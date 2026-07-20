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अर्जेंटीना ने पार की हदें, फाइनल हारने के बाद स्पेन के खिलाड़ी को पीटा; VIDEO

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कैमरों में दिखा कि आखिरी सीटी बजने के तुरंत बाद पेरेडेस स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया से भिड़ गए। जब ​​स्पेन की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहा था, तो पेरेडेस स्पेनिश डिफेंडर पर झपटा।

अर्जेंटीना ने पार की हदें, फाइनल हारने के बाद स्पेन के खिलाड़ी को पीटा; VIDEO

स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को फाइनल में 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। स्पेन 2010 के बाद पहली बार यह खिताब उठाने में कामयाब रही है। वहीं अर्जेंटीना का बैक टू बैक दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को शायद यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, शायद इसी वजह से मैच के बाद उन्होंने हदें पार कर दी और स्पेन के खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। जी हा, अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो पेरेडेस ने स्पेनिश खिलाड़ियों के साथ जमकर हंगामा किया।

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कैमरों में दिखा कि आखिरी सीटी बजने के तुरंत बाद पेरेडेस स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया से भिड़ गए। जब ​​स्पेन की वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहा था, तो पेरेडेस स्पेनिश डिफेंडर पर झपटा। पेरेडेस ने उसे दो बार मुक्का मारा और जब बहस बढ़ी, तो गार्सिया के टीममेट गैवी ने बीच-बचाव किया, दोनों को अलग करने और अपने बार्सिलोना टीममेट से जुड़ी स्थिति को शांत करने की कोशिश की।

गुस्से में पैरेडेस ने गेवी की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने बीच-बचाव किया, स्पेन के मिडफील्डर को नीचे धकेल दिया ताकि वह पैरेडेस के हाथ से बच सके। हालांकि, अल्माडा की कोशिशों के बावजूद, पैरेडेस ने गेवी के चेहरे पर मारा और तनाव बढ़ गया।

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आखिरकार अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने स्थिति को संभाला, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को उस स्थिति से बाहर निकाला जो वाकई बहुत बुरी हो सकती थी।

अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है-

पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल गंवाने वाली स्पेन के अभेद्य रक्षण में लियोनेल मेस्सी भी सेंध नहीं लगा सके और लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का उनका सपना आखिरी तिलिस्म पर आकर टूट गया।

फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके स्पेन को 16 साल बाद विश्व चैम्पियन बना दिया। इस विश्व कप का उनका पहला गोल उनके जीवन का सबसे अनमोल गोल बन गया जिसने स्पेन को ट्रॉफी दी और इस खूबसूरत खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक मेस्सी को आंसुओं के साथ विदाई।

टोरेस ने जीत के बाद स्पेन के लोगों का जिक्र करते हुए कहा, ''यह गोल 47 मिलियन लोगों ने किया था।''

टोरेस रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर उतरे और अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में यह गोल दागकर स्पेन को 1-0 से जीत दिलाई। उन्होंने बॉक्स के भीतर हवा में आई गेंद पर अपने बायें पैर से कब्जा करके शॉट लगाया और अर्जेंटीना के गोलकीपर उसे बचा नहीं सके।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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