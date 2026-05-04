फर्जी अधिकारी बनकर महिलाओं से पैसे वसूल रहा था, गांव वालों ने 3 बार जूता चटवाया
राजस्थान में एक फर्जी अधिकारी को जूता चटवाने का मामला सामने आया है। वह खुद को ग्रामीण विकास अधिकारी बताकर योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे वसूल रहा था। इसी दौरान गांववालों ने उसे पकड़ लिया और सजा के नाम पर उससे 3 बार जूता चटवाया।
राजस्थान में एक फर्जी अधिकारी को जूता चटवाने का मामला सामने आया है। वह खुद को ग्रामीण विकास अधिकारी बताकर योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे वसूल रहा था। इसी दौरान गांववालों ने उसे पकड़ लिया और सजा के नाम पर उससे 3 बार जूता चटवाया।
राजस्थान के बूंदी जिले के एक गांव में एक युवक को कथित तौर पर महिलाओं को धोखा देते हुए पकड़े जाने के बाद सजा के तौर पर जूते का तला चाटने के लिए मजबूर किया गया। युवक खुद को अधिकारी बताकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का फायदा और पीएम आवास योजना के तहत घर मंजूर करवाने का लालच देकर उनसे पैसे वसूल रहा था। गांव वालों ने अपनी ओर से सजा देने के बाद में युवक को छोड़ दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराया। यह घटना रविवार दोपहर को तब सामने आई जब इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
खुद को गांव विकास अधिकारी बता रहा था
स्थानीय लोगों के अनुसार, वह युवक शनिवार को हिंडोली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले काबरी गांव में आया था और खुद को गांव विकास अधिकारी बता रहा था। उसने गांव वालों से बातचीत की और सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदों का लालच देकर महिलाओं से कथित तौर पर जरूरी कागजी कार्रवाई के नाम पर 1000 से 2000 रुपये तक की मांग की। कुछ महिलाओं ने उसे पैसे भी दे दिए। हालांकि, कुछ नौजवानों समेत गांव के दूसरे लोगों को उसकी बातों पर शक हो गया।
ठगी से लिए गए पैसे वापस कर दिए
जब उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा गया और आई कार्ड दिखाने को कहा गया तो उसने मान लिया कि वह कोई असली सरकारी अधिकारी नहीं है। उसने ठगी से लिए गए पैसे वापस कर दिए। उसे सबक सिखाने के लिए गांव वालों ने उससे तीन बार जूते का तला चटवाया। इस दौरान वह बार-बार माफी मांगता रहा और कहता रहा कि भविष्य में ऐसी नीच हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगा।
मामला दर्ज नहीं किया गया
वायरल वीडियो के जवाब में हिंडोली पुलिस ने नकली अधिकारी की पहचान मनराज प्रजापत के रूप में की जो उसी जिले के डबलाना थाने के अंतर्गत आने वाले रेन गांव का रहने वाला है। इस घटना के बावजूद कोई औपचारिक शिकायत न मिलने के कारण कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।
जूता चटवाने वाले को पुलिस की चेतावनी
हिंडोली थाने के सर्किल इंस्पेक्टर मुकेश यादव के अनुसार पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान लोकेश मीणा के रूप में की है, जिसने प्रजापत को जूता चाटने के लिए मजबूर किया और इस घटना का वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि मीणा को इस तरह के गैर-कानूनी व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस फिलहाल इस युवक द्वारा की गई इसी तरह की धोखाधड़ी के अन्य संभावित मामलों की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।