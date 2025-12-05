सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा: 3 साल का बच्चा बना फिडे रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी

Hindustan Hindi News
Dec 05, 2025 02:17 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के एक बच्चे ने कमाल कर दिया है। मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा फिडे की रेटिंग पाने वाले शतरंज के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कुशवाहा को ये रेटिंग 3 वर्ष, 7 महीने और 20 दिन की उम्र में मिली है।

सर्वज्ञ भारत के ही अनीश सरकार के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे कम उम्र में फिडे रेटिंग हासिल करन वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। सरकार ने पिछले साल नवंबर में 3 वर्ष, 8 महीने और 19 दिन की उम्र में फिडे रेटिंग हासिल की थी।

सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा अभी नर्सरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्हें 1572 रैपिड रेटिंग मिली है। कुशवाहा के पिता सिद्धार्श सिंह ने एक न्यूज चैनल ने अपने बच्चे की ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर कहा, 'हमारे लिए यह बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि हमारा बेटा दुनिया में फिडे रैंकिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का चेस प्लेयर बन चुका है...हमन उसे ग्रैंड मास्टर बनते देखना चाहते हैं।'

रेटिंग वह स्कोर होता है जो किसी शतरंज खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर उसकी क्षमता को बताती है। यह रेटिंग और रैंकिंग एक नहीं हैं। फिलहाल रैपिड चेस में मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं जिनकी रेटिंग 2824 है।

फिडे रेटिंग के नियमों की बात करें तो इसे हासिल करने के लिए किसी खिलाड़ी को कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को हराने की जरूरत होती है। यानी ऐसे खिलाड़ी जिन्हें रेटिंग हासिल हो। सर्वज्ञ ने ऐसे करीब 3 अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ियों को मात दी है।

