कार्लसन ने हार के बाद मेज पर मारा मुक्का, अर्जुन एरिगैसी ने जो किया उनके मुरीद हो गए आनंद महिंद्रा

संक्षेप:

वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने हार के बाद आपा खो दिया और मेज पर तेज मुक्का मारा। प्रतिद्वंद्वी की इस हरकत से भारत के अर्जुन एरिगैसी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसके लिए उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गरिमा ही हमेशा विजेता होती है।

Dec 30, 2025 02:21 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के शीर्ष ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने अपने मजबूत एंडगेम और त्वरित गणना करने के कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के पहले दिन संयुक्त बढ़त हासिल की। कार्लसन ने हार के बाद आपा खो दिया और मेज पर तेज मुक्का मारा। प्रतिद्वंद्वी की इस हरकत से अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसके लिए उनकी तारीफ की है।

कार्लसन को हराने के बाद एरिगैसी ने एक अन्य शीर्ष ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को भी हराया और तीन अन्य गेम ड्रॉ किए। इस तरह से एरिगैसी ने पहले दिन 10 अंक हासिल किए और वह मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं।

एरिगैसी ने शानदार खेल दिखाया जबकि कार्लसन को नौवें दौर में तनावपूर्ण एंडगेम में हार का सामना करना पड़ा।

शतरंज के महान खिलाड़ी लेकिन हार पर खो देते हैं आपा

एरिगैसी के पास सिर्फ नौ सेकंड जबकि कार्लसन के पास तीन सेकंड बचे थे। नॉर्वे का खिलाड़ी जैसे ही रानी को चलने वाला था, मोहरा उनके हाथ से फिसलकर मेज से बाहर जा गिरा।

संयोग से तब अलेक्जेंडर ग्रिशुक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जल्दी से रास्ते से हटने की कोशिश की। जब तक कार्लसन ने अपनी रानी उठाई और उसे वापस बोर्ड पर रखा, तब तक उनका समय समाप्त हो चुका था। कार्लसन अपना गुस्सा नहीं छिपा सके और उन्होंने मेज पर मुक्का मारकर उसे बुरी तरह हिला दिया, हालांकि एरिगैसी इससे अविचलित रहे।

आनंद महिंद्रा ने की अर्जुन की तारीफ

कार्लसन के मेज पर मुक्का मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नॉर्वे चेस के वीडियो को एक्स पर रीप्सोट करते हुए मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अर्जुन की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, ‘शांति से बोर्ड को पुनर्व्यवस्थित करना और एक सर्वकालिक महान खिलाड़ी के खिलाफ बहुत ही तनाव भरी जीत हासिल करने के बाद परफेक्ट एटिकेट दिखाना एक अलग ही क्लास है। गरिमा हमेशा विजेता होती है। शाबाश! अर्जुन एरिगैसी।’

गुकेश से हारने के बाद भी कार्लसन ने की थी ऐसी ही हरकत

कार्लसन ने इसी साल नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारत के डी गुकेश से हारने के बाद मेज पर इसी तरह से हाथ पटका था।

शीर्ष पर काबिज खिलाड़ियों से ठीक पीछे छह खिलाड़ी हैं जिनके समान 9.5 अंक हैं। विश्व ब्लिट्ज 2024 के सह-चैंपियन कार्लसन और इयान नेपोम्नियाची के संभावित 13 में से नौ अंक हैं।

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मंगलवार को छह और राउंड खेले जाएंगे, जिसके बाद फाइनल होगा।

कोनेरू हंपी का निराशाजनक प्रदर्शन

इस बीच महिला वर्ग में दो बार की विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी रविवार को रैपिड वर्ग में कांस्य पदक जीतने के दौरान दिखाए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकीं और 10 राउंड के बाद संयुक्त रूप से 61वें स्थान पर खिसक गईं। उनका दिन पांच अंकों के साथ समाप्त हुआ, जहां उनके साथ चीन की ग्रैंडमास्टर टैन झोंगयी भी हैं।

महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख छह अंकों के साथ संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर हैं जबकि ग्रैंडमास्टर डी हरिका और आर वैशाली के समान 5.5 अंक हैं।

महिला वर्ग में मंगलवार को पांच और राउंड खेले जाएंगे, जिनमें से शीर्ष चार खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और उसके बाद फाइनल होगा।

(एजेंसी से इनपुट के साथ)

