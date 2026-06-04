2026 वर्ल्ड कप में मेसी रच सकत हैं इतिहास, ये 5 रिकॉर्ड्स कर रहे हैं उनका इंतजार
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी के सामने 5 रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। मेसी का यह 6ठा फीफा वर्ल्ड कप है, उनका डेब्यू 2006 में हुआ था। उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी इस वर्ल्ड कप को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर एक बार फिर हर किसी की नजरें रहने वाली है। मेसी अपना 6ठा फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनका डेब्यू 2006 में हुआ था। उम्मीद है कि यह उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, ऐसे में आज हम उन 5 रिकॉर्ड्स की बात करने जा रहे हैं जो मेसी का इंतजार फीफा वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा गोल से लेकर लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतना शामिल है। आईए बिना किसी देरी के इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं-
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल
फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में, मेसी ने अब तक खेले गए 26 मैचों में 13 गोल किए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में अर्जेंटीना के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और कुल मिलाकर चौथे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर मेसी इस साल के टूर्नामेंट में कम से कम चार गोल कर लेते हैं, तो उनके गोलों की संख्या 17 हो जाएगी और वह नंबर 1 पर आ जाएंगे।
अभी तक, FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के नाम है। मिरोस्लाव क्लोस ने जर्मनी के लिए चार FIFA वर्ल्ड कप में 24 मैच खेले और 16 गोल किए।
सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी
2006 में फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले लियोनेल मेसी इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह अभी तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 2006 के अलावा उन्होंने 2010, 2014, 2018 और 2022 में हिस्सा लिया था। 2022 में उनकी टीम चैंपियन भी बनी थी। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी छह FIFA वर्ल्ड कप में नहीं खेला है। ऐसे में वह 2026 वर्ल्ड कप के पहले मैच में उतरकर इतिहास रच देंगे।
मेसी के अलावा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेक्सिको के गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ के पास भी छह FIFA वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले तीन फुटबॉलर बनने का मौका होगा।
वर्ल्ड कप में कम से कम एक गोल
लियोनेल मेसी ने अभी तक 5 फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें 4 में वह कम से कम एक गोल दागने में कामयाब रहे हैं। अगर वह इस साल कम से कम एक गोल करने में कामयाब रहते हैं तो वह पांच अलग-अलग FIFA वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले साउथ अमेरिकन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे।
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा असिस्ट
मेसी ने पांच टूर्नामेंट (2006–2022) में अर्जेंटीना के लिए 26 FIFA वर्ल्ड कप मैचों में 8 असिस्ट दिए हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा करियर असिस्ट करने के मामले में वे डिएगो माराडोना के बराबर हैं। अगर वे इस साल के वर्ल्ड कप में अपने अर्जेंटीना टीम के साथियों के लिए कम से कम एक गोल सेट करते हैं, तो वे टूर्नामेंट के इतिहास में साउथ अमेरिकन देश के लिए सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाएंगे।
सबसे ज्यादा असिस्ट करने का ओवरऑल रिकॉर्ड फ्रिट्ज वाल्टर के नाम है। फ्रिट्ज वाल्टर ने 1954 और 1958 के FIFA वर्ल्ड कप में अपने वेस्ट जर्मनी टीम के साथियों के लिए नौ गोल सेट किए थे। मेसी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से दो असिस्ट दूर हैं।
बतौर कप्तान सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप
मेसी FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की कप्तानी करेंगे, और अगर वह अपनी नेशनल टीम को टाइटल दिलाते हैं, तो वह कप्तान के तौर पर दो FIFA वर्ल्ड कप विनर मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।
अब तक, कोई भी कप्तान अपनी टीम को तीन FIFA वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं पहुंचा पाया है, और मेसी के पास इस साल के टूर्नामेंट में यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। उनकी लीडरशिप में, अर्जेंटीना पहले ही 2014 और 2022 में FIFA वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुका है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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