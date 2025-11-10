अनीश भानवाला ने विश्व चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, बोले- इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है
संक्षेप: भारत के अनीश भानवाला ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप (पिस्टल/राइफल) में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में दो शूट-ऑफ में जीत हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
भारत के शूटर अनीश भानवाला ने रविवार को काहिरा में आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप राइफल/पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में दो शूट-ऑफ में जीत हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया। अनीश भानवाला के करियर की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा के इस 23 वर्षीय निशानेबाज ने पहले तीसरे स्थान के लिए शूट-ऑफ में जीत हासिल की और फिर यूक्रेन के मैक्सिम होरोडीनेट्स की चुनौती को पार करते हुए रजत पदक जीता।
सोनीपत के रहने वाले भानवाला ने 585 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। उन्होंने शनिवार को क्वालीफिकेशन के पहले चरण में 291 अंक हासिल करने के बाद दूसरे चरण में 294 अंक बनाकर पहली बार विश्व चैंपियनशिप के पिस्टल वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्होंने 28 अंक हासिल करके दूसरा स्थान हासिल किया। फ्रांसीसी खिलाड़ी क्लेमेंट बेसागेट ने 31 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता। वह 589 अंक के साथ क्वालीफिकेशन में भी शीर्ष स्थान पर रहे।
पेरिस ओलंपिक खेलों में 13वें स्थान पर रहने वाले भानवाला पांच-पांच शॉट की पहली तीन सीरीज के बाद 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर जबकि चीन के नी झिक्सिन 17 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। उन्होंने एलिमिनेशन राउंड में भी अपनी लय बरकरार रखी और लगातार 4-4 अंक बनाकर तीन अन्य के साथ 20 अंक पर बराबरी पर रहे, लेकिन तीसरे एलिमिनेशन राउंड में वह लड़खड़ा गए और कुल 22 अंक के साथ पिछड़ गए। इस राउंड के बाद क्लेमेंट 25 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए।
इसके बाद अनीश ने तीसरे स्थान के लिए जर्मनी के इमैनुएल म्यूलर के साथ शूट-ऑफ में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने रजत पदक के लिए शूट-ऑफ में यूक्रेन के मैक्सिम को हराया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य भारतीय आदर्श सिंह (575 – 285+290) और समीर (571 – 286+285) क्रमशः 22वें और 35वें स्थान पर रहे। अनीश, आदर्श और समीर की भारतीय टीम 1731 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रही।
भानवाला ने बाद में आईएसएसएफ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन यह सुखद अहसास है। मैंने पहले भी कई बार प्रयास किए थे, लेकिन अच्छी तैयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और चीजें भी मेरे अनुकूल रही।’’ इससे उन्होंने अगले महीने दोहा में होने वाले विश्व कप फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है।
इससे पहले दिन में, एयर राइफल मिश्रित टीमें पदक मुकाबलों के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही। अर्जुन बाबूटा और एलावेनिल वलारिवन की जोड़ी 632.3 के संयुक्त स्कोर के साथ आठवें जबकि रुद्राक्ष पाटिल और श्रेया अग्रवाल की जोड़ी 628.8 अंक के साथ 21वें स्थान पर रही।
