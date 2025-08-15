लियोनल मेसी के भारत दौरे को मिली अंतिम मंजूरी, कोहली-गांगुली से हो सकती है मुलाकात

स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। वह पिछली बार 2011 में साल्ट लेक स्टेडियम में फीफा का मैत्री मैच खेलने आये थे। मेसी अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कोहली से मिल सकते हैं।

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी के भारत दौरे को अंतिम मंजूरी मिल गई है और उनके तीन दिवसीय दौरे का आगाज 12 दिसंबर को कोलकाता से होगा। इस कार्यक्रम के प्रमोटर सताद्रु दत्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मेसी के दौरे ‘जीओएटी टूर आफ इंडिया 2025’ का पहला पड़ाव कोलकाता होगा जिसके बाद वह अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जायेंगे। यात्रा का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के साथ होगा। इसके अलावा सौरव गांगुली और कोहली से भी उनकी बातचीत हो सकती है।

यह 2011 के बाद मेसी की पहली भारत यात्रा होगी। उस समय वह वेनेजुएला के खिलाफ साल्ट लेक स्टेडियम में फीफा का मैत्री मैच खेलने आये थे। दत्ता ने पीटीआई से कहा ,‘‘ मुझे पुष्टि मिल गई है और उसके बाद ही मैने इसकी घोषणा (सोशल मीडिया पर) की । मेस्सी 28 अगस्त से एक सितंबर के बीच इसे पोस्ट कर सकते हैं । इसमें आधिकारिक पोस्टर और दौरे की जानकारी होगी ।’’

दत्ता ने इस साल की शुरूआत में मेस्सी के पिता से मुलाकात करके यह प्रस्ताव रखा था। मेस्सी ने अपने आवास पर उनसे मुलाकात करके 45 मिनट तक बात की। दत्ता ने कहा ,‘‘ मैने उन्हें पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने आने का वादा किया था।’’

मेसी के साथ इंटर मियामी के रौड्रिगो डि पॉल, लुई सुआरेज, जोर्बी अल्बा और सर्जियो बस्केट्स भी आ सकते हैं। मेसी हर शहर में बच्चों के साथ मास्टरक्लास में भी भाग लेंगे ।वह 12 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे और वहां दो दिन और एक रात रूकेंगे ।वह 13 दिसंबर को मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके लिये विशेष फूड और टी फेस्टिवल होगा जिसमें बंगाली मछली हिलसा, बंगाली मिठाई और असम चाय परोसी जायेगी। इसके बाद ईडन गार्डंस या साल्टलेक स्टेडियम पर जीओएटी कन्सर्ट और जीओएटी कप का आयोजन होगा।

शहर में दुर्गापूजा के दौरान उनका 25 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा भित्तिचित्र भी रखा जायेगा जिस पर प्रशंसक अपने संदेश लिख सकेंगे। यह स्टेडियम में मेसी को उपहार में दिया जायेगा। वह प्रति टीम सात खिलाड़ियों का सॉफ्ट टच और सॉफ्ट बॉल मैच खेलेंगे, जिसमें सौरव गांगुली, लिएंडर पेस, जॉन अब्राहम और बाईचुंग भूटिया भी होंगे। ईडन गार्डंस पर होने वाले इस आयोजन के लिये टिकट की न्यूनतम दर 3500 रूपये होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें वहां सम्मानित कर सकती हैं।

मेसी 13 दिसंबर की शाम को अहमदाबाद में अडाणी फाउंडेशन के निजी कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह 14 दिसंबर को मुंबई पहुंचेंगे जहां सीसीआई पर शाम 3:45 पर ‘मीट एंट ग्रीट ’ कार्यक्रम होगा। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम पर 5:30 से जीओएटी कप और कन्सर्ट होगा।

मुंबई में सीसीआई ब्रेबोर्न पर मुंबई पैडल जीओएटी कप होगा। सूत्रों ने बताया कि शाहरूख खान और लिएंडर पेस पांच से दस मिनट तक मेस्सी के साथ यह मैच खेल सकते हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ मेस्सी और सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी और रोहित शर्मा के साथ जीओएटी कैप्टंस मोमेंट का आयोजन कर सकता है जिसमें रणवीर सिंह, आमिर खान और टाइगर श्राफ भी भाग लेंगे।