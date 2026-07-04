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केप वर्दे ने बढ़ा दी थी अर्जेंटीना की सांसे, एक्सट्रा टाइम में जीती लियोनेल मेस्सी की टीम

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, मियामी गार्डन्स, भाषा
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आसानी से हार नहीं मानने वाले केप वर्दे ने नियमित समय में और फिर अतिरिक्त समय में बराबरी के गोल दागे। अर्जेंटीना के तीसरे गोल का वह जवाब नहीं दे सके और मेस्सी की टीम ने 3- 2 से मुकाबला जीता।

केप वर्दे ने बढ़ा दी थी अर्जेंटीना की सांसे, एक्सट्रा टाइम में जीती लियोनेल मेस्सी की टीम

इस वर्ल्ड कप के में साहस और कौशल की नयी परिभाषा लिखने वाले छोटे से देश केप वर्दे ने खिताब की प्रबल दावेदार मौजूदा चैम्पियन अर्जेंटीना को नाकों चने चबवा दिये और अतिरिक्त समय तक चले इस मुकाबले को जीतने के बाद लियोनेल मेस्सी और उनकी टीम ने मस्तक पर छलके पसीने को पोछकर मानों राहत की सांस ली। इसके साथ ही विश्व कप में 'छिपे रूस्तम' केप वर्दे का शानदार अभियान यही खत्म हो गया और जीत के साथ अर्जेंटीना अंतिम 16 में पहुंच गया।

आसानी से हार नहीं मानने वाले केप वर्दे ने नियमित समय में और फिर अतिरिक्त समय में बराबरी के गोल दागे। अर्जेंटीना के तीसरे गोल का वह जवाब नहीं दे सके और मेस्सी की टीम ने 3- 2 से मुकाबला जीता।

ये भी पढ़ें:लियोनेल मेसी का गोल्डन बूट जीतने का सपना हो सकता है पूरा, रेस में सबसे आगे

हारने के बावजूद अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इस द्वीप देश ने विश्व कप के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया।

जीत के बाद अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहा, ‘’मैं केप वर्दे को श्रेय देना चाहूंगा। सच यही है कि जब लोग कहते हैं कि कोई विरोधी टीम कमतर नहीं होती और आज केप वर्दे ने साबित कर दिया कि वह शानदार टीम है।

केप वर्दे के लिये डाइनी बोर्गेस ने 111वें मिनट में गोल दागा जबकि क्रिस्टियन रोमेरो का आत्मघाती गोल अर्जेंटीना के खाते में गया।

इससे पहले निर्धारित समय में मेस्सी ने विश्व कप में अपना 20वां गोल किया। लिसांद्रो मार्तिनेज ने 92वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से बढत दिलाई।

केप वर्दे के लिये सिडनी लोपेज काब्राल और डेरॉय डुआर्टे ने बराबरी के गोल दागकर अर्जेंटीना समर्थकों को स्तब्ध कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पेनल्टी शूटआउट से ही फैसला होगा जिसमें मेस्सी का सामना वोजिन्हा से होगा लेकिन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में जीत दर्ज की।

अब अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा जिसने अटलांटा में पेनल्टी शूटआउट में आस्ट्रेलिया को हराया।

केप वर्दे का विश्व कप में पदार्पण हैरतंगेज करने वाला रहा है। पांच लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीप देश ने तमाम कयासों को धता बता दिया।

40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा उसके स्टार रहे जिन्होंने स्पेन और उरूग्वे के अलावा सउदी अरब के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कराने में सूत्रधार की भूमिका निभाई।

अर्जेंटीना के खिलाफ वोजिन्हा ने दस हमले नाकाम किये जिनमें से पांच मेस्सी के थे। केप वर्दे के कोच बुबिस्ता ने कहा, ‘’हमने दिखा दिया कि हमारा देश क्या है । हमने विश्व चैम्पियन के खिलाफ दो बार बराबरी की और मैच को अतिरिक्त समय तक ले गए। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने विश्व कप में गरिमामय प्रदर्शन किया ।हमने अपनी पहचान बनाई।''

मेस्सी ने विश्व कप में अपना रिकॉर्ड और पुख्ता करते हुए मार्तिनेज के पास पर 29वें मिनट में पहला गोल किया।

इस टूर्नामेंट में उनके सात गोल हो चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में वह फ्रांस के काइलियान एमबाप्पे से एक गोल आगे हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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