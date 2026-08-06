अरशद नदीम क्यों नहीं जीत पाए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल? इस चीज पर फोड़ा खराब परफॉर्मेंस का ठीकरा
अरशद नदीम हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल क्यों नहीं जीत पाए? जबकि रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने ग्लास्गो की ठंड को खराब प्रदर्शन की हार का जिम्मेदार बताया है।
पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने के आसपास भी नजर नहीं आए थे। अरशद नदीम टॉप 3 तो छोड़िए टॉप 5 से भी बाहर रहे थे। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए यह शर्मनाक बात थी, क्योंकि फिट होकर भी वे पदक पर निशाना नहीं लगा सके। अब इसका कारण उन्होंने बताया है कि ग्लास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनका प्रदर्शन इतना घटिया क्यों रहा था? अरशद ने इसका कारण ग्लास्गो की ठंड को बताया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 9वें स्थान पर रहे और सिर्फ 77.41 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने वाले अरशद नदीम ने कहा है कि लो टेंपरेचर ने उनके शरीर में जकड़न पैदा कर दी थी, जिससे वह सही रनअप नहीं ले सके। वे टॉप 8 से बाहर हो गए थे। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मौसम बहुत ठंडा था और मुझे निजी तौर पर लगा कि इसका मेरे शरीर पर असर पड़ा है। जैसा कि आपने मेरे पिछले कई कॉम्पिटिशन में देखा होगा, मेरा रन-अप आमतौर पर बहुत स्मूद होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि ठंडे मौसम की वजह से मेरा शरीर अकड़ गया था। मेरी फिटनेस अच्छी थी और मेरी हेल्थ भी ठीक थी, लेकिन आखिर में जो अल्लाह चाहता है वही होता है।”
इस खराब परिणाम के बावजूद नदीम ने कहा कि वह मजबूत वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फैंस से उन्हें सपोर्ट करते रहने की अपील की। नदीम ने कहा, “प्लीज हिम्मत मत हारिए और मुझे सपोर्ट करना भी बंद मत कीजिए। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसा करने का मौका दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान को जो इज्जत और पहचान मिली है, वह सालों की कड़ी मेहनत से मिली है। मैंने पाकिस्तान में रहकर बहुत मेहनत की है।”
मैं पाकिस्तान का बेटा हूं- अरशद
भारत के सुपरस्टार भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कड़ी टक्कर देने वाले अरशद नदीम ने कहा, “भगवान ने चाहा, तो मैं आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए पूरी लगन से तैयारी करूंगा और एक बार फिर इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूंगा।” नदीम ने सोशल मीडिया पर आलोचना का भी जवाब दिया, और कहा कि वह पाकिस्तानी फैंस की निराशा को समझते हैं। उन्होंने कहा, “मैंने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई याद रखे कि मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, और हमेशा रहूंगा।” वे अब डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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