एशियन यूथ गेम्स: भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाए हाथ, एकतरफा मैच में हराया

Wed, 22 Oct 2025 09:40 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एशिया कप क्रिकेट और महिला विश्व कप के बाद एक और प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया है। तीसरे एशियन यूथ गेम्स में भारत के युवा कबड्डी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम को 81-26 से बुरी तरह हरा दिया। मैच शुरू होने से ठीक पहले भारतीय कप्तान ईशांत राठी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने हाथ बढ़ाया लेकिन राठी ने उससे इनकार कर दिया।

एशियन यूथ गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है। पाकिस्तान को हराने से पहले टीम ने बांग्लादेश को 83-19 और श्रीलंका को 89-16 से शिकस्त दी थी।

पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों पड़ोसियों में तनाव की स्थिति है। इसका असर खेल पर भी पड़ा है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।

एशिया कप में दोनों टीमों के बीच फाइनल समेत 3 मुकाबले हुए थे और तीनों में ही भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी। फाइनल में हराने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। बाद में नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी ही चुरा ली और विजेता भारतीय टीम को सौंपने के बाज उसे अपने साथ होटल लेते गए थे।

सूर्यकुमार यादव की तरफ से शुरू किए गए नो-हैंडशेक ट्रेंड को भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला वनडे विश्व कप में आगे बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ग्रुप मैच में टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और मुकाबला खत्म होने के बाद भी दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए।

अब सूर्यकुमार यादव और हरमनप्रीत कौर के रास्ते में भारत की युवा कबड्डी टीम के कप्तान ईशांत राठी भी चले। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में न सिर्फ नो-हैंडशेक स्टैंड अपनाया बल्कि खेल के मैदान में प्रतिद्वंद्वी को एकतरफा अंदाज में धूल भी चटाया।

