ट्रियाई गोलकीपर फ्लोरियन विगेले की लंबाई 2 मीटर 5 सेंटीमीटर (यानी 6 फीट 9.5 इंच) है। वह पहले मैच में उतरने के साथ ही विश्व कप इतिहास के सबसे लंबे खिलाड़ी बन जाएंगे। विगेले चेक फर्स्ट डिविजन में विक्टोरिया प्लजेन के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं। वह डच गोलकीपर एंड्रीस नोपर्ट (2.03 मीटर) का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कतर वर्ल्ड कप में खेले थे और अब तक वर्ल्ड कप टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे।

विगेले का वजन 98 किलो

वहीं, इंग्लैंड के पीटर क्राउच (2.01 मीटर) और स्वीडन के ज़्लाटन इब्राहिमोविच (1.95 मीटर) जैसे अन्य लंबे फुटबॉल खिलाड़ी असल में उनके सामने छोटे ही लगते हैं। मार्च में घाना के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ही एकमात्र इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विगेले ऑस्ट्रियाई टीम में अलेक्जेंडर श्लागर और पैट्रिक पेंट्ज़ के बाद तीसरे नंबर के गोलकीपर हैं, जहां ऑस्ट्रिया ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। इस गोलकीपर को फुटबॉल जगत में उनके साथी खिलाड़ी और प्रशंसक प्यार से लैंगर कहकर बुलाते हैं। इतने लंबे होने के बावजूद उनका वजन सिर्फ 98 किलोग्राम है।

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ऑस्ट्रिया को फीफा विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। मिडफील्डर क्रिस्टोफ बाउमगार्टनर जांघ की मांसपेशी में चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। 26 वर्षीय खिलाड़ी को यह चोट सोमवार को ट्यूनीशिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया के अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच (इंटरनेशनल फ्रेंडली) से पहले वॉर्म-अप के दौरान लगी थी। इसके बाद हुए एमआरआई स्कैन से समस्या की गंभीरता का पता चला, जिसके कारण उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ा और टीम प्रबंधन को उनके रिप्लेसमेंट की तलाश करनी पड़ रही है।

फुटबॉल का महाकुंभ 'फीफा विश्व कप' 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा जिसमें 39 दिनों में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 104 मैच खेले जायेंगे।जी 5 भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल स्ट्रीमिंग डेस्टिनेशन होगा, और मैच नए लॉन्च हुए स्पोर्ट्स टेलीविजन नेटवर्क, यूनाइट 8 पर भी दिखाए जाएंगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर टूर्नामेंट की पूरी कवरेज देंगे और देश भर के फुटबॉल फैंस के लिए ओपनिंग मैच से लेकर फाइनल तक के हर पल को दिखाएंगे।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस खेल के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पहली बार, इस टूर्नामेंट में 48 नेशनल टीमें और 104 मैच होंगे, जिससे यह इतिहास का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप बन जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा और उत्तरी अमेरिका के 16 होस्ट शहरों में आयोजित होगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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