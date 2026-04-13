सोशल मीडिया फेम के लिए मगरमच्छों पर सुतली बम फेंका, ओछी हरकत के लिए युवक पर होगी FIR
सोशल मीडिया फेम के लिए एक युवक ने ओछी हरकत करते हुए मगरमच्छों पर सुतली बम फेंक दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा करेगी।
सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए राजस्थान के कोटा जिले में युवक की ओछी हरकत वाला वीडियो सामने आया है। एक लड़के ने सुतली बम जलाकर चंद्रलोही नदी में फेंक दिया। इस नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। जिस समय लड़के ने यह हरकत की उस समय कई मगरमच्छ नदी के बीच में बने चट्टानों पर धूप सेक रहे थे।
नदी में बम फटते ही मगरमच्छ इधर-उधर भागने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है। जिसमें लड़का नदी में सुतली बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद में बोरखेड़ा थाने में इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
एएसआई करतार यादव ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की ओर से मगरमच्छों पर सुतली बम फोड़ने की एक शिकायत दी गई है। वीडियो की जांच की जा रही है। वहीं जांच में सामने आया है कि मगरमच्छों को परेशान करने वाला लड़का चंद्रशेल इलाके का ही रहने वाला है। उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर इस वीडियो को अपलोड किया था और कुछ ही घंटे में 21 हजार से ज्यादा व्यूज भी आ गए थे। जब उसे पता लगा कि किसी ने वीडियो को लेकर थाने में शिकायत दी है तो उसने वीडियो को डिलीट कर दिया।
पुलिस ऐक्शन में जुटी
हालांकि, तब तक इस वीडियो को लोगों ने डाउनलोड कर एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर दिया। वही वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगरमच्छ शेड्यूल एक के एनिमल में आता है। इन्हें मारना या घायल करने की कोशिश करना सख्त अपराध की श्रेणी में आता है।
आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित होने के बाद से 3 से 7 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि उसके साथ इस हरकत में और कौन सा मिल रहा है।
रिपोर्ट- योगेंद्र महावर
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