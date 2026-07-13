विंबलडन 2026 के फाइनल के बाद टूट गया अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सब्र, यानिक सिनर से बोले- मैं तुम्हें…
अलेक्जेंडर ज्वेरेव को दुनिया के नंबर वन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर से विंबलडन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सिनर को चमचमाती ट्रॉफी मिली, जबकि ज्वेरेव को रनरअप वाली प्लेट से संतोष करना पड़ा।
Wimbledon 2026 के मेंस सिंगल्स के फाइनल में रविवार 12 जुलाई को अलेक्जेंडर ज्वेरेव को दुनिया के नंबर वन टेनिस प्लेयर यानिक सिनर से हार का सामना करना पड़ा। सिनर को चमचमाती ट्रॉफी मिली, जबकि ज्वेरेव को रनरअप वाली प्लेट से संतोष करना पड़ा। वह इस हार से निराश जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस अभियान पर गर्व जताया। हालांकि, उन्होंने यानिक सिनर को लेकर भी बयान दिया कि वे अब उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि वे लगातार 9 मैच उनसे हार चुके हैं।
विंबलडन 2026 के मेन्स सिंगल्स में रनरअप रहने के बाद अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वे विनर यानिक सिनर के साथ हैं। उन्होंने लिखा, "यह वो ट्रॉफी नहीं है, जिसे मैं पकड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी इस पर गर्व है। पिछले दो हफ़्तों में आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगले साल विंबलडन में फिर मिलते हैं।" इससे पहले ज्वेरेव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बधाई देते हुए कहा था कि वे इस समय दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। उन्होंने सिनर के दबदबे को भी माना, क्योंकि वे खुद भी उनके हाथों 9 बार हार का शिकार हो चुके हैं।
मैं सिनर को पसंद नहीं करता हूं- ज्वेरेव
खिताबी भिड़ंत के बाद ज्वेरेव ने मुस्कुराते हुए कहा, "हां, सबसे पहले, यानिक। मैं अब तुम्हें सच में पसंद नहीं करता। मैं तुमसे लगातार 9 बार हारा हूं। यानिक को बधाई। उसने एक बार फिर दिखा दिया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी क्यों है। फाइनल वीकेंड पर तुम्हारे साथ सेंटर कोर्ट शेयर करना बहुत अच्छा लगा। यहां होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। बदकिस्मती से, यह मेरे हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले बधाई।"
ज्वेरेव ने सिनर की कोचिंग टीम को दी बधाई
जर्मनी के रहने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खिताब जीतने वाले यानिक सिनर की कोचिंग टीम को भी बधाई दी और उन्हें इटैलियन के टॉप 10 से बाहर होने से लेकर कई ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 बनने में अहम भूमिका निभाने का क्रेडिट दिया। ज्वेरेव ने कहा, "साथ ही, जैनिक की टीम को भी बधाई। आप लोग कई, कई सालों से साथ हैं। आप लोग अब वर्ल्ड नंबर 1 हैं, लेकिन आपने टॉप 10 से बाहर से शुरुआत की और ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 बनने तक कड़ी मेहनत की। यह निश्चित रूप से एक टीम एफर्ट है। जैनिक इसे मानने वाले पहले व्यक्ति हैं। आप लोगों को बधाई। आप सच में इसके हकदार हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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